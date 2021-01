Vous vous souvenez de «Paragliding Man» de la vidéo «Land Kara De»? Sa deuxième tentative de vol devient virale

Rappelez-vous la vidéo emblématique de 2020 du parapentiste qui a supplié son guide de faire atterrir le guide para en plein vol en criant « Bhai 500 zyada Lele lekin land kara de bhai »?

Le dialogue emblématique est devenu un mème après qu’une vidéo de la misérable tentative de parapente de Vipin Sahu, qui a été tournée le 8 juillet 2019 à Manali, soit devenue virale sur Internet. Dans la vidéo de six minutes, maintenant connue sous le nom de vidéo « Land kara de », on pouvait voir un Vipin pétrifié pétrifié se maudissant d’avoir choisi de faire du parapente, alors même qu’il était dans les airs avec un guide.

Mais à venir 2021, Vipin est de retour dans les gros titres, cette fois pour avoir surmonté sa peur et réessayer le sport.

Sahu a mis en ligne sa vidéo de la deuxième tentative de parapente sur sa chaîne YouTube, The Paragliding Man avec une légende qui disait: « Comme je l’ai dit dans Roadies, je vais le prouver, ma peur est ma force. Je l’ai fait à nouveau juste pour faire face à mon peur ».

La vidéo de 12 minutes est intitulée Paragliding 2.0 dans laquelle Vipin peut être vu paraissant calme et posé. Il a même siroté un verre de «chai coupant» en plein air.

La vidéo s’ouvre sur le texte: «C’est l’histoire d’un parapentiste qui a une peur extrême de couper le chai en l’air. #FaceTheFear ‘, puis nous voyons Vipin et son instructeur faire une course pour le sport à Bir, Himachal Pradesh, un lieu touristique célèbre pour les sports d’aventure.

Découvrez la nouvelle tentative de parapente de Sahu ici:

La vidéo a été publiée le 31 décembre 2020 et a recueilli plus de 1,5 lakh vues, 13000 likes et 1400 commentaires.

Prenant une fouille à son précédent dialogue emblématique de «500 lele lekin land karade bhai supplémentaire», Vipin dit que cette fois, il ira pour un trajet plus long.

La dernière vidéo est devenue une sensation sur Internet, suscitant de nombreuses blagues et mèmes. La vidéo est devenue si virale qu’elle a rendu Vipin célèbre du jour au lendemain et lui a assuré une place dans l’émission Roadies Revolution l’année dernière.

Contrairement à la dernière vidéo, cette fois, Vipin a apprécié son vol et a bavardé avec son instructeur tout en sirotant du chai en l’air. Dans la vidéo, il a également remercié son instructeur expérimenté qui l’a aidé à réussir sur la peur.