Vous vous sentez reconnaissant ? La Société canadienne du sang suggère de donner un morceau de vous-même cet Action de grâces – Kelowna Capital News

Pour la Société canadienne du sang, l’Action de grâces, comme la plupart des longs week-ends, est une période difficile pour recueillir car les gens partent et s’occupent avec leur famille et d’autres activités.

L’agence recueille chaque année du sang, du plasma et des plaquettes sur 36 sites permanents et dans plus de 14 000 cliniques de donneurs à travers le pays, et les vacances font partie des variables qui ont un impact sur l’inventaire des produits sanguins, aux côtés des conditions météorologiques et des événements tragiques.

Également surnommée la bouée de sauvetage du Canada, l’agence a fait état d’une réponse vigoureuse à une grave pénurie de sang au printemps dernier, et est plus forte aujourd’hui grâce aux donateurs qui ont aidé à rétablir la faible réserve.

Mais le besoin est constant de donneurs de sang, de plaquettes et de plasma, a indiqué l’agence dans un communiqué.

Les dons sont importants et ont un effet d’entraînement qui aide quelqu’un à être là pour sa famille, à redonner à la communauté et à améliorer la vie des autres.

La moitié de tous les Canadiens auront besoin de sang ou connaîtront quelqu’un qui aura besoin de sang à un moment donné de leur vie, selon les statistiques de l’organisation. Les patients cancéreux, les victimes d’accidents et les personnes atteintes de maladies rares, mortelles, chroniques et génétiques dépendent des dons de sang, de plaquettes et de plasma.

Prenez rendez-vous en ligne sur blood.ca sur l’application GiveBlood ou en appelant le 1-888-2-DONATE (1-888-236-6283).

