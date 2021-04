Si vous vous êtes réveillé en vous sentant anxieux après une soirée ivre et que vous ne pouviez pas en trouver la raison, vous voudrez peut-être continuer à lire cet article. Dans une vidéo publiée par Sophie Ward, une utilisatrice de TikTok, elle tente d’expliquer le raisonnement scientifique derrière ce sentiment d’appeler un phénomène appelé « Haniexty », qui ressemble à un mélange de gueule de bois et d’anxiété. Dans son explicatif vidéo, Sophie suggère que la consommation d’alcool provoque un changement dans l’équilibre des produits chimiques de notre cerveau – à savoir le glutamate et le GABA.

Ces deux produits chimiques ont des effets opposés sur notre cerveau; alors que le glutamate rend notre cerveau actif, les fonctions du GABA sont de le rendre moins actif. Lorsque nous buvons de l’alcool, cela entraîne une augmentation parallèle de la quantité de GABA «froid» et diminue la quantité de glutamate dans notre cerveau. Le changement dans la composition chimique fait que notre cerveau réagit lentement et commence à donner des inhibitions plus lentes.

Ainsi, le lendemain matin, lorsque nous nous levons, notre cerveau essaie de surmonter les effets et de créer un équilibre de produits chimiques. Cela nous amène à agir en interne hyperactif et anxieux. Sophie dit: « C’est fondamentalement l’inverse de ce qui se passait pendant que vous buviez et c’est une recette pour l’anxiété. »

Dans sa vidéo, le TikToker rassure les gens de ne pas trop penser que « l’anxiété » qu’ils ressentent est due à l’effort de leur cerveau pour créer un équilibre chimique et surmonter les effets de l’alcool.De nombreux experts sont également en résonance avec la logique et le raisonnement de Sophie.

La vidéo partagée par Sophie a reçu des milliers de vues et les gens ont partagé leurs réactions.

Liz Burns, chargée de cours en soins infirmiers en santé mentale à l’Université de Salford, a déjà discuté de ce phénomène en s’adressant à Manchester Even News. Burns, qui est également spécialisé dans les services d’alcool, suggère que nous nous sentons anxieux et craintifs le lendemain matin à cause des effets de l’alcool, car nous ne pouvons pas nous souvenir de tout ce qui s’est passé la veille et ce n’est pas au premier plan de l’esprit.

