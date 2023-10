Vous vous souvenez de cette fresque espagnole bâclée ? Un opéra à ce sujet vient de monter sur scène à Vegas

Comme ça arrive5:26Vous vous souvenez de cette fresque espagnole bâclée ? Un opéra à ce sujet vient de monter sur scène à Vegas

La première fois qu’Andrew Flack a vu la photo de Cecilia Giménez dans le journal, il a ressenti une vague d’empathie pour cette femme bien intentionnée qui était devenue par inadvertance une punchline internationale.

Lorsque l’église du Sanctuaire de la Miséricorde de Borja, en Espagne, a découvert que sa fresque de Jésus du XIXe siècle avait été repeinte en 2012, ils ont soupçonné un vandalisme. Mais il s’est avéré qu’il s’agissait de l’œuvre d’un de leurs propres paroissiens.

Giménez, alors âgé de 81 ans, avait pris sur elle de restaurer la fresque décolorée comme un travail d’amour . Mais elle n’était pas une artiste professionnelle et son œuvre inachevée transformait Jésus dans sa couronne d’épines en une sorte d’homme singe au visage plat.

« Quand j’ai vu sa photo, elle était angoissée et j’ai pu dire qu’elle n’était pas une méchante », a déclaré Flack, un expert en relations publiques devenu dramaturge. Comme ça arrive hôte Nil Köksal. « Mon cœur allait vers elle. »

Flack a contacté son ami Paul Fowler, un compositeur, et le duo s’est mis au travail pour raconter l’histoire de Giménez pour la scène. Onze ans plus tard, l’opéra-comique Voici l’homme a fait sa première internationale à Las Vegas dans une salle à guichets fermés samedi.

« C’était une sensation », a déclaré Flack.

Alors que Flack et Fowler écrivaient l’opéra dans le Colorado, l’histoire de la fresque bâclée se déroulait toujours en Espagne. Pendant tout ce temps, ils sont restés en contact avec Giménez, obtenant des informations en temps réel.

« Nous sommes allés en Espagne cinq fois pour être avec ces gens et ils sont tellement adorables. Et ils nous ont fait confiance dès le premier jour, ce qui est tellement remarquable », a déclaré Flack.

Giménez, aujourd’hui âgée de presque 93 ans, vit dans une maison de retraite où elle est soignée pour démence. Sa nièce, Marisa Ibáñez, était présente pour la première samedi à l’Opera Las Vegas du College of Southern Nevada.

Pèlerinages au Christ Singe

Giménez, dit Flack, n’avait pas terminé sa restauration lorsqu’elle est devenue virale. À mi-chemin de sa tentative, elle est partie en vacances – et est revenue pour se retrouver au centre d’une tempête internationale.

L’histoire a fait la une des journaux du monde entier. Les hôtes de fin de soirée faisaient des blagues à ce sujet. Les internautes avaient surnommé la restauration « Christ Monkey », « Beast Jesus » et « Potato Jesus », entre autres.

« Si jamais vous avez commencé un tableau et que vous ne l’avez pas terminé, ne partez pas en vacances », a prévenu Flack.

Une femme prend des photos de la version mal restaurée d’Ecce Homo, qui signifie en espagnol Behold The Man, à Borja le 28 août 2012. Cette pièce attire énormément de touristes dans la ville. (César Manso/AFP/Getty Images)

Les années qui ont suivi ont été des montagnes russes pour Giménez, a déclaré Flack. Au début, elle a été la cible d’un mépris et de moqueries généralisés, tant de la part d’étrangers du monde entier que de la part de ses propres voisins.

Mais son erreur s’est vite révélée être une bénédiction pour la ville.

La restauration bien intentionnée de Giménez a atteint un public bien plus large que la pièce originale, Elías García Martínez Voici l’homme, jamais eu. Soudainement, des milliers de touristes descendaient dans la ville espagnole isolée pendant une récession mondiale.

« Les gens sont allés en pèlerinage pour voir ça », a déclaré Flack.

Au fil du temps, l’Église, la ville et la communauté se sont ralliées à cette démarche. En 2016, la ville a inauguré un centre d’interprétation consacré à la pièce avec Giménez comme invité d’honneur.

Giménez, à gauche, assiste à l’inauguration d’un centre d’art dédié à sa restauration le 16 mars 2016. (Javier Vinuela/Associated Press)

Contrairement à la pièce originale, la fameuse restauration est exposée derrière du plexiglas « comme on pourrait le faire avec la Joconde », a déclaré Flack.

Giménez reçoit une part des bénéfices du centre d’art et du merchandising, ce qui contribue à financer la maison de retraite où elle vit actuellement — quelque chose pour lequel elle et son avocat ont dû se battre.

C’est une histoire à la fois ridicule et sublime, dit Flack.

« Les choses qui se sont réellement passées dans l’histoire sont ridicules », a-t-il déclaré. « Mais Cecilia… a vraiment eu une réponse sublime. Et c’était sa foi et sa conviction qu’elle s’en sortirait et que Dieu l’aiderait à s’en sortir.

« Elle a fait cette erreur et elle a peut-être l’impression d’avoir été abandonnée. Mais ça s’est tellement bien passé. À la fin, tout le monde se rend compte que c’est une sorte de miracle que le tourisme qui en a résulté ait ramené tous ces intérêts financiers dans la ville. »

‘Une fin heureuse’

CBC n’a pas pu joindre la famille de Giménez pour commenter. Mais sa nièce, Ibáñez, a déclaré au journal Guardian que même si sa tante a traversé une « période terrible » à la suite de la restauration, elle ne souffre plus.

« La seule bonne chose à propos de la démence, c’est qu’elle ne se souvient que de la bonne partie de ce qui s’est passé », a-t-elle déclaré. « Elle ne se souvient pas du tout des mauvais moments et elle en a fait une belle histoire. »

Alors que la course de Vegas Voici l’homme terminé dimanche, Flack est convaincu que ce ne sera pas la dernière fois que le monde verra sa pièce sur la foi, le pardon et les bons côtés.

« Combien de fois dans nos vies quelque chose de vraiment grave nous arrive-t-il, mais qui s’avère bien ? Et cela ne serait pas arrivé de cette façon si la mauvaise chose ne s’était pas produite en premier lieu », a-t-il déclaré. « C’est vraiment une fin heureuse. »