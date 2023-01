Vous vous souvenez du mignon ‘Angel’ du film ‘Heyy Babyy’ ? Voici à quoi elle ressemble maintenant

Vous avez probablement manqué de regarder l’un des personnages les plus mignons de Bollywood si vous ne vous souvenez pas de “Angel” du film ‘Hé bébé’! Elle a fait tomber les gens amoureux de son adorable sourire qui semblait être le centre d’attraction du film. Basé sur le film américain “Trois hommes et un bébé”, ‘Hé bébé’ est sorti en 2007, avec Akshay Kumar, Riteish Deshmukh, Fardeen Khan et Vidya Balan. Pendant ce temps, Juanna Sanghvi, 17 mois, a joué le rôle de “Angel” qui a été caressé par un groupe de trois hommes après avoir trouvé le bébé à leur porte. L’histoire tournait autour de trois coureurs de jupons qui vivaient une vie insouciante jusqu’à ce que le bébé intervienne pour le gâcher au départ pour devenir la prunelle de leurs yeux plus tard.

Alors que “Angel” est encore connue pour sa douce représentation dans le film, savez-vous à quoi elle ressemble maintenant ? Un utilisateur de Twitter vous a la réponse ! Dans le premier tweet, l’un pouvait trouver un extrait des moments mignons d’Angel du film tandis que l’autre montrait son apparence d’adulte.

Après presque 25 ans, des photos de Juanna Sanghvi ont fait surface sur Internet et deviennent virales. Les fans étaient ravis de voir ‘Angel’ après tant d’années avec son sourire innocent touchant toujours les cordes de leur cœur. Les photos qui ont été divulguées en 2020 montraient Juanna faisant la fête avec ses amis dans une boîte de nuit. Elle portait une robe à carreaux à épaules dénudées et souriait à travers les photos qui ont fait remonter le temps à ses fans.

« Il suffit de regarder son beau sourire… Elle est toujours aussi mignonne et adorable… » ​​a répondu un internaute. Un autre utilisateur a écrit, c’est génial, bébé d’enfance. La section des commentaires a également montré des emojis “remplis d’amour” pour Juanna, qui est toujours connue pour avoir captivé le public. Apparemment, Juanna n’est apparue dans aucun autre film après ‘Hé bébé’.

