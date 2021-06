Le post d’une femme sur l’ensemble de bindi liquide a ouvert un trésor de souvenirs pour tous les millennials et les a frappés avec nostalgie. La publication partagée sur les réseaux sociaux a renvoyé les enfants des années 90 dans le passé alors qu’ils se remémoraient leurs jours d’enfance. Dans un article partagé par @unnatiactually, un compte Twitter sur les médias numériques présentait un ensemble de petites bouteilles de bindis liquides colorés soigneusement empilés dans une boîte en plastique transparente. La photo a rapidement envoyé une vague de nostalgie chez Twitterati et a suscité de nombreuses réactions.

Depuis que la publication a été publiée, elle a recueilli plus de 36 000 likes et compte. Les internautes n’ont pas pu contenir leurs émotions et ont fait preuve d’une réponse accablante. Cela a commencé une traînée de fil avec des gens partageant leurs propres anecdotes et des choses qui revigorent les souvenirs du passé.

Certains ont répondu qu’ils aimaient utiliser leurs articles de maquillage, tandis que d’autres ont expliqué comment la simple photo avait ramené tous les souvenirs du passé. Certains ont également mentionné que cela lui rappelait le parfum en regardant la photo.

J’aimais tellement son odeur — anna (@vantaehub) 1 juin 2021

celui du milieu était tellement difficile à ouvrir !— Jimin de aeve⁷ ♡ (@fluosjeon) 1 juin 2021

omg soudainement, une odeur de kumkum a frappé ma nostalgie. quand il était sec, j’avais l’habitude de mettre de l’eau… je l’aime tellement sans maquillage mais je l’ai gardé comme un trésor.@PaintedinGreen_ l’as-tu utilisé aussi !!— ✿ (@BoysintheRain) 1 juin 2021

Il y a quelques mois, une tendance Twitter « Vous deviez être là » s’est accélérée sur les réseaux sociaux. La tendance impliquait que les gens partagent des photos qui ont capturé l’air du temps des deux décennies avant 2000, y compris des scènes de films à succès, d’émissions de télévision, de vieux gadgets, des collations, des produits emblématiques de l’époque et plus encore.

Il y a encore trois ans, les médias sociaux ont rappelé les temps anciens quand Uber Eats a lancé une publicité qui a immédiatement touché une corde sensible chez les personnes qui ont grandi en Inde dans les années 90.

