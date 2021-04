Vous vous souvenez du petit chiot qui a été adopté par un marchand de chaussures en échange d’une paire de baskets? Eh bien, cela fait un an depuis qu’il semble que le petit chiot est maintenant devenu un gros chien à fourrure menant une vie heureuse. Flint, le chiot qui a été adopté par un homme appelé Connor en échange d’une paire de chaussures il y a un an, a célébré son premier anniversaire mardi et les photos du chien Insta-savvy ont rendu les internautes émotionnels. Bien qu’adopté par Connor, le chiot a finalement été soigné par un homme nommé Drew qui s’occupe maintenant de ce chien.

Connor, qui vend des chaussures de sport, est devenu une sensation Internet sur les réseaux sociaux en 2020 après avoir partagé une discussion montrant comment un homme l’avait approché en ligne en lui proposant d’échanger une paire de chaussures contre un chiot berger allemand il y a un an.

Connor, dont les chaussures étaient au prix de 300 $ et plus, a accepté l’offre et a adopté le chiot.

À ce moment-là, Connor a téléchargé une photo de lui-même, du chiot et de son gardien d’origine avec une capture d’écran de leur conversation. Le message est instantanément devenu une sensation sur Internet et a reçu des milliers de likes et de retweets sur la plate-forme de micro-blogging Twitter.

Cela fait presque un an que Connor a pris la garde du chiot et l’a nommé Flint. Le chiot, cependant, comme mentionné, a ensuite été adopté par quelqu’un d’autre.

Connor a annoncé sa décision de remettre Flint à Drew sur la page des médias sociaux du chien.

Au cours de l’année, la page de médias sociaux de Flint a partagé et documenté sa croissance. Le chien a été adoré par une famille aimante et continue de partager des mises à jour.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici