Vous vous sentez perdu cette élection? Découvrez la boussole électorale du Québec de CBC

La campagne électorale du Québec est officiellement lancée — mais quelle est la position des grands partis, notamment sur les enjeux qui vous tiennent le plus à cœur?

La Boussole électorale de Radio-Canada est là pour vous aider. Grâce à un court questionnaire, la Boussole électorale donnera aux Québécois une idée des partis avec lesquels ils s’alignent le plus sur une variété de questions.

Clifton van der Linden, fondateur et PDG de Vox Pop Labs – la société qui rassemble Vote Compass – a déclaré que l’objectif était de donner aux électeurs les outils dont ils ont besoin pour prendre une décision éclairée lorsqu’ils se rendront aux urnes le 3 octobre.

CBC a posé quelques questions à van der Linden sur l’outil et son fonctionnement exact. (L’interview a été condensée pour plus de cohérence et de clarté.)

Comment la boussole électorale pourrait-elle m’aider ?

Souvent, pendant la campagne électorale, la politique publique peut être négligée. Les positions politiques réelles des partis pourraient passer au second plan par rapport à la dynamique des dirigeants ou à certains événements de campagne. Et même lorsque les questions politiques sont prises en compte, il s’agit généralement d’un petit panier de questions politiques qui dominent le discours électoral.

Il est donc difficile, je pense, pour les électeurs d’avoir une idée plus complète du paysage politique.

En fait, il est également difficile de déterminer quelles sont les positions des partis sur ces questions politiques, en raison de la rhétorique et de la tournure qui tendent à caractériser les campagnes électorales. C’est donc beaucoup de travail pour les électeurs de trouver toutes ces informations.

Certains de ces problèmes me préoccupent beaucoup plus que d’autres. Et si ça suggère une fête parce qu’on est d’accord sur des trucs qui ne m’intéressent pas vraiment ?

Vote Compass ne donne pas aux utilisateurs une seule réponse. Il ne dit pas “c’est pour qui vous devriez voter”. Ce n’est pas un outil “comment voter”.

Le tableau de bord a en fait différentes mesures à afficher [how you align with parties]. Et ceux-ci ne donneront peut-être pas tous les mêmes résultats car il existe différentes façons de penser à la manière dont vous vous associez à un parti politique.

Dans quelle mesure êtes-vous d’accord sur ces questions politiques particulières qui sont représentées dans Vote Compass ? Ou est-ce une correspondance idéologique plus large ? Ces différents résultats ne pointent pas nécessairement vers le même parti. Ils peuvent être différents.

Tient-il compte d’autres éléments que la politique?

Cela fait partie du type de discussion plus large autour de Vote Compass. Les gens ne votent pas uniquement en fonction de leurs préférences en matière de politique publique, du moins pas tout le temps. Pas exclusivement.

Les préférences politiques sont une considération dans le calcul d’un électeur le jour du scrutin, et nous voulons simplement qu’il soit informé [choice].

Il existe également un module sur les dirigeants qui examine comment vous vous associez aux dirigeants en fonction de votre évaluation de ces dirigeants.

Qui fait ça ? Puis-je croire qu’il est impartial ?

Vote Compass a été construit par une équipe de politologues, il fonctionne depuis plus d’une décennie – au Canada à l’origine, mais maintenant dans le monde entier.

Nous sortons et nous examinons les divulgations publiques et les déclarations faites par les partis pour déterminer quels sont les enjeux politiques dans une campagne électorale particulière et pour déterminer quelles sont les positions politiques de chacun des partis.

Nous y parvenons grâce à des recherches indépendantes et à la coordination avec les parties. Alors nos recherchistes indépendants sortent et déterminent la position du parti. Les partis eux-mêmes nous donnent leur idée de leurs positions. Ensuite, nous travaillons à valider leurs positions à l’aide de ces deux ensembles de données.

Cela ne veut pas dire que nous ne sommes que le miroir de ce que disent les partis. Cela nuirait à nos tentatives de valider ce qu’ils disent être leur position, par rapport à ce qu’ils ont dit publiquement à propos de leur position ailleurs.

J’ai passé le quiz et j’ai obtenu mon résultat. Maintenant quoi?

[Vote Compass] est un point de départ pour en savoir plus sur votre intégration personnelle dans le paysage politique. La boussole vous donne des tonnes d’informations en plus de vous donner ces premiers résultats.

Il y a des tonnes d’informations sur la position des partis – ce que les partis ont réellement dit sur chacune de ces questions – et cela renvoie à l’endroit où ils l’ont dit. Il y a donc beaucoup d’opportunités d’explorer encore plus loin.