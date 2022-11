Vous vous souvenez de la Burnt Pie Meme Lady de Marie Callender ? Nous avons une mise à jour

Si vous étiez l’une des nombreuses personnes qui ont brûlé de rage le dernier Thanksgiving quand Sharon Weiss a incendié une tarte à la citrouille de Marie Callender et blâmé l’entreprise, c’est OK. Sharon comprend. Lorsqu’on lui a demandé une mise à jour sur sa renommée virale, la grand-mère de Géorgie m’a dit que c’était “une aventure passionnante”.

“Qui aurait cru qu’une tarte brûlée pouvait conquérir le monde ?” dit Weiss. “J’ai reçu tellement de mèmes hystériques et de commentaires très gentils. Non seulement j’ai rôti une tarte, mais je me suis aussi fait rôtir, mais c’était très amusant.”

Et l’Action de grâce 2022 ? Est-ce que Weiss dit au revoir, tarte ? Pas du tout.

Sharon Weiss



“J’attends avec impatience le dîner de Thanksgiving avec mes filles, leurs maris et mes six petits-enfants”, a déclaré Weiss. “Je leur ai confié la cuisine, ainsi que quelques recettes préférées. Bien sûr, nous aurons la tarte à la citrouille de Marie Callender et ma petite-fille a proposé de la cuisiner. J’espère que le gène de la tarte brûlée n’est pas génétique.”

Résumons. L’année dernière, Weiss s’est frayé un chemin vers une renommée virale en brûlant si mal une tarte à la citrouille de Marie Callender qu’elle ressemblait à un artefact de Pompéi.

Personne en dehors de sa famille n’aurait été au courant du flop de la cuisine de Weiss, sauf qu’elle a posté une photo sur la page Facebook de l’entreprise alimentaire, écrivant amèrement : “Merci Marie Calendar d’avoir gâché le dessert de Thanksgiving”.

Et l’image inoubliable est devenue virale, les gens republiant la photo de la tarte avec toutes sortes de commentaires. Beaucoup ont été indignés par Weiss d’avoir blâmé l’entreprise, supposant à juste titre que la boulangère elle-même avait tout gâché. Et les mèmes et les blagues étaient assez chauds, avec une personne classant la tarte de Weiss après un steak extrêmement bien fait.

Comme je l’ai signalé l’année dernière, les membres avaient raison. La grosse brûlure était la faute de Sharon, pas de Marie Callender.

“Parce que (mon) four est également vendu à l’étranger, il a la capacité de s’enregistrer en degrés Fahrenheit ou Celsius”, m’a-t-elle dit. Et d’une manière ou d’une autre, cela a été changé, de sorte que lorsque Weiss a réglé la température à 375 degrés, le four a essayé de représenter cela en Celsius, ce qui serait 707 Fahrenheit.

Comme de nombreuses personnes en ligne l’ont souligné, la tarte n’a probablement pas cuit à 700 degrés Fahrenheit. La plupart des fours domestiques plafonnent à environ 500 degrés Fahrenheit. Mais même si le four de Weiss n’atteignait pas 700 degrés Fahrenheit, il produisait toujours beaucoup plus de chaleur que nécessaire pour cette pauvre tarte.

Bien que Weiss ait eu sa part de brûlures – et ils continuent ce Thanksgiving – elle choisit de regarder du bon côté. Beaucoup de gens, a-t-elle appris, peuvent s’identifier à une catastrophe dans la cuisine.

“J’ai reçu des histoires réconfortantes de personnes à travers le pays et à l’étranger me remerciant pour le rire qu’ils ont obtenu”, a-t-elle déclaré. “Certains traversaient des moments difficiles avec des problèmes médicaux, et cela les a fait rire et les a distraits de leurs soucis.”

De plus, la calamité Celsius a rendu la famille plus prudente dans la cuisine.

“Chaque fois que nous cuisinons quelque chose”, a déclaré Weiss, “nous vérifions toujours, et probablement toujours, pour voir quelle est la lecture de la température.”