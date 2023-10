Vous vous souvenez du braquage d’or de 20 millions de dollars à Pearson ce printemps ? Brink’s poursuit Air Canada pour récupérer son argent

Brink’s poursuit la plus grande compagnie aérienne du Canada pour environ 20 millions de dollars pour avoir prétendument laissé un voleur entrer dans les installations d’Air Canada à l’aéroport Pearson de Toronto et en repartir avec des lingots d’or et de l’argent.

La société de sécurité basée à Miami poursuit Air Canada pour récupérer l’argent qu’elle a perdu lors de l’affaire qui a eu lieu au printemps dernier.

Selon des documents judiciaires obtenus par CBC News, le 14 avril, Brink’s a été chargé par deux banques suisses – Raiffeisen et Valcambi – de déplacer plus de 400 kilogrammes d’or et 1 945 843 $ en billets américains, de Zurich à Toronto.

À l’époque, la valeur de l’or s’élevait à un peu plus de 13,2 millions de francs suisses, soit près de 20 millions de dollars canadiens aux taux de change actuels.

Le fret a été chargé sur le vol AC881, qui a décollé de Zurich à 13 h 25, heure locale, le 17 avril et est arrivé en toute sécurité à Pearson à 15 h 56, sans incident.

Les deux cargaisons – ornées des mots BANKNOTES et GOLDBARS – ont été déchargées de l’avion environ 20 minutes plus tard et déposées dans une installation de stockage d’Air Canada environ une heure et demie plus tard.

C’est à ce moment-là que les choses ont mal tourné, selon le procès.

« Aucun protocole de sécurité n’était en place »

« Vers 18 h 32 », affirme Brink’s dans les documents, « un individu non identifié a eu accès aux installations de stockage de fret d’AC. Aucun protocole ou dispositif de sécurité n’était en place pour surveiller, restreindre ou réglementer de quelque manière que ce soit l’accès de l’individu non identifié aux installations. »

L’individu anonyme a remis une lettre de transport au personnel d’Air Canada – un document contenant tous les détails du fret, y compris des instructions sur ce qu’il contient et où il doit être envoyé.

Brink’s affirme que la lettre de transport était une copie d’une lettre liée à une expédition sans rapport. Brink’s affirme que la compagnie aérienne a pris la lettre de transport « sans vérifier son authenticité de quelque manière que ce soit ».

« Dès réception de la lettre de transport frauduleuse, le personnel d’AC a remis les expéditions à l’individu non identifié, après quoi l’individu non identifié s’est enfui avec la cargaison. »

REGARDER | Le vol d’or : 20 millions de dollars en or et autres objets de valeur volés à l’aéroport de Toronto Vidéo en vedetteLa police enquête après qu’une personne ait volé de l’or et d’autres biens de grande valeur, d’une valeur estimée à 20 millions de dollars, provenant d’une zone de fret de l’aéroport Pearson de Toronto.

Une enquête policière est en cours, mais ni l’or ni l’argent n’ont été retrouvés depuis, et aucune arrestation n’a été effectuée.

Selon le site Internet d’Air Canada« tous les envois de valeur se voient imposer des frais de traitement forfaitaires » en plus de « frais d’évaluation calculés en pourcentage de la valeur déclarée pour le transport aérien ».

Cargaison manipulée « négligemment » : Brink’s

Brink’s affirme qu’Air Canada a manipulé le fret « avec négligence et négligence » et a été « imprudente » en ne respectant pas les mesures de sécurité appropriées, malgré le fait qu’elle facturait des tarifs d’expédition plus élevés pour son « service sécurisé ». Il indique que la compagnie aérienne n’a pas réussi à fournir « des installations de stockage équipées de coffres-forts et de cages efficaces, d’une surveillance CCTV constante et de patrouilles de surveillance humaine active ».

Brink’s affirme avoir contacté Air Canada le 27 avril pour lui faire savoir qu’elle exigeait un remboursement intégral des coûts qu’elle avait supportés, mais qu’au 6 octobre, « il n’y a eu aucune réponse de la part d’AC ».

Brink’s poursuit donc l’affaire devant la Cour fédérale et cherche à obtenir un procès à Toronto. Outre la valeur des biens volés, l’entreprise réclame également un montant inconnu de « dommages spéciaux » et de frais de justice.

Air Canada a refusé de commenter la question lorsque CBC News lui a demandé jeudi de le faire.

Le Vancouver Bullion and Currency Exchange était le destinataire final prévu de l’argent, et la Banque TD était le destinataire prévu de l’or. Interrogées jeudi par CBC News, les deux entités ont refusé.