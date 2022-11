Vous vous souvenez de Bajaj Sunny et Luna ? Desis Go on Nostalgia Ride avec ce fil Twitter

Bien avant que les deux-roues à grande vitesse et automatisés ne prennent le contrôle du monde, Bajaj, Yamaha et Luna étaient les meilleures marques que les Indiens pouvaient racheter dans les années 1980 et 1990. De Bajaj Chetak, Yamaha RX100 à Harley Davidson et Bullet, l’industrie des deux-roues a connu une évolution drastique. Bien que les spécifications modernes aient laissé les consommateurs impressionnés, elles n’apportent pas la même magie que leurs prédécesseurs ont jetée sur les gens. Bien que les deux-roues aient été limités à une poignée d’options, les gens les ont salués comme des superbikes en Inde à l’époque.

Bullet, Rajdoot, Yezi et Yamaha RX 100 ont été instantanément les deux-roues utilitaires sur lesquels la majorité des consommateurs indiens se sont empilés en matière de vitesse et de spectacle. Maintenant, un fil de tweet viral a amené les gens à tomber dans un bonheur de nostalgie en faisant un voyage dans le passé et en mettant en évidence le nom des deux-roues indiens qui étaient utilisés par une majorité de mamans et de papas. La liste qui a commencé avec Luna a également mis en évidence d’autres marques, notamment Bajaj Chetak, Kinetic Honda, Rajdoot 350, Yezdi et Hero Honda CD 100. Jetez un œil au fil de tweet viral ci-dessous :

Aujourd’hui, nous faisons un tour w̶a̶l̶k̶ dans le passé. Dans ce fil (🧵), nous parlerons des deux-roues indiens que votre mère et votre père ont utilisés. Vous avez probablement appris à rouler sur l’un de ces véhicules vous aussi, faites-le nous savoir ! Un fil invité par @nandyellidli! (Trois jours de suite !) pic.twitter.com/DZbMxcybcC – L’Inde veut savoir – Quiz Show (@IWTKQuiz) 22 novembre 2022

Des mentions spéciales ont également été accordées à Bajaj Sunny et Yamaha RX 100.

Dès que les mentions spéciales ont été partagées sur le site de micro-blogging, cela a laissé les utilisateurs dans le bonheur de la nostalgie. Un utilisateur a qualifié le RX 100 de vélo de ses rêves : « Merveilleux. Nostalgie. Le RX100 était le vélo de mes rêves quand j’étais enfant.

Un autre se souvient d’avoir utilisé le super scooter Vijay pour visiter les marchés et se rendre à l’école : “Je me souviens encore… d’avoir roulé sur notre super scooter Vijay préféré pour aller à l’école ou au marché, bon vieux temps.”

Un autre a qualifié le fil viral de réconfortant en mettant en lumière les jingles et les publicités originales qui ont été utilisées pour promouvoir les deux-roues, « C’est réconfortant ! Je tiens également à souligner que la qualité des publicités télévisées est absolument excellente. Les personnages, les visuels et les jingles – merveilleux. Merci pour ce fil.

Pendant ce temps, un utilisateur a écrit : « Nostalgie et chair de poule !! La vie était si simple, lente et sans stress! Bon vieux temps.”

Un autre a ajouté: «Nous possédions un Rajdoot dans les années 90. Le fil a rappelé de beaux souvenirs.

Vous aussi vous êtes nostalgique ?

