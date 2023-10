Vous vous souvenez de cette lettre appelant à une pause dans l’IA ? Cela n’a pas fonctionné

Le 29 mars 2023, plus de 500 technologues et chefs d’entreprise de haut niveau ont signé une lettre ouverte accrocheuse suppliant les laboratoires d’intelligence artificielle de suspendre immédiatement toute formation sur tout système d’IA plus puissant que Ouvrez le GPT-4 de l’IA pendant au moins six mois. Les conséquences d’un travail sans relâche, préviennent-ils, entraîneraient « des risques profonds pour la société et l’humanité ». Heureusement, le monde a écouté et le mot « IA » a disparu dans nos trous de mémoire collective.

Je rigole. Les progrès de l’IA ne se sont certainement pas arrêtés, ne se sont pas arrêtés, n’ont pas fait de hoquet ou n’ont fait autre chose que de s’accélérer brusquement au cours des six mois précédents. En octobre 2023, presque toutes les startups ou entreprises, même connectées à distance à la technologie, ont essayé de trouver des moyens d’ajouter des chatbots de style ChatGPT ou des générateurs d’images IA dans leur argumentaire auprès des consommateurs. Les entreprises d’IA aiment OpenAI a progressé avec des modèles plus récents et de plus grandes capacités tandis que d’autres, comme Méta et Amazone, ont modifié leurs priorités pour consacrer des ressources à la course à la technologie de l’IA. La soi-disant pause ressemblait davantage à un coup de feu.

Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des plus grandes avancées en matière d’IA survenues au cours des six mois écoulés depuis la publication de la lettre du Future of Life Institute. Bon nombre de ces pierres de touche sont d’ordre technique, mais d’autres concernent la manière dont la société civile, les créateurs de contenu et les législateurs ont réagi à ce monde en évolution rapide.