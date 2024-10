Vous vous souvenez de l’époque où le sud de la Floride ressemblait à ceci ? Voir les rues, les clubs, les hôtels, les magasins

Le sud de la Floride a certainement changé au fil des ans.

Vos grands-parents ne reconnaîtraient pas cet endroit. Et peut-être même pas un ami absent depuis une décennie ou deux.

L’horizon de Miami continue de grandir. Les anciens monuments ont disparu.

Faisons un tour des temps anciens.

Vous souvenez-vous de son apparence à l’époque ?

Centre-ville de Miami

Les acheteurs du centre-ville de Miami sur East Flagler Street et Second Avenue en 1981.

Grands magasins. Magasins de chaussures. Les piétons tiennent leurs sacs de courses. Le centre-ville, plus précisément Flagler Street, était autrefois la principale rue commerciale de Miami. Jetez un oeil

Brickell

Circulation sur le pont Brickell en 1967.

Vous voyez ces tours fantaisistes ? Des domaines privés et des immeubles de bureaux des années 1950 et 1960 s’y trouvaient. Dans les années 1980, l’horizon a encore plus changé avec la construction de bâtiments emblématiques vus dans l’émission télévisée « Miami Vice ». Jetez un oeil

Hollywood

Hollywood Young Circle depuis les airs en 1986.

La gare routière Greyhound a disparu depuis longtemps. Il en va de même pour les salles de cinéma, certains restaurants et magasins très appréciés, un hôtel emblématique, bien qu’un nouveau bâtiment résidentiel présente une réplique de façade. Jetez un oeil

Fort Lauderdale

Commerces et circulation sur le boulevard Las Olas en 1989.

Le quartier de Las Olas de la ville comptait différents commerces et restaurants. Jetez un oeil

Hialeah

Centre commercial Palm Springs à Hialeah en 1965.

Alors que Miami et Miami Beach devenaient dans les années 1920 « le terrain de jeu hivernal de l’Amérique », Hialeah a grandi comme la ville des travailleurs. Jetez un oeil

Lacs de Miami

Centre-ville de Miami Lakes en 1985.

Les fermes ont été remplacées par des maisons et des magasins et ont attiré Don Shula et plusieurs joueurs des Dolphins de Miami. Jetez un oeil

Plage Nord

Hôtel de Deauville en 1963.

Les trois salles de cinéma ont disparu. Une célèbre épicerie où Larry King diffusait depuis un stand a disparu. Même l’hôtel où les Beatles ont fait leurs débuts américains a disparu. North Beach a gagné en popularité après la Seconde Guerre mondiale. Des immeubles d’habitation, des maisons et un terrain de golf sont apparus dans les années 1940 et 1950. Jetez un oeil

Plage Sud

En 1982, la cafétéria Concord à South Beach.

À quoi ressemblait South Beach dans les années 1980, après l’apogée des années 40 et 50, mais avant la renaissance des années 1990 ? Jetez un oeil

Aventure

Aventura depuis un toit, surplombant Country Club Drive en 1994.

La région du nord-est de Miami-Dade a commencé comme une communauté de condominiums tranquille dans les années 1970, peuplée principalement de retraités. La chose la plus excitante de la ville à l’époque était un centre commercial dont le pilier était Publix. Jetez un oeil

Kendall

Kendall Mall vu de Kendall Drive en 1989.

Lors de son ouverture le 1er octobre 1962, sur Kendall Drive, à la sortie de l’US 1, Dadeland était surnommé « Deadland » parce que North Kendall Drive s’appelait la route qui ne mène nulle part. Construit comme un centre commercial en plein air, Dadeland a commencé avec 62 commerçants, dont Burdines comme seul point d’ancrage. Jetez un oeil

Clé Ouest

Le bâtiment Kress sur Duval Street à Key West en 1993.

La rue Duval ressemblait autrefois à une rue typique du centre-ville, avec ses magasins de quincaillerie, de vêtements et de chaussures. Ensuite, le tourisme est devenu le fondement de l’économie et les rues ont changé depuis cette époque plus calme. Jetez un oeil

Boîtes de nuit

Dans la discothèque 5th Street de Miami Beach en 1991, Waggy Tee, alias « Chinese Selecta », fait tourner la musique.

Miami aime faire la fête. Depuis des décennies, les boîtes de nuit se sont étendues dans le sud de la Floride, proposant des divertissements, de la danse, de la musique et des boissons. Jetez un oeil

Stades sportifs

Vue de l’intérieur du stade Orange Bowl le 14 juillet 1988.

Nous avons vu des stades et des arènes sportives aller et venir dans le sud de la Floride. Jetez un oeil

Aéroport

Les touristes arrivent à l’aéroport international de Miami.

Certaines personnes considèrent l’aéroport international de Miami comme une ville. Et d’autres choses aussi. Mais ce n’était pas toujours un labyrinthe de halls et de parkings. Jetez un oeil

Hôtels

Hôtel Americana vu de l’Atlantique.

L’Americana. La Place Dupont. Les Everglades. Voici quelques-uns des grands hôtels qui ont contribué à faire connaître Miami sur la carte. Jetez un oeil

Centres commerciaux

Extrémité est du centre commercial Dadeland en 1980.

Certains centres commerciaux et magasins ont disparu, sauf dans nos mémoires. D’autres ont été rénovés et agrandis. À quoi ressemblaient ces centres commerciaux du sud de la Floride au début ? Jetez un oeil

Épiceries

Caissiers dans un Publix du sud de la Floride en 1959.

À quoi ressemblait Publix avant Pub Subs et BOGOS ? Jetez un oeil