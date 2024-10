Vous vous sentez stressé par les élections ? Voici ce que font certains et ce qu’ils disent que vous pouvez faire aussi

Si l’élection présidentielle aux enjeux élevés suscite des pensées troublantes, une peur existentielle ou des ruptures avec les proches, il n’est pas nécessaire de s’en sortir.

Respirez profondément. Littéralement.

Rosie Acosta, professeur de méditation et de pleine conscience, affirme que se concentrer sur chaque inspiration et expiration peut aider à retrouver ce sentiment de contrôle fondamental qui peut être noyé par l’incertitude croissante de la saison électorale. Des experts comme Acosta, qui travaille dans le sud de la Californie pour Headspace, une entreprise et une application de santé mentale, veulent que ceux qui ont du mal à savoir qu’il existe des moyens d’alléger le stress induit par les élections et de gérer les tensions qui y sont liées.

«Je peux contrôler la façon dont je respire. … Je peux utiliser ma pratique de pleine conscience et rester dans le moment présent, au lieu de m’inquiéter du résultat d’une élection », a déclaré Acosta, qui a contribué aux méditations guidées « Survivre aux débats à table » et « Compassion pendant la saison de campagne ». » à la collection « Politique sans panique » de Headspace.

« Vous oubliez le pouvoir que nous avons réellement sur cette tension et cette anxiété. »

La campagne de cette année a déjà connu des rebondissements inattendus avec la sortie du président Joe Biden de la course et l’ascension rapide de la vice-présidente Kamala Harris parmi les démocrates ainsi quetentatives d’assassinatvisant l’ancien président, candidat républicain à la présidence Donald Trump.

Et en gros 3 adultes américains sur 4estiment que la prochaine élection présidentielle est vitale pour l’avenir de la démocratie américaine, même si le candidat qui, selon eux, représente la plus grande menace dépend de ses tendances politiques, selon une enquête du TheAssociated Press-NORC Centre de recherche sur les affaires publiques.

Acosta a rappelé comment, en 2016, les divisions politiques se sont infiltrées dans une réunion de famille de Noël, transformant une occasion de joie, de connexion et de nostalgie en un « terrain de guerre verbale ».

En traversant les conséquences, elle a déclaré avoir appris à établir des limites dans la relation avec un proche et à se concentrer sur les choses qui les rapprochaient plutôt que de les séparer. Cela pourrait vouloir dire dire « Nous ne parlons pas de cela pour le moment ; parlons d’autre chose », se désengager d’une conversation inutile, ignorer un mème politique envoyé, a-t-elle dit, ou évoquer un souvenir partagé, au lieu de discuter du sujet. dernières nouvelles.

« La pleine conscience et la méditation nous aident vraiment à recadrer nos relations – nos relations en général, mais plus particulièrement notre relation avec nos pensées », a-t-elle déclaré.

Headspace s’est également associé à When We all Vote, une initiative nationale de vote non partisan créée par l’ancienne première dame. Michelle Obama pour fournir aux électeurs éligibles des ressources gratuites afin d’atténuer l’anxiété liée à la saison électorale. Il existe un quiz sur le stress pour déterminer si vous êtes « le constituant collecté » ; «l’optimiste dépassé»; « l’inquiétant et fatigué ; » ou « les politiquement paniqués ». Le partenariat comprend également un portail d’inscription aux votes.

« Cela vise réellement à atteindre les gens indépendamment de leur affiliation politique ou de leurs points de vue », a déclaré la présidente de Headspace, Christine Evans. « Peu importe qui vous êtes, vous méritez une santé mentale et du soutien lorsque vous en avez besoin. »

La révérende Cynthia O’Brien voit souvent certaines personnes devenir particulièrement nerveuses à l’approche de Thanksgiving.

« Thanksgiving, ce sont des gens que vous aimez, mais que vous ne voyez peut-être pas tout le temps », a-t-elle déclaré. « J’entends des gens dire : « Oh, mes proches au Texas pensent que je suis allé dans le grand bain, qu’ils ne veulent pas me parler », ou « ma belle-sœur et moi ne parlons pas », et c’est tout simplement la polarisation politique qui s’est produite entre eux.

Une suggestion, a-t-elle dit, est de ne pas avoir de telles conversations à table et d’opter plutôt pour des discussions en tête-à-tête.

O’Brien n’est pas étranger à se retrouver dans une pièce avec des personnes ayant des idéologies différentes.

Basée dans l’Oregon, elle est pasteur de la première église presbytérienne de Woodburn et de l’église presbytérienne Aurora, avec de petites congrégations comprenant des conservateurs et des progressistes.

Elle est également présidente de débats nationaux et modératrice d’ateliers avec Des anges plus courageuxune organisation à but non lucratif qui effectue un travail de dépolarisation. Les ateliers qu’elle anime incluent l’enseignement des compétences nécessaires pour mieux être en désaccord.

« Nous n’essayons pas d’aplanir les différences. Nous enseignons des compétences pour faire ressortir les différences d’une manière responsable, aimante et bienveillante », a-t-elle déclaré.

Les objectifs incluent une meilleure compréhension des valeurs et des préoccupations de ceux qui diffèrent politiquement. Les participants à l’atelier apprennent à écouter attentivement, à reconnaître le point de vue de l’autre avant de partager le leur, à pivoter pour signaler qu’ils sont sur le point de partager le leur et à échanger leurs points de vue, par exemple en partageant une histoire personnelle derrière leur point de vue ou la source d’information pour leur poste.

Il leur est demandé d’abandonner l’attente de convaincre les autres qu’ils ont tort.

« Notre démocratie nous oblige à parler de nos désaccords et pas seulement à nous crier dessus », a déclaré O’Brien.

Le Dr Petros Levounis, professeur et directeur du département de psychiatrie à la Rutgers New Jersey Medical School, a déclaré que « les personnes qui se sentent particulièrement anxieuses à propos de l’élection doivent être assurées qu’elles ne sont pas seules ».

Il a souligné l’importance de prendre soin de sa santé physique, de dormir suffisamment, de bien manger et de faire régulièrement de l’exercice. Même si de telles pratiques peuvent paraître « un peu banales », dit-il, « elles sont tout simplement essentielles à notre bien-être ».

Prenez également le temps de vous détendre et « peut-être de faire des exercices de respiration, de méditation, de pleine conscience ; ce sont des choses que les gens ont trouvées très utiles.

Levounis a mis en garde contre le recours à l’alcool pour calmer les nerfs, affirmant que cela « augmente invariablement l’anxiété à long terme et je ne parle pas de mois ou d’années ». … Quelques heures après une forte consommation d’alcool, l’anxiété augmente. »

Dans les cas où l’anxiété devient débilitante et interfère avec le travail ou la vie à la maison, il recommande d’en parler à un professionnel de la santé mentale ou à son médecin de premier recours.

Certaines universités offrent également à leurs étudiants des ressources pour gérer le stress électoral.

« Nous avons certainement des étudiants qui réfléchissent beaucoup à la politique et sont conscients de l’impact que cela a sur eux », a déclaré Shauna Olson Hong, directrice des services de conseil à la California State University, East Bay. Il s’agit notamment de certains issus des communautés LGBTQ+ ou qui sont sans papiers ou dont des membres de leur famille le sont, a-t-elle déclaré.

Le centre de conseil propose des conseils en ligne. Il s’agit notamment de limiter la consommation d’informations, d’être particulièrement attentif à vérifier les actualités juste avant de dormir, de vérifier les sources d’information pour suivre celles qui sont réputées et d’être attentif à l’utilisation des médias sociaux.

D’autres suggestions incluent la recherche de soutien et la réflexion sur les moyens de s’engager et d’apporter des changements positifs tout en maintenant l’équilibre.

« Le simple fait de rester assis et de m’inquiéter et de sentir que je n’ai aucun contrôle sur ce qui va m’arriver est un endroit terrible où s’asseoir et je pense que cela renforce vraiment notre anxiété », a déclaré Hong. « Nous essayons donc de prendre des mesures réalistes pour défendre ce en quoi nous croyons. »

La couverture religieuse d’Associated Press reçoit le soutien de l’AP collaborationavec The Conversation US, avec le financement de Lilly Endowment Inc. L’AP est seul responsable de ce contenu.