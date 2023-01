Vous vous souvenez de “Carnival Row” ? Bande-annonce de la saison 2 de Fantasy Has a Tense d’Amazon

La saison 1 du fantasme néo-noir Carnival Row a frappé Première vidéo au milieu de 2019. Plus de trois longues années plus tard, il est de retour.

Pourquoi a-t-il fallu si longtemps pour revenir ? Pourquoi d’autre ? Retards de production dans une pandémie, ainsi que la disponibilité des acteurs, ont vu ce spectacle intrigant s’arrêter. Mais à en juger par sa bande-annonce de la saison 2, ça va gros avec ce qui va être sa dernière saison.

La bande-annonce s’ouvre sur la police demandant l’aide de l’inspecteur Philo (Orlando Bloom) pour résoudre un meurtre. Un homme mort a été pendu sur le côté d’un bâtiment voûté. Il était stationné sur un train de ravitaillement volé par des fae, y compris Vignette Stonemoss de Cara Delevigne. On suppose que l’un des “pixels” a tué l’homme.

On assiste alors à une scène assez angoissante où quatre faons sont décapités lors d’une exécution publique. Cela fait monter la température entre les créatures mythiques de Carnival Row et les citoyens humains, la guerre se profilant à l’horizon.

Selon le communiqué de presse d’Amazon :

“Dans un monde fantastique où les humains et les créatures s’affrontent, la deuxième saison de Carnaval Row reprend avec l’ancien inspecteur Rycroft Philostrate alias Philo enquêtant sur une série de meurtres horribles attisant les tensions sociales. Vignette Stonemoss et le Black Raven complotent pour se venger de l’oppression injuste infligée par les dirigeants humains de The Burgue, Jonah Breakspear (Arty Froushan) et Sophie Longerbane (Caroline Ford).”

“Tourmaline (Karla Crome) hérite de pouvoirs surnaturels qui menacent son destin et l’avenir de The Row. Et, après avoir échappé à The Burgue et à son frère vengeur Ezra (Andrew Gower), Imogen Spurnrose (Tamzin Merchant) et son partenaire Agreus Astrayon (David Gyasi ) rencontrent une nouvelle société radicale qui bouleverse leurs plans. Avec les humains et les faes divisés et la liberté en jeu, chaque héros devra faire face à des dilemmes impossibles et à des tests déterminants pour l’âme dans la conclusion épique de Carnival Row.

La saison 2 de Carnival Row devrait sortir deux épisodes par semaine, à partir du 17 février. Il y a 10 épisodes de la saison 2 au total.