Vous vous souvenez de l’enfant artiste Athit Naik de Preity Zinta et Shah Rukh Khan vedette « Kal Ho Naa Ho » qui a essayé le rôle du frère cadet handicapé de l’actrice, Shiv Kapur ?

Eh bien, l’adorable munchkin a grandi pour devenir le beau mec qu’on aurait pu s’attendre à ce qu’il considère la beauté dont il a la chance. Et tout comme Jhanak Shukla alias Jia du film qui a arrêté d’agir pour devenir archéologue, Athit a également arrêté d’agir. Cependant, il ne s’est pas totalement séparé de l’industrie. De devant la caméra, Athit est maintenant passé derrière l’objectif de la caméra pour explorer un monde de nouvelles possibilités.

Diplômé de Columbia, le compte Instagram d’Athit est la preuve que l’ancienne star de « Kal Ho Na Ho » profite à fond de sa vie de directeur de la photographie/directeur de la photographie. Il continue de partager des photos de son travail sur les réseaux sociaux qui incluent quelques publicités, web séries, courts métrages, clips musicaux et une sitcom télévisée.

Sa biographie Instagram révèle qu’il est père de deux chiots et qu’il est marié au Dr Akshada Kadam Naik.

La chronologie Instagram d’Athit contient également quelques photos de ses années d’acteur, notamment sa photo avec Shah Rukh de ‘Kal Ho Naa Ho’ et une photo des coulisses avec le cinéaste-producteur Karan Johar.

Plus tôt, dans une interview avec Hindustan Times en 2017, Athit avait révélé pourquoi il avait choisi d’arrêter d’agir et était devenu directeur de la photographie. « J’ai réalisé qu’il y avait suffisamment de talents dans le domaine du jeu d’acteur. Le monde a besoin de plus de conteurs et de personnes derrière la caméra. Par conséquent, j’ai commencé à passer plus de temps avec les directeurs de la photographie. Jusqu’à présent, trois de mes courts métrages ont été à Cannes. Je Je suis un homme heureux et je ne regrette pas d’avoir arrêté d’agir », avait-il déclaré.

Se rappelant des moments des tournages de ‘KHNH’, Atiht avait déclaré à HT: « C’est comme une courbe. Je ne peux pas croire que cela fait déjà 14 ans. Je me souviens de tout du tournage. Quand tout le monde tournait la triste chanson de Kal Ho Naa Ho séquence, avec le départ de la mariée, Saif avait une batte et jouait au baseball avec moi et Jhanak (la fille qui jouait le rôle de la demi-soeur d’Athit, Jia). Mme Bachchan (Jaya Bachchan) avait l’habitude d’obtenir des brownies pour nous sur les plateaux de tournage et Preity nous a appris le jargon new-yorkais. Shah Rukh se remettait d’une opération au dos et il souffrait terriblement. Mais, il a tourné pour le film, comme si de rien n’était.