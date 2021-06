Les petites choses qui faisaient partie intégrante de la vie de chaque enfant des années 80 et 90 sont lentement devenues obsolètes. Ainsi, lorsqu’une femme a partagé une photo d’une « bouteille de chewing-gum » avec sa famille Twitter, c’était comme un déclencheur de flashback pour les utilisateurs en ligne. L’image de ce «bien d’enfance précieux» a ouvert une «boîte de nostalgie» et a emmené les utilisateurs se promener dans les chemins de la mémoire alors qu’ils partageaient leurs réactions et se souvenaient d’autres choses qui ont terminé leur enfance dans les années 80 et 90.

Partageant la photo de cette bouteille de chewing-gum bleu sur Twitter, @prrriiiyanka a lancé une tendance de « recherches ». Découvrez son tweet :

Le tweet a touché une corde sensible chez Twitterati et a reçu une réponse écrasante en ligne. Avec plus de 13 000 likes et plus d’un millier de retweets, la photo est devenue virale. « Je peux sentir la bibliothèque de mon école et de mon collège », a écrit un utilisateur partageant sa réaction à ce tweet désormais viral.

Découvrez quelques-unes des autres réactions :

Les mains se sont salies avec de la colle, rien qu’en la regardant— explorateur (@BlindSquare) 5 juin 2021

Rejoignant la tendance « Je suis ce vieux » lancée par l’image, les utilisateurs ont inondé la section de réponse d’images et de souvenirs d’autres possessions d’enfance qu’ils utilisaient à l’époque. Du vieux stylo à encre aux cassettes, tout ce qui est « vieux » et nostalgique a trouvé sa mention ici.

Quel était votre bien d’enfance préféré que vous avez toujours avec vous ?

Vérifiez-le:

Plus tôt, une autre photo d’un plateau d’anniversaire «old school» des années 90 était devenue virale sur Internet. L’image de ce plateau d’anniversaire «typique» des années 90 contenait une assiette pleine de samosa, des croustilles, une tranche de gâteau de la Forêt-Noire et un Nestlé Munch. Récoltant plus de 15 000 likes et plus de deux mille retweets, la photo a incité les internautes à se promener dans le passé.

