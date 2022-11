Vous vous souvenez du Penny Pocket de Balamory ? L’actrice Kim Tserkezie a l’air incroyable après avoir remporté un prix prestigieux

L’actrice de BALAMORY, Kim Tserkezie, semble méconnaissable de son rôle bien-aimé alors qu’elle remportait un prix prestigieux.

L’ancienne star de CBeebies, qui a joué le rôle de Penny Pocket dans l’émission télévisée pour enfants, est complètement différente maintenant.

Penny dirigeait la boutique et le café locaux de Balamory avec Suzie Sweet, interprétée par Mary Riggans[/caption] Instagram

Kim a récemment partagé son choc et sa joie d’avoir fait partie du top 10 du Shaw Trust Disability Power 100[/caption]

La star de Geordie, âgée de 49 ans, dirigeait la boutique et le café locaux de Balamory avec Suzie Sweet, interprétée par Mary Riggans.

Malheureusement, Mary est décédée en 2013 après avoir subi un accident vasculaire cérébral l’année précédente.

Kim a récemment partagé son choc et sa joie d’avoir fait partie du top 10 du Shaw Trust Disability Power 100.

Il rend hommage aux pionniers tout en célébrant le succès, l’inclusion et le plaidoyer.

Tserkezie s’est classé septième dans la liste.

S’adressant à Twitter, elle a déclaré: «Choquée et ravie. Fait Top 10 dans Powerlist 100 et également vainqueur de la catégorie médias et édition !

“Merci beaucoup @ShawTrust et tous ceux qui m’ont nominé.”

Balamory est sorti pour la première fois sur les écrans il y a 20 ans et a duré quatre séries jusqu’à sa fin en 2005.





Depuis la fin de l’émission, Kim a occupé plusieurs rôles, notamment l’écriture, la comédie et la présentation.

Son rôle dans Obsession a valu à la star un prix de la Royal Television Society en 2020 pour la meilleure performance dramatique.

Pendant ce temps, Julie Wilson Nimmo, qui a joué le rôle de l’enseignante bien-aimée Miss Hoolie dans Balamory, regarde des mondes loin de son personnage.

Julie sera à la tête d’une toute nouvelle série télévisée pour enfants avec son partenaire Greg Hemphill.

La paire jouera le rôle du couple à l’écran de M. et Mme Sawdust.

Et l’actrice de 50 ans a fait ses débuts avec un nouveau look en dévoilant ses longs cheveux roux.

Balamory est sorti pour la première fois sur les écrans il y a 20 ans et a duré quatre séries jusqu’à sa fin en 2005[/caption] Instagram

Depuis la fin du spectacle, Kim a occupé un certain nombre de rôles, notamment l’écriture, le jeu et la présentation[/caption]