VOUS VOUS SOUVENEZ DE CECI ? Cette fois-là, un gars nommé Steve a déménagé en ville

Steve Ballantine a quitté la région du Grand Toronto pour s’installer au nord du Sault en 1988 et a enrichi la communauté théâtrale et artistique locale.

Tiré des archives de Sault Ste. Marie Public Bibliothèque:

Pour poursuivre leur travail dans les arts et le théâtre, les gens se rendent généralement dans une grande ville comme Toronto et non l’inverse, mais c’est exactement ce qu’a fait Steve Ballantine. Née en 1952 près de Toronto, Ballantine a déménagé à Sault Ste. Marie en 1988, mais avant cela, il avait joué et réalisé partout au Canada, en Europe et aux États-Unis.

Ballantine était titulaire d’un diplôme de l’Université de Windsor et était étudiante boursière à la Banff School of Fine Arts, la Royal Academy of Dramatic Arts de Londres, en Angleterre. Il a également été étudiant au Théâtre Tukak au Danemark et a obtenu en 2000 une maîtrise en théâtre appliqué de l’Université de Manchester.

Ballantine est arrivé pour la première fois à Sault Ste. Marie en 1986, alors qu’il était réalisateur invité pour la production de Stage North de No Sex Please We’re British Soldiers et de Guys and Dolls de la Sault Opera Society. Ballantine était un passionné de plein air et est tombé amoureux des régions de Sault et d’Algoma, ce qui l’a incité à déménager.

À son arrivée, il a commencé comme directeur général et directeur artistique du Sault Summer Youth Theatre. Lorsqu’il a déménagé à Sault Ste. Marie en 1988, il a été encadré par Arno Ambel de la Sault Opera Society. Les deux ont collaboré à plusieurs performances scéniques, notamment Billy Bishop Goes to War, Rock and Roll, 18 Wheels et Little Shop of Horrors.

Le travail de Ballantine avec le Sault Youth Theatre consistait à créer un programme de formation pour les jeunes tout au long de l’hiver et de l’été. Ces productions tourneraient dans les communautés du Nord. Ballantine a également travaillé avec d’autres troupes de théâtre comme l’Algoma University Theatre pour leur production d’Eurydice.

Il a été actif dans la communauté théâtrale et artistique de Sault Ste. Marie, le processus de planification communautaire de Rapids, le Conseil consultatif culturel et le Conseil de gestion du Centre de théâtre communautaire.

En 1992, il a créé le Soothfest, un concours de théâtre au niveau secondaire.

Ballantine a travaillé sans relâche pour faire progresser l’art et le théâtre à Sault Ste. Marie, convaincue que le grand théâtre ne doit pas nécessairement venir de villes comme Toronto ou New York, mais peut venir de n’importe où grâce à un travail acharné. Steve Ballantine est décédé en 2007 à l’âge de 55 ans.

