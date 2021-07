Vous vous souvenez de Clippy de Microsoft Office ? Il fait peut-être un retour

Tout d’abord, Clippy ne revient pas en tant qu’assistant ennuyeux dans Microsoft Office. Le plan est de le ramener sous la forme d’un simple emoji, remplaçant l’emoji de trombone préexistant. Maintenant que vous êtes soulagé, ce qui s’est passé, c’est que Microsoft a mis une jolie photo de l’assistant autrefois redouté – mais maintenant adorable, grâce à la magie de la nostalgie – et a demandé aux utilisateurs de Twitter s’ils voulaient qu’il remplace l’emoji trombone dans Microsoft 365, le nouveau nom pour Office 365. Pour répondre aux questions, les utilisateurs devaient aimer le tweet et si le nombre de likes atteignait 20 000, Microsoft le ferait. Actuellement, le tweet a déjà dépassé plus de 1 25 000 likes, ce qui rend officiel que le Clippy – ou Clippit si vous préférez le nom officiel de l’assistant intelligent – arrive dans un avatar emoji.

La photo publiée par le compte Twitter officiel de Microsoft, dans laquelle la caricature animée de l’assistant peut être vue sur un fond dégradé circulaire blanc-bleu, a évoqué des souvenirs nostalgiques pour les utilisateurs de Twitter.

Le compte Twitter officiel d’Oreo Cookies a répondu avec un emoji de visage suppliant : « Cela a déverrouillé la partie la plus profonde de notre mémoire. les cookies.

Cela a déverrouillé la partie la plus profonde de notre mémoire 🥺— OREO Cookie (@Oreo) 14 juillet 2021

Un utilisateur de Twitter est allé de l’avant et a exigé que Clippy soit de retour en tant qu’assistant à la place. L’utilisateur a écrit : « Ramenez le petit gars dans Windows 11 pour de vrai ! Clippy devrait remplacer Cortana. Cependant, un autre utilisateur de Twitter n’a pas aimé l’idée. Ils ont répondu que de nombreux utilisateurs se souviennent de Clippy mais pas avec émotion.

Ramenez le petit mec dans Windows 11 pour de vrai ! Clippy devrait remplacer Cortana. — Manas attend patiemment la bêta infinie (@Manu962k) 14 juillet 2021

Cela peut être une blague, mais beaucoup d’utilisateurs de Windows d’aujourd’hui se souviennent de Clippy, et pas avec émotion. Cela pourrait retarder l’acceptation de Windows 11. — Dan Ness (@dan_ness) 14 juillet 2021

Clippy était l’un des assistants intelligents fournis avec Microsoft Office avec Office 97 et les versions ultérieures, mais a été supprimé dans les versions 2007 et 2008 de la suite logicielle de productivité. Destiné à aider les utilisateurs, Clippy apparaissait dans MS Word pendant que les utilisateurs tapaient. De nombreux utilisateurs ont trouvé cela distrayant. Reconnaissant son impopularité, Microsoft a d’abord désactivé la fonctionnalité dans Windows XP, puis l’a complètement supprimée dans les prochaines versions de MS Office.

Maintenant qu’il revient en emoji, que pensez-vous de Clippy ?

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici