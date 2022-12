Vous vous souvenez du garçon de Jumanji ? Voici à quoi il ressemble maintenant 27 ans après le film à succès de Robin Williams

Vous souvenez-vous du petit garçon de Jumanji ?

Bradley Pierce avait 13 ans lorsqu’il a joué Peter Shepherd, qui s’est retrouvé piégé dans le jeu de société magique de Jumanji avec sa sœur et forcé de combattre les créatures qui se cachent à l’intérieur.

Alamy

Peter Shepherd a été joué par Bradley Pierce, 13 ans, qui a joué au jeu de société magique de Jumanji[/caption]

Dans le film d’aventure, il est obligé d’affronter des lions, des bousculades et des chasseurs aux côtés de Judy – interprétée par une jeune Kirsten Dunst – et du personnage de feu Robin Williams, Alan.

Mais ces jours-ci, Bradley, maintenant âgé de 40 ans, est plus célèbre pour son travail de voix off sur des films – et il était même la voix de Chip dans Disney’s Beauty & The Beast.





Getty Images – WireImage

Bradley est célèbre pour avoir prêté sa voix à des personnages animés tels que Chip in Beauty and The Beast[/caption]

Il a commencé à jouer à l’âge de six ans et est depuis apparu dans divers projets allant de la publicité et de la voix off à la télévision et au cinéma.

Il a joué un rôle principal dans The Borrowers avec John Goodman et a fourni des voix supplémentaires dans The Occupé Monde de Richard Scary.

Parmi les autres voix off, citons Tails pour la franchise Sonic The Hedgehog et le personnage Nibs dans le film de 2002 Return to Never Land.

Bradley a également joué devant la caméra dans des émissions de télévision telles que Life Goes On, Roseanne, Herman’s Head, Mad About You, Lois & Clark: The New Adventures of Superman.

Bradley a maintenant trois enfants et est également impliqué dans des œuvres caritatives pour les jeunes à San Diego.

Il a épousé Shari Holmes en 2005, mais le couple a divorcé en 2017.