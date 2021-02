Vous vous sentez démotivé? Voici 12 idées pour susciter et maintenir la motivation

Vous vous sentez démotivé? Tu n’es pas seul.

Pendant la pandémie de coronavirus, il n’est pas rare de ressentir un manque de motivation provoqué par des choses comme la quarantaine, l’isolement et un traumatisme prolongé, explique Melissa L. Whitson, Ph.D., professeure agrégée de psychologie à l’Université de New Haven.

«Lorsque nos systèmes ont été activés par ce traumatisme et d’autres effets psychologiques pendant si longtemps, il est tout à fait normal que le corps et l’esprit deviennent submergés et épuisés, voire engourdis», ajoute Whitson, un psychologue agréé. «Nous nous référons souvent à cela comme du stress chronique. Lorsque nous nous sentons épuisés et engourdis, nous perdons souvent la motivation pour des choses que nous aimerions normalement faire.

Et avec le premier anniversaire des verrouillages de pandémie aux États-Unis et la fin définitive de la pandémie en vue, beaucoup se battent plus que jamais.

Alors, qu’est-ce que tu peux faire? Nous avons rassemblé 12 façons d’essayer de susciter de la motivation, que ce soit pour le travail ou le jeu:

1. Posez le téléphone: « De cette façon, vous ne serez pas tenté par les e-mails, les SMS de groupe ou les appels et pourrez obtenir une bonne dose de déconnexion », conseille Mark Cuban, star de « Shark Tank », dans le prochain livre « Your Time To Thrive » de Marina Khidekel et les rédacteurs en chef de Thrive Global (sortie le 23 mars).

2. Débranchez à des heures désignées tout au long de la journée: L’expert en bien-être numérique Mark Ostach suggère de s’éloigner des écrans au moment des repas, une heure avant le coucher et pendant au moins une heure pendant la journée.

3. Réglez une minuterie: Les méthodes de travail chronométrées sont un moyen de diviser vos tâches en mandrins gérables. La technique Pomodoro, par exemple, vous recommande de travailler pendant 25 minutes puis de faire une pause de cinq minutes. Après avoir répété cela quatre fois, faites une pause plus longue de 15 à 30 minutes. Vous pouvez également essayer d’ajuster l’heure comme cela vous convient le mieux, par exemple sprint d’une heure avant de faire une pause.

4. Connectez-vous avec les autres: «Faire des choses pour créer un sentiment de communauté et un lien émotionnel partagé peut nous aider à nous sentir plus motivés pour aider les autres et nous-mêmes», dit Whitson. Bien qu’il ne soit peut-être pas sécuritaire de rencontrer des êtres chers en personne, utilisez la technologie pour garder des liens avec vos proches.

5. Suivez vos progrès: L’utilisation de listes de tâches pour suivre les progrès peut vous motiver à atteindre vos objectifs tout en gardant les tâches organisées. Essayez également d’écrire les raisons pour lesquelles vous adhérez à vos objectifs et de lire ce que vous avez écrit les jours difficiles, a déclaré Amy Morin, psychothérapeute et auteur à succès de USA TODAY de « 13 Things Mentally Strong People Don’t Do », a déclaré à USA TODAY en 2019 . Avoir quelque chose dans votre calendrier que vous pouvez espérer est une autre stratégie de fixation d’objectifs. les gens trouvent utile.

6. Laissez-vous inspirer: S’inspirer des autres est une autre façon de susciter la motivation. Hoda Kotb suggère de lire quelques pages d’un livre inspirant. «J’essaie de remplir les dernières minutes avant de fermer les yeux avec quelque chose de nourrissant, que ce soit un livre que je garde sur ma table de chevet, ou quelque chose que je lis qui est édifiant», note-t-elle dans «Your Time To Thrive».

7. Concentrez-vous sur les choses que vous aimez: «Parce que les symptômes post-traumatiques sont souvent exacerbés par un sentiment de manque de contrôle, s’engager dans des activités qui nous aident à avoir l’impression d’avoir un certain contrôle peut être utile», suggère Whitson.

8. Pardonnez-vous: Savoir qu’il est normal de ne pas se sentir normal en ce moment est essentiel, d’autant plus que le stress de ne pas avoir l’impression d’en faire assez peut aggraver les choses. «La tendance à se battre ou à être trop dur avec soi-même va aggraver les choses», dit Morin. « Nous savons que l’auto-compassion est la clé pour changer votre comportement, mais la plupart d’entre nous sont tellement plus durs avec nous-mêmes que nous ne le sommes avec n’importe qui d’autre. »

9. Sortez: Faire une promenade rapide dans la nature est un excellent moyen de vous vider la tête et de relancer votre énergie. «Que vous promèniez les chiens ou que vous preniez le courrier, cela peut vous motiver», dit Ostach.

10. Dites non lorsque vous devez: La star de « Queer Eye » Antoni Porowski note dans « Your Time To Thrive »: « Quand je disais oui à tout … je me suis trop dispersé. J’ai réalisé que je n’étais pas bien performant lors d’événements professionnels, et je ne l’étais pas. avoir du temps libre ou tout simplement du plaisir avec des amis. «

11. Prenez soin de vous: Whitson dit qu’il est important de prendre soin de soi «autant que possible» dans le but de retrouver la motivation et de faire face au stress et aux traumatismes.

12. Obtenez de l’aide si vous avez besoin: « Le manque de motivation en ce moment est une réponse normale et compréhensible. Cependant, si le manque de motivation interfère avec notre capacité à fonctionner dans les tâches importantes de la vie quotidienne – manger, dormir, hygiène, prendre soin des personnes à charge – alors il est important de tendre la main pour un soutien et des services supplémentaires », conseille Whitson.

