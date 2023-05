Vous vous sentez malade lorsque vous jouez à la réalité virtuelle ? C’est assez courant et ce chercheur de Waterloo veut savoir pourquoi

Lorsque Zubi Khan invite des amis à jouer à des jeux vidéo de réalité virtuelle, il n’est pas rare que quelqu’un se sente un peu malade.

« J’ai fait venir des amis où ils mettaient un casque et puis, presque immédiatement, ils ressentaient ce sentiment de vertige et ensuite ils devaient l’enlever », a déclaré Khan lors d’un entretien téléphonique depuis un parc. près de chez lui à Toronto.

« Pour moi, j’utilise un fauteuil roulant motorisé pour me déplacer, donc je pense qu’une partie de cela m’a rendu en quelque sorte immunisé contre le mal des transports parce que j’ai l’habitude d’être immobile pendant que je bouge », a déclaré l’avide. Joueur de réalité virtuelle et rédacteur de contenu pour la bande dessinée et le jeu CGMagazine.

« Le seul moment où j’aurai des vertiges ou des étourdissements, c’est si je n’ai pas utilisé [VR] dans une longue période de temps. »

Zubi Khan, un rédacteur de contenu torontois pour la bande dessinée et les jeux CGMagazine et un joueur passionné de réalité virtuelle, dit qu’il peut se sentir un peu malade en utilisant la réalité virtuelle s’il ne l’a pas utilisée depuis un certain temps, mais il prendra juste des pauses et ira lentement au début pour adapter son cerveau à l’environnement virtuel. (Soumis par Zubi Khan)

Se sentir malade après être entré dans un environnement VR n’est pas rare. Semblable au mal des transports, il est surnommé le cybermalaise.

Les personnes atteintes de cybermalaises peuvent ressentir des maux de tête, des vertiges (lorsque vous sentez que ce qui vous entoure bouge ou tourne), désorientation, fatigue oculaire ou nausées.

Une étude publiée en juin 2021 dans le revue Nature qui a examiné les prédicteurs des cybermalaises signalés entre 22 et 80% des personnes qui utilisent la réalité virtuelle pourraient en faire l’expérience. Les pourcentages variaient considérablement, selon l’intensité du jeu et le casque que la personne portait.

Ce qui n’est pas aussi clair, c’est qui aura le cybermalaise et qui ne l’aura pas.

Mais c’est quelque chose que Michael Barnett-Cowan, chercheur à l’Université de Waterloo (UW) en Ontario, veut comprendre, car la technologie ne concerne pas seulement les jeux. La réalité virtuelle peut être utilisée pour d’autres applications, comme la thérapie ou la formation.

ÉCOUTER | Le chercheur Michael Barnett-Cowan explique l’importance de savoir pourquoi la réalité virtuelle peut vous rendre malade :

L’édition du matin – KW6:33Pourquoi certaines personnes se sentent-elles malades lorsqu’elles entrent dans la réalité virtuelle ? Ce chercheur UW explique pourquoi il est important de savoir Entrer dans le monde de la réalité virtuelle peut être très amusant ou rendre certaines personnes malades. Michael Barnett-Cowan est professeur au département de kinésiologie et des sciences de la santé à l’Université de Waterloo et explique pourquoi certaines personnes souffrent de cybermalaises alors que d’autres non et pourquoi il est important de faire des recherches à ce sujet.

Recherche sur les raisons pour lesquelles certaines personnes tombent malades

Barnett-Cowan est professeur agrégé au département de kinésiologie et des sciences de la santé de l’université et directeur du laboratoire multisensoriel sur le cerveau et la cognition. Pour leur recherche, lui et son équipe ont recueilli des données auprès de 31 participants et évalué la façon dont les sujets percevaient l’orientation des lignes verticales – ou la verticale visuelle subjective.

« Ce que nous avons découvert dans nos recherches, c’est qu’après avoir été exposés à un jeu assez nauséabond en réalité virtuelle, les gens changent la façon dont ils traitent les informations sensorielles », a déclaré Barnett-Cowan.

Les participants ont reçu une tâche avant de jouer à la réalité virtuelle pour tester comment ils utilisent différents indices pour leur sens de l’orientation dans le monde. Ensuite, ils joueraient à un jeu en réalité virtuelle pendant 30 minutes et seraient retestés.

Michael Barnett-Cowan, professeur agrégé en kinésiologie et en sciences de la santé à l’Université de Waterloo, est également directeur du Multisensory Brain and Cognition Lab, qui cherche à déterminer comment le cerveau intègre les informations multisensorielles. (Kate Bueckert/CBC)

« Ceux qui changent la façon dont ils traitent les informations sensorielles … ce sont ceux qui ne sont pas tombés aussi malades », a déclaré Barnett-Cowan.

« Ceux qui étaient vraiment têtus … donc la façon dont ils font cette tâche avant la réalité virtuelle est la même que la façon dont ils le font après la réalité virtuelle, ces gars-là sont tombés assez malades. »

Barnett-Cowan a déclaré que les chercheurs étaient « assez excités » de faire cette découverte, car les résultats de cette étude, qui a été publié dans la revue Virtual Realitypourrait s’avérer « inestimable » pour les développeurs et les concepteurs d’expériences VR.

William Chung est co-auteur de l’étude et ancien étudiant au doctorat de l’UW qui est maintenant boursier postdoctoral au Toronto Rehabilitation Institute.

Chung a déclaré que leur test prédisait de manière significative la gravité des symptômes des cybermalaises.

« En comprenant la relation entre la repondération sensorielle et la susceptibilité aux cybermalaises, nous pouvons potentiellement développer des stratégies personnalisées d’atténuation des cybermalaises et des expériences de réalité virtuelle qui tiennent compte des différences individuelles dans le traitement sensoriel et, espérons-le, réduisent l’occurrence des cybermalaises. »

Mais Chung a également averti que cette découverte n’est qu’une première étape et « il reste encore beaucoup à expliquer ».

MONTRE | Utiliser la réalité virtuelle pour se mettre à la place des personnes avec autisme:

Se mettre à la place des personnes avec autisme Marc Lanovaz, professeur à l’École de psychoéducation de l’Université de Montréal, a contribué au développement d’une application de réalité virtuelle pour transmettre certaines des expériences quotidiennes des personnes autistes.

Les gens craignent que la réalité virtuelle ne les rende malades

Une telle recherche est une bonne nouvelle pour Robert Bruski, président-directeur général et cofondateur de Ctrl V, une arcade de réalité virtuelle qui a débuté à Waterloo et s’est développée pour inclure des emplacements en Ontario, en Alberta, au Delaware et au Texas.

Cela inquiète Bruski lorsque certaines personnes lui disent qu’elles n’essaieront même pas la réalité virtuelle parce qu’elles ont peur de tomber malades.

« La grande majorité de notre contenu ne provoque pas de nausées », a-t-il déclaré, notant que le personnel soumettait les jeux à un « processus de vérification très rigide en 26 étapes » avant que les gens ne les utilisent.

Cela signifie que la plupart des gens peuvent se sentir en confiance en mettant un casque pour tirer sur des orcs. Assassin elfiquetrancher la pastèque dans Fruit Ninja ou gâcher un bureau dans Simulateur de travailil a dit.

Pour Bruski, la recherche qui aidera tout le monde à se sentir plus à l’aise dans un environnement de réalité virtuelle est formidable, car avec les joueurs qui utilisent son arcade, les entreprises font venir des travailleurs pour apprendre à faire fonctionner de l’équipement lourd, les écoles demandent aux étudiants d’utiliser la réalité virtuelle pour apprendre la chimie ou l’astronomie, et les seniors utilisent la technologie pour visiter les gorilles ou se promener dans Paris.

Mais même si les chercheurs s’efforcent de déterminer pourquoi certaines personnes souffrent de cybermalaises, a déclaré Bruski, cela ne devrait empêcher personne d’essayer la réalité virtuelle maintenant.

« Le mal des transports est déterminé par le jeu lui-même et plus particulièrement par la locomotion dans le jeu. Donc, si vous avez un bon fournisseur de réalité virtuelle ou si vous savez ce qui le cause, vous pouvez éliminer complètement cette possibilité. »

Khan a dit que c’était assez simple – si vous commencez à vous sentir malade, retirez le casque et attendez un peu, mais n’abandonnez pas.

Lorsque ses amis enlèvent le casque VR, « je le remets, puis ils me regardent jouer, puis je m’amuse et nous réessayons. »