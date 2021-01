WASHINGTON – Alors que les législateurs appellent à sa destitution immédiate – et prévoient une deuxième mise en accusation – le président Donald Trump est susceptible de se défendre mardi avec un discours à Alamo, au Texas.

Non, pas cette Alamo.

Cet Alamo est une petite ville à la frontière Texas-Mexique où le président sortant prévoit de promouvoir sa politique d’immigration et de défendre son héritage présidentiel – un héritage terni par l’attaque de la semaine dernière contre le Capitole américain par des partisans enragés de Trump que le président avait exhorté à » se battre comme un enfer « plus tôt dans la journée.

Le but ostensible de la visite du sud du Texas est « de marquer l’achèvement de plus de 400 miles de mur frontalier – une promesse faite, promesse tenue – et les efforts de son administration pour réformer notre système d’immigration cassé », selon un communiqué de la Maison Blanche.

Trump laisse derrière lui un Washington, DC, toujours en proie à la peur de l’insurrection de la semaine dernière, tandis que la pandémie de coronavirus et les ramifications économiques qui en découlent continuent de frapper le pays. Et il y a des inquiétudes concernant encore plus de violence, le FBI avertissant lundi des événements prévus dans les États dans les 50 États.

Jennifer Mercieca, professeure agrégée de communication à la Texas A&M University, a déclaré que l’événement était une chance pour Trump d’essayer de façonner le récit autour de ses derniers jours au pouvoir.

« Trump a perdu son pouvoir de définition de l’agenda, et il essaie de forcer des reportages positifs sur sa présidence en faisant une ‘bobine de faits saillants’ des événements et des séances de photos », a déclaré Mercieca, qui a écrit le livre « Demagogue for President: The Rhetorical Genius of Donald Trump. «

Privé de son compte par Twitter, confronté à des défections de son personnel et voyant son classement politique chuter, Trump est resté largement silencieux pendant plusieurs jours alors que les législateurs démocrates préparaient des articles de destitution.

Certains législateurs, dont le représentant Adam Kinzinger, R-Ill., Ainsi que les dirigeants démocrates des deux chambres du Congrès, ont appelé le vice-président Mike Pence et le Cabinet à invoquer le 25e amendement pour destituer Trump immédiatement, affirmant qu’il est incapable de remplir ses fonctions après avoir incité les émeutiers de la semaine dernière. Il est peu probable que le cabinet Trump donne suite à cette suggestion.

La Chambre a destitué Trump en 2019 lors d’un appel téléphonique au cours duquel il a fait pression sur le gouvernement ukrainien pour qu’il enquête sur Biden et les membres de sa famille. Le Sénat dirigé par les républicains a acquitté Trump l’année dernière.

Malgré les appels à son éviction, Trump restera probablement en fonction jusqu’à la fin légale de sa présidence à midi le 20 janvier, à une semaine de mercredi. Il prépare une série de gestes d’adieu, y compris des pardons, des décrets et peut-être plus de commentaires publics comme ceux prévus mardi au Texas.

Il s’agit du premier discours en personne de Trump depuis mercredi dernier, lorsqu’il s’est adressé à un rassemblement près de la Maison Blanche pour protester contre l’élection du président démocrate élu Joe Biden. Ces remarques ont inspiré les membres de la foule à marcher sur Pennsylvania Avenue jusqu’au Capitole américain, où ils ont fait irruption et ont menacé les membres du Congrès de compter les votes électoraux de Biden. Cinq personnes, dont un policier, ont été tuées.

« Vous ne reprendrez jamais notre pays avec faiblesse », a déclaré Trump à ses partisans en colère. « Vous devez faire preuve de force et vous devez être fort. »

Alors que Pence et les législateurs se sont enfuis vers des endroits sûrs et que des gaz lacrymogènes ont embué la rotonde du Capitole, Trump s’est adressé aux médias sociaux pour demander à ses partisans de « rentrer chez eux », bien qu’il ait exprimé sa sympathie pour la cause des émeutiers.

Twitter a interdit le compte de Trump, arguant que ses mensonges et la promotion de la désinformation sur l’élection pourrait déclencher plus de violence.

En toile de fond du voyage de Trump à Alamo, au Texas, la majorité démocrate de la Chambre prévoit un vote de destitution dès mercredi.

À environ 400 km au sud de San Antonio, la ville d’Alamo tire son nom de la mission et de la forteresse du XIXe siècle où une armée texane a été vaincue par les troupes mexicaines en 1836. Les Texans ont utilisé la défaite de l’Alamo comme un cri de ralliement pendant leur combat pour l’indépendance du Mexique.

Située dans la vallée du Rio Grande au Texas, cette partie de la frontière américano-mexicaine continue d’être le couloir le plus achalandé de trafic d’êtres humains parmi les neuf secteurs de l’agence situés le long de la frontière américano-mexicaine. La vallée du Rio Grande reste également un axe majeur de la construction de murs frontaliers, en particulier dans les zones qui ne présentaient auparavant aucune barrière.

La douane et la protection des frontières n’a pas révélé publiquement combien de kilomètres de nouveau mur ont été construits dans des zones de la frontière qui n’avaient auparavant aucune barrière. Cependant, au moins les 17 miles que le CBP a déclaré avoir été parcourus dans le secteur de la vallée du Rio Grande se trouvent dans des zones sans aucune barrière dans le passé.

Certains analystes politiques ont déclaré qu’ils préféreraient voir Trump prononcer un discours de démission à cet Alamo, mais ils s’attendent à plus de défi de la part du futur ex-président.

Tim Miller, un ancien stratège républicain qui a travaillé pour le candidat à la présidentielle de 2016 Jeb Bush, a déclaré que Trump « est fondamentalement incapable de parler sans aggraver notre situation précaire et potentiellement inciter à plus de violence ».

À quel point la violence de la semaine dernière sape la position politique de Trump « reste à voir », a déclaré Janine Parry, professeur de sciences politiques à l’Université de l’Arkansas. Les sondeurs des deux parties sont probablement «sur le terrain maintenant» pour essayer de répondre à cette question, a-t-elle déclaré.

Les retours anticipés ne sont pas formidables pour Trump, selon un sondage Quinnipiac publié lundi.

« Une majorité d’Américains tient le président Trump pour responsable du chaos au Capitole, et une légère majorité pense qu’il devrait être démis de ses fonctions », a déclaré Tim Malloy, analyste des sondages à l’Université Quinnipiac.

La cote d’approbation de Trump, a rapporté Quinnipiac, a chuté à 33%, en baisse de 11 points de pourcentage par rapport à sa note le mois dernier.

Au Texas, Trump est susceptible de faire appel à sa base de supporters restante, dont beaucoup sont originaires de zones rurales telles qu’Alamo. « Ce n’est pas un hasard s’il a choisi cette partie du pays pour des remarques dans cet environnement particulier », a déclaré Parry.

Cela pourrait inclure sa sélection d’une ville nommée «Alamo». Même si la ville n’est pas le lieu sacré de la bataille, le mot même – « Souviens-toi de l’Alamo! » – reste un symbole puissant pour de nombreux Texans et Américains.

«Au lieu de revenir sur l’effet incendiaire de son dernier rassemblement public, il semble – avec ce choix – faire monter la barre», a déclaré Parry. «Si les Américains savent quelque chose à propos de l’Alamo, c’est que c’était un endroit pour faire un ‘dernier combat’ ou même pour sortir dans une ‘flamme de gloire’.