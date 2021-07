En 2018, un clin d’œil tourné dans un film avait fait des vagues à travers le pays. Priya Prakash Varrier est devenue une sensation du jour au lendemain après que son clip clin d’œil de son premier film Oru Adaar Love soit devenu viral. La popularité de la jeune star a atteint de nouveaux sommets et a fait d’elle la personnalité la plus recherchée par Google en Inde cette année-là.

Priya a de nouveau fait la une des journaux avec ses superbes portraits. Les clichés partagés par le jeune homme de 21 ans proviennent de la dernière séance photo. Elle a l’air ravissante dans les clics et peut être vue dans un avatar audacieux et glamour. En regardant directement dans la caméra avec des expressions tueuses, Priya est une vision à couper le souffle. Son OOTD est également l’une des raisons pour lesquelles les fans ne peuvent s’empêcher de parler de ses dernières photographies. Priya porte un ensemble noir avec un décolleté plongeant et risqué qui se fond dans un licou. Son maquillage est tout dramatique. Elle a décidé de la rendre ludique et visuellement attrayante en optant pour des yeux bleus charbonneux avec une aile proéminente. Elle a minimisé les autres éléments du maquillage pour laisser ses yeux parler le plus. La coiffure délicate mais sensuelle de Priya complète l’ambiance de la monture.

Tout en partageant certaines des photos sur Instagram, elle a crédité sa meilleure amie d’avoir cliqué sur les photos. Elle a mentionné qu’il était également le maquilleur derrière le look. « Mon meilleur ami a cliqué sur mes photos », a-t-elle écrit en taguant son ami photographe dans la publication.

Dès que ces images ont fait leurs débuts en ligne, les internautes sont devenus gagas devant la beauté de l’actrice. Beaucoup de ses fans et followers ont inondé l’espace de commentaires sous la publication Instagram pour louer son look audacieux. Les commentaires les plus courants sont lus, magnifiques, époustouflants et magnifiques. D’autres ont simplement laissé des émojis de feu et de cœur.

Pour quelqu’un qui suit activement l’actrice sur Instagram, ne devrait pas être surpris par le look époustouflant de Priya. Elle aime traiter ses fans avec certaines de ses photographies glamour et captivantes, de temps en temps. Le mois dernier, Priya a publié une série de ses autoportraits accrocheurs sur Instagram.

Sa dernière sortie cinématographique était Check, avec Nithiin et Rakul Preet Singh.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici