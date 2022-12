Vous vous réveillez toujours avec une alarme ? Voici pourquoi vous devriez utiliser la lumière à la place

Cette histoire fait partie 12 jours de conseilsvous aidant à tirer le meilleur parti de votre technologie, de votre maison et de votre santé pendant la période des Fêtes.

La plupart d’entre nous ne le savent que trop bien – cette sensation douloureuse lorsque l’alarme se déclenche bien avant que vous ne soyez prêt à vous réveiller. Peu importe le nombre de fois où vous appuyez sur snooze, cela vous réveille à nouveau à moitié – non moins groggy et juste un peu plus irrité.

Cette routine dure ne devient jamais plus facile car elle fonctionne contre le corps humain façon naturelle de se réveiller. Nos modes de vie dépendent peut-être moins de la lumière naturelle qu’à tout autre moment de l’histoire, mais nos corps en dépendent toujours obstinément.

Depuis le temps, avez-vous remarqué que vous vous sentiez prêt à vous coucher plus tôt ? Il y a une raison à cela. Qu’on le veuille ou non, la lumière et l’obscurité jouent un rôle important dans nos cycles veille-sommeil. Cela signifie que vous pouvez utiliser la lumière le matin pour vous aider à vous réveiller plus facilement.

Voyons comment la lumière interagit avec votre corps (elle peut même être thérapeutique !) et comment vous pouvez utiliser la lumière naturelle réelle et simulée pour faciliter votre journée.

Alina Bradford a contribué à cet article.

Comment se réveiller à la lumière

Avant d’utiliser le soleil pour la luminothérapie matinale, vous pouvez prendre quelques mesures pour utiliser la lumière du soleil (et une aide artificielle) pour augmenter vos chances de vous réveiller naturellement sans alarme normale. Voici quelques étapes que vous pouvez suivre pour compter sur la lumière le matin :

Laissez vos rideaux ouverts pour laisser entrer la lumière lorsque le soleil se lève. Aussi tentants que puissent être ces rideaux occultants, ils peuvent interférer avec les rythmes naturels de votre corps. À moins que vous n’en ayez besoin pour travailler la nuit, laissez vos rideaux ouverts et laissez le soleil levant opérer sa magie sur votre cerveau. Utilisez un réveil au lever du soleil pour imiter la lumière naturelle. Tous les réveils ne comptent pas sur les sons forts et irritants traditionnels pour vous sortir du lit. Les alarmes de lever de soleil simulent la lumière naturelle du jour, vous donnent un effet similaire à la lumière du soleil le matin et remuez ce boost de sérotonine du matin. Ceux-ci peuvent être particulièrement utiles si vous devez vous réveiller avant le lever du soleil. le le et le sont quelques bonnes options. Sortez au soleil du matin pendant 30 à 45 minutes dans l’heure qui suit votre réveil. Nous avons couvert ce point ci-dessus, mais nous le soulignerons à nouveau ici. Rappelez-vous, pas de lunettes de soleil, pas de fenêtres et pas de visières. Juste la lumière du soleil non filtrée. Même par temps nuageux, vous profiterez toujours des bienfaits de la lumière du soleil du matin.

Comment obtenir plus d’exposition à la lumière pendant votre journée

La lumière du jour est si importante pour l’horloge interne du sommeil de votre corps, sans parler de votre santé mentale. C’est pourquoi il est important de trouver des moyens de s’assurer que cela fait partie de votre routine.

Prévoyez ces promenades matinales ou une matinée tranquille sur la terrasse. Ouvrez les stores et laissez entrer beaucoup de lumière naturelle dans la maison le matin. Si c’est difficile à faire ou si vous vous levez bien avant le soleil, vous pouvez essayer une boîte à lumière. Ceux-ci sont le plus efficace pendant 20 à 30 minutes et avec environ 10 000 lux de lumière vive. Avant d’utiliser une boîte à lumière, assurez-vous d’en discuter avec votre médecin.

Une bonne nuit de repos facilitera toujours le réveil, mais ce bon repos commence bien avant que vous n’ayez touché l’oreiller la nuit. L’exposition au soleil et aux formes artificielles de lumière du jour, en particulier le matin, peut établir des rythmes sains et préparer votre corps à se réveiller naturellement et en douceur chaque jour.

Le lien entre la lumière et votre rythme circadien

Comme la plupart des autres créatures vivantes, nous, les humains, avons une horloge intégrée qui régule notre cycles veille-sommeil. Cette horloge biologique est lié aux rythmes circadiens, qui sont divers changements physiques, mentaux et comportementaux qui se produisent en fonction de la cycle de la nuit et du jour.

Cela signifie que votre corps réagit différemment selon l’heure de la journée, en particulier après votre réveil et avant d’aller vous coucher habituellement. Des études montrent que notre cerveau est le plus sensible à la lumière à partir d’environ 2 heures avant d’aller dormir jusqu’à environ une heure après notre réveil.

Plus tard dans la journée, quand il fait noir dehors, votre corps produit plus mélatonine, qui est une hormone qui aide à réguler vos cycles de sommeil. Lorsque la production de mélatonine augmente, votre corps passe naturellement à un état de repos.

Pendant la journée, votre corps supprime la production de mélatonine. Pendant la nuit, lorsque l’exposition à la lumière est minimale, la production de mélatonine peut augmenter jusqu’à trois à 10 fois son montant journalier. L’exposition à la lumière pendant la nuit, en particulier lorsque vous dormez normalement, peut bloquer la production de mélatonine et vous empêcher de vous endormir ou de rester endormi. Ça peut aussi perturber vos cycles de sommeillimitant votre temps de sommeil profond, ce qui est essentiel pour restaurer votre corps et votre esprit.

Comment la lumière du soleil affecte votre cerveau

Bien que ces rythmes circadiens soient affectés par divers aspects de notre comportement et de nos habitudes quotidiennes, rien n’est plus important que la lumière. Pendant la plus grande partie de l’histoire de l’humanité, notre corps s’est appuyé sur le simple rythme de se réveiller au soleil et de dormir dans le noir.

Même lorsque vos yeux sont fermés, les photorécepteurs de votre rétine peuvent détecter la présence de la lumière du soleil, ce qui déclenche le réveil de votre cerveau. La production de mélatonine diminue et votre corps commence à augmenter sa production d’autres hormones, en particulier sérotonine et cortisol. Ces hormones sont liées à des aspects importants de nos routines d’éveil, comme l’humeur et la vigilance.

Notre cerveau dépend tellement de la lumière du soleil qu’un manque d’exposition peut perturber nos cycles de sommeil et causer des problèmes de santé mentale tels que la dépression et d’autres troubles de l’humeur. En hiver, environ 5% des adultes aux États-Unis, l’expérience augmente dans ces problèmes, un problème connu sous le nom de trouble affectif saisonnier.

Les bienfaits de la luminothérapie

En raison de la relation importante entre la lumière et notre cerveau, les scientifiques ont expérimenté diverses façons d’utiliser la lumière du soleil et la lumière artificielle pour traiter certains problèmes de santé mentale. Cette pratique, connue sous le nom de luminothérapieest encore relativement nouveau et bon nombre de ses avantages sont encore à l’étude.

Les durées de traitement varient en fonction de la personne et de l’état, mais les séances de luminothérapie consistent généralement en environ 30 minutes d’exposition directe à la lumière. Selon le problème, certaines personnes peuvent bénéficier d’une lumière solaire à spectre complet (ou d’un équivalent artificiel) ou d’une exposition ciblée à certaines parties du spectre lumineux. Par exemple, la lumière verte peut aider à traiter les migraines, tandis que certaines preuves montrent que la lumière rouge pourrait être utile pour traiter les plaies.

D’une manière générale, luminothérapie peut aider les patients qui souffrent de :

Ces bienfaits de la luminothérapie sont prometteurs. Cependant, comme pour tout type de traitement, c’est une bonne idée d’en parler à votre médecin avant de commencer. La luminothérapie peut ne pas fonctionner correctement si vous avez des problèmes de vue, si vous souffrez de sensibilité à la lumière ou de trouble bipolaire ou si vous prenez certains médicaments.

Luminothérapie du matin

Comme mentionné ci-dessus, notre corps est le plus sensible à la lumière d’environ 2 heures avant le coucher jusqu’à environ une heure après notre réveil. En raison de ce cycle naturel, la luminothérapie est généralement plus efficace lorsqu’elle se produit tôt le matin, dans la première heure après le réveil.

Bien que vous puissiez utiliser une boîte à lumière pour ce faire (plus d’informations sur celles ci-dessous), votre meilleure option pour lumière le matin est une exposition directe au soleil, en particulier à travers les yeux et non à travers une fenêtre ou des lunettes de soleil. Non, cela ne signifie pas que vous devriez regarder le soleil. Allez simplement vous promener ou asseyez-vous sur votre porche pour profiter des rayons du soleil. Sortir dehors pendant 30 à 45 minutes pour profiter de la lumière du soleil non filtrée le matin peut aider votre corps à se réveiller et à établir des cycles veille-sommeil meilleurs et plus cohérents.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.