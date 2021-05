Vous vous sentez coincé sur Twitter et Facebook? Tout le monde l’est aussi.

C’est un témoignage de la puissance des plus grandes plateformes sociales que de nombreuses plaintes courantes à leur sujet semblent contradictoires. Ce sont des accélérateurs de l’extrémisme qui soutiennent simultanément un consensus étouffant. Ce sont des pertes d’attention et devraient jouer un rôle moins important dans la vie des gens; cependant, ils doivent également être améliorés, affinés et purgés des mauvais acteurs, quels qu’ils soient. Ce sont des machines de surveillance avancées, mais elles diffusent également régulièrement des recommandations et des publicités non pertinentes. Ce sont des outils de modification de comportement de pointe, mais ils sont également ouvertement spammés, recherchant un engagement par le biais de notifications maladroites et souvent trompeuses. Et pour ou malgré toutes ces raisons, les gens ne semblent pas pouvoir les quitter – un point renforcé par les états financiers. Facebook, en tant qu’entreprise, se porte extraordinairement bien et Twitter a vu ses revenus augmenter au dernier trimestre. Pourtant, parmi les critiques disparates des médias sociaux, il y a une expérience partagée pour beaucoup – une perte de patience avec «ce site», ou une évaluation décevante de la façon dont les gens se comportent «ici». Une envie de taper «ce site de l’enfer» dans le site de l’enfer lui-même, pour aimer ce message sur combien l’affiche déteste poster. Ils sont conscients de l’ironie; encore, ils ne peuvent pas s’arrêter. Ils pourraient même suggérer que c’est leur propre faute, ce qui n’est pas le cas, du moins pas entièrement. Ils sont juste coincés. Peut-être que vous l’êtes aussi.

Tous ensemble maintenant (et avant) Que signifie être bloqué, en termes de plate-forme? Ce n’est pas la même chose que d’être piégé; vous êtes aussi libre de quitter Instagram que de le rejoindre en premier lieu. Le fait d’être coincé n’est pas non plus une simple habitude ou un modèle de comportement personnel sur lequel vous avez perdu un certain contrôle conscient. Le blocage, au contraire, est une conséquence largement imprévue de la manière dont les réseaux sociaux modernes sont devenus populaires et puissants en premier lieu. Les réseaux sociaux, même les plus grands, n’ont pratiquement aucune valeur sans les gens – pas seulement en tant que clients, mais en tant que sources de valeur pour d’autres clients. Le terme artistique pour ce phénomène est «l’effet de réseau», un concept antérieur aux médias sociaux et à Internet en général. Un système téléphonique, par exemple, s’améliore à mesure que de plus en plus de gens l’utilisent, et il est à son meilleur lorsque tout le monde a un numéro; De même, un réseau social a besoin de plusieurs utilisateurs pour fonctionner du tout, mais a tendance à devenir plus convaincant à mesure qu’il se connecte. Les plus grands réseaux sociaux d’aujourd’hui ont été fondés par des personnes et soutenus par des investisseurs pour qui les effets de réseau étaient à la fois un évangile et un plan: construire un réseau, atteindre une masse critique, le regarder grandir, puis accélérer, créant un avantage insurmontable par rapport à quiconque tente de se connecter. les gens de manière similaire. En 2012, lors d’un échange d’e-mails avec la principale offre financière de Facebook, révélée lors d’un sous-comité antitrust de la Chambre entendu en 2020, Mark Zuckerberg a plaidé en faveur du rachat de concurrents plus petits, parmi lesquels, à l’époque, Instagram: Il y a des effets de réseau autour des produits sociaux et un nombre fini de mécanismes sociaux différents à inventer. Une fois que quelqu’un gagne à un mécanicien spécifique, il est difficile pour les autres de le supplanter sans faire quelque chose de différent. C’est une manière ordonnée de comprendre le processus qui a conduit à l’Internet populaire d’aujourd’hui: un groupe d’entreprises essayant d’établir des réseaux inattaquables et au maximum larges grâce à l’utilisation de différents «mécanismes» (c.-à-d. Styles de partage ou de connexion ou de production de contenu). Cela fait également allusion à la crainte que chaque réseau puisse échouer aussi rapidement qu’il réussit si une masse critique d’utilisateurs avait suffisamment de raisons de partir – produisant, fondamentalement, une spirale de la mort.

Dans quelle mesure Facebook était « le prochain Myspace », il a passé une grande partie de sa première décennie à repousser ou à acquérir tout ce qui pourrait s’appeler de manière crédible le prochain Facebook, modifiant fréquemment l’environnement autour des utilisateurs qu’il avait déjà dans le processus. Plus tard dans le même échange de courriels de 2012, M. Zuckerberg a caractérisé la stratégie d’achat et d’intégration des concurrents et leur «dynamique» et «mécanique» comme un moyen de «gagner du temps» avant qu’ils ne puissent atteindre des échelles menaçantes. Le plan a fonctionné, ou du moins n’a pas échoué jusqu’à présent: rien n’a pu supplanter Facebook comme Facebook a supplanté les autres, et son réseau est resté plus ou moins intact. En ce qui concerne les utilisateurs, il y a des signes dans les divulgations financières depuis des années que la propriété principale de Facebook est en train d’atteindre une sorte de plateau d’activité, qui pourrait s’expliquer d’innombrables façons (encore une fois en apparence contradictoires): exode des jeunes, maturité sur différents marchés, désinformation, conflit, ennui, politique. Pourtant, Facebook reste le seul Facebook. Et cette domination a conduit certains utilisateurs à se sentir raisonnablement coincés avec la plate-forme. Les réseaux auxquels les gens se sont inscrits dans les années à venir ont changé sous leurs pieds et ont duré plus longtemps que même leurs créateurs auraient pu l’imaginer – réalisant des effets de réseau à leurs extrêmes théoriques, aspirant véritablement à connecter tout le monde, dans un but pas plus spécifique que la connexion elle-même, qui, on pensait que cela valait beaucoup d’argent. Au fil du temps, ces réseaux sont devenus plus étranges, ce qui a amené certains utilisateurs à considérer, comme les théoriciens des effets de réseau dans le passé, le possibilité d’un réseau qui devient pire comme il continue de grandir. De nombreux utilisateurs de longue date des réseaux sociaux établis continuent de vivre de belles expériences, trouvant de nouvelles façons d’apprécier des espaces familiers. Les menuisiers tardifs bénéficient de correspondances plus fraîches et d’aucun bagage. D’autres sont clairement misérables. Les utilisateurs bloqués sont soumis à expérimentation indéfinie. Grâce à leurs réseaux choisis au sein du réseau plus large, les utilisateurs font également l’expérience de formes subordonnées de blocage, entraînées dans une dynamique sociale de groupe intense enracinée dans des demandes d’amis précipitées il y a des années. Décoller le coincé Stuckness a du mal à expliquer pourquoi vous faites toujours partie du réseau qui vous rend frustré, anxieux, malheureux ou ennuyé. Stuckness est une vraie question qui ressemble à une blague humiliante: où d’autre pourrais-je lire des tweets? Stuckness a du mal à quantifier, ou simplement à conceptualiser, le coût de quitter un réseau dans lequel vous avez investi du temps et de l’attention. Le blocage est un sentiment fondamental d’obligation, coopté et retourné contre vous. Le blocage est l’esprit persistant et inquiet de la peur révolue de passer à côté.

Le blocage est également le résultat inévitable d’un espace social et civique commercialisé, construit uniquement pour grandir. Stuckness n’est pas tout à fait la même chose que «avoir besoin d’être ici pour travailler», mais pas entièrement différent non plus. Une façon instructive de penser à cela est d’imaginer chaque réseau social comme une version de LinkedIn, la plate-forme qui élucide utilement l’espace entre ce que nous considérons comme des plates-formes sociales (flux) et ce que nous imaginons être des plates-formes plus commerciales (quelque chose comme eBay ). LinkedIn, il est juste de dire, offre une expérience moins que joyeuse à certains de ses utilisateurs, exigeant du travail, de l’attention et des styles de performance particuliers, tout en les soumettant à des notifications incitatives et captivantes et à un flux infini de contenu sur recrutement, recherche d’emploi et sujets connexes. De nombreuses personnes se sont jointes pour une raison: c’était un nouvel endroit pour trouver un emploi ou pour embaucher des gens. Des années plus tard, cependant, ils se retrouvent coincés. Partir a un coût flou mais matériel, même pour les employés heureux, et la domination de LinkedIn a fait en sorte que ce coût reste, sinon élevé, du moins suffisamment réel pour décourager le départ. Maintenant, considérez ce qui distingue LinkedIn de Facebook ou Instagram. Un peu de «mécanique»? Les intentions des utilisateurs lors de l’inscription? Rien de tout cela ne veut dire que l’attention des bloqués n’est pas attirée ailleurs, vers des plates-formes plus récentes qui encouragent de nouveaux types de communication avec des réseaux de personnes fraîchement assemblés. Rejoindre et former d’autres réseaux est l’une des réponses les plus évidentes au sentiment de blocage, même si cela présage de nouvelles variétés de blocage sur toute la ligne. TikTok et Discord, par exemple, offraient des mécanismes et des expériences que Facebook, Twitter et Instagram n’avaient pas, du moins au début. Pour ceux qui sont déjà bloqués, cependant, ces réseaux sont souvent des compléments et non des remplaçants. Chez certains investisseurs technologiques, ce type de blocage a inspiré une nouvelle prise sur ce qui arrive aux plates-formes à long terme: pas une spirale de la mort, mais le saignement lent du temps et de l’attention de concurrents plus concentrés, à travers lesquels les utilisateurs restent présents, distraits, mais – surtout – disponibles pour être attirés (considérez la hausse des groupes Facebook ces dernières années, ou la croissance persistante de Facebook Marketplace). Les utilisateurs qui restent pour dire à quel point ils détestent rester dans les parages ne sont que du blocage qui se reproduit. Ce type de blocage n’est ni permanent ni totalement inattendu, mais il se caractérise par une durée plus longue que quiconque ne l’avait prévu. Et bien que reconnaître son embarras ne facilite pas nécessairement la sortie d’une plate-forme de médias sociaux, cela présente d’autres avantages. Si rien d’autre, c’est une forme de connexion plus authentique avec nos collègues utilisateurs que n’importe quel mécanicien généré par la plate-forme peut fournir: un sentiment partagé que ce – quoi que ce soit – n’est pas ce à quoi nous nous sommes inscrits.