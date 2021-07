Le film vedette de Shah Rukh Khan, Sushmita Sen, Zayed Khan et Amrita Rao Main Hoon Na sorti en 2004 a reçu beaucoup d’amour du public. L’un des films les plus appréciés de son époque a été réalisé par Farah Khan. Les fans dévoués du film se souviennent de chaque détail à ce sujet et un de ces détails a récemment attiré l’attention des internautes, devenant ainsi viral. Le générique de fin du film a une chanson intitulée « Yeh Fizayein » dans laquelle toute la distribution s’est réunie pour danser. La chanson était spéciale parce que l’ensemble des acteurs et de l’équipe du film y ont été remerciés pour le travail acharné qu’ils ont accompli.

Maintenant, une coupure de journal sur la chanson devient virale. Maintenant, voici la partie intéressante, personne n’a vu une petite section de cet article qui était vraiment drôle. Il semble que la personne qui écrit l’article n’en soit pas très contente. Au milieu de l’article, il écrit qu’il ne sait pas pourquoi il tape tout l’article car il ne sera pas possible pour les gens de le lire à travers la caméra. Il a également écrit qu’il devait tout taper parce que les couleurs ne correspondaient pas. Citant les noms de deux de ses collègues, il a écrit qu’il voulait confier ce travail admirable à ses collègues vaibhav Misra et Vikram Gupta.

Cela a été partagé par une page nommée « BollyBlindsNGossip » sur Reddit, puis il a également été partagé sur Twitter par une personne nommée Garvita, dans laquelle, avec la photo, elle a écrit que ce sont les choses pour lesquelles elle se réveille. Cette drôle d’observation est devenue virale. Les commentaires sur Twitter ont dit « Epic », « Awesome » et un certain nombre d’utilisateurs ont commenté avec des émoticônes riantes. Cette observation détaillée aurait sûrement fait la journée de bien des gens. Cet incident rendra ce film encore plus spécial pour les fans.

