Le patron Caboclo aurait appelé l’employé dans sa chambre au deuxième étage du siège de la FA brésilienne – connue sous le nom de CBF – à Rio dans la soirée du 16 mars.

Il aurait ensuite exigé qu’elle enlève son masque et accepte un verre de vin, son accusateur aurait sorti son téléphone et envoyé des messages à deux directeurs de CBF pour demander de l’aide.

L’un était déjà parti et avait demandé s’il devait revenir, tandis que l’autre avait inventé une excuse pour entrer dans le bureau de Caboclo afin que l’employée puisse ensuite la faire sortir, selon Globo.

GLOBO : le président de la CBF, Rogério Caboclo, a été démis de ses fonctions pendant 30 jours pour traiter l’allégation de harcèlement sexuel qui lui était adressée. — 𝗙𝗼𝗼𝘁𝗯𝗮𝗹𝗹 🇧🇷 (@BrasilEdition) 6 juin 2021

Dans l’enregistrement des événements que Caboclo nie, le rapport dit qu’il a demandé à l’employé qui elle trouve attirant et fait des références grossières aux parties intimes de lui-même et de sa femme tout en suggérant qu’ils pourraient mener des affaires séparées.

Il est allégué que le type d’événements prétendument dans l’enregistrement s’est produit plusieurs fois, le président humiliant également souvent l’employé devant des réalisateurs entièrement masculins.

« Chef, je ne vais pas entrer dans le sujet de votre vie sexuelle, » elle parut rire d’embarras.

Selon le récit, l’employée s’est à nouveau vu offrir du vin avant de refuser de répondre à des questions sur sa propre vie lorsque Caboclo lui a demandé si elle pouvait lui résister. « la frapper tous les jours« , recevant une réponse de » bye » lorsqu’il lui a demandé si elle se masturbait.

Rogério Caboclo a fini, il y a un enregistrement audio de lui parlant avec l’employé de CBF qui a déposé une plainte pour harcèlement sexuel contre lui, il lui a même demandé ; « faites-vous masterbate » via GLOBO. Il est suspendu pour 30 jours, mais je suis sûr que Caboclo sera complètement limogé. — 𝗙𝗼𝗼𝘁𝗯𝗮𝗹𝗹 🇧🇷 (@BrasilEdition) 7 juin 2021

Cet échange aurait eu lieu une semaine seulement après que Caboclo eut insulté l’employé chez lui à Sao Paulo. Caboclo aurait bu de l’alcool pendant toute une journée de travail, l’aurait qualifiée de « petite chienne » et lui aurait offert des biscuits pour chien.

Une fois grondé par l’employée, il aurait alors simulé des aboiements afin de se moquer davantage d’elle.

Confronté à Caboclo le lendemain, l’employé aurait clairement fait savoir qu’elle ne s’était jamais sentie aussi humiliée et aurait reçu la promesse que le supremo ne se mêlerait plus de sa vie personnelle, alors qu’il aurait également exigé que l’employé n’aurait plus de relations personnelles avec quiconque à la CBF.

Dans la même conversation, il aurait également dit à l’employée que ses vêtements n’étaient pas compatibles avec sa fonction et a insisté pour qu’elle change sa façon de s’habiller, offrant même de l’argent pour l’achat de nouveaux articles.

GLOBO : les administrateurs de la CBF soutiennent la destitution du président, Caboclo. Il est en guerre avec les joueurs et a fait déposer une plainte pour harcèlement sexuel par un ancien employé de la CBF (il nie les allégations). 6 des sponsors du Brésil souhaitent que cette situation soit réglée au plus vite. — 𝗙𝗼𝗼𝘁𝗯𝗮𝗹𝗹 🇧🇷 (@BrasilEdition) 6 juin 2021

Le 9 avril, l’employé a demandé un congé pour raisons de santé, et les négociations pour supprimer l’affaire auraient commencé peu après la suspension de Caboclo ce week-end,

Selon sa plainte qui aurait été déposée auprès du Conseil d’éthique de la CBF, Caboclo aurait tenté de la forcer à faire de fausses déclarations aux journalistes et à signer un document dénonçant ses propres affirmations, ce qu’elle a refusé de faire.

Par ailleurs, Globo a fait appel à un expert en criminalité numérique, Wanderson Castilho, qui vit à Miami et travaille pour la police américaine, pour confirmer qu’il s’agit de la voix de Caboclo sur les enregistrements.

Tentant de défendre son nom souillé, les avocats de Caboclo ont publié une déclaration au milieu de leur émergence.

RUPTURE : Le Directeur de la Gouvernance de @CBF_Futebol recommande à Rogério Caboclo de prendre un « congé autorisé » de son poste. https://t.co/x84KriFcYN – Juan Arango (@JuanG_Arango) 6 juin 2021

« Rogerio Caboclo nie avec véhémence avoir commis un quelconque acte de harcèlement », ça a commencé.

« Bien qu’il reconnaisse qu’il y a eu des blagues inappropriées et une intimité excessive, il doit être clair que ces [were a product of the] le fait qu’il y avait une amitié entre les deux, que le lanceur d’alerte s’est rendu plusieurs fois chez lui, a passé du temps avec sa famille et que tous deux ont parlé fréquemment de questions de nature personnelle.

« Mais il n’a jamais physiquement approché le dénonciateur, [and] moins fait un geste ou une proposition pour profiter d’elle [sexually].

Rogério Caboclo a été informé par la FIFA, la CONMEBOL, les membres de la CBF, les sponsors, les joueurs et Tite de démissionner de son poste de président. https://t.co/gbLkhYDzxe – Juan Arango (@JuanG_Arango) 5 juin 2021

« Le lanceur d’alerte omet le fait que, pendant plusieurs semaines, [she] négocié [an] accord autour de la question, et a même constitué un avocat pour le faire, ayant fait une demande initiale de 12 millions de reais (2,4 millions de dollars) en échange de la non-divulgation de l’enregistrement.

« Bizarrement, elle a fini par porter plainte trois mois après la date à laquelle elle a fait l’enregistrement, et un jour de match officiel de l’équipe nationale brésilienne [a World Cup qualifier against Ecuador], » ça a continué.

« Des projets d’accords ont manifestement été échangés, mais il semble qu’au final, le lanceur d’alerte ne se soit pas contenté de ses termes. »

Caboclo a décidé hier soir de prononcer un discours incendiaire dans le vestiaire avant @FEFecuador correspondre. Disons que cela a fait plus de mal que de bien. #Brésilhttps://t.co/oXoYdA9hCN – Juan Arango (@JuanG_Arango) 5 juin 2021

Comme la propre équipe juridique de l’employé nie qu’il y ait eu une quelconque demande d’indemnisation en son nom, et prétend à la place qu’une offre de Caboclo a été refusée, la CBF se réunira lundi matin pour discuter de l’avenir de l’instance dirigeante, Caboclo, et du football brésilien. .

Comme si le scandale de Caboclo ne suffisait pas, les stars de l’équipe nationale refusent de jouer dans le tournoi de la Copa America qui a été déplacé dans leur pays d’origine depuis la Colombie et l’Argentine au milieu des troubles sociaux et d’une mauvaise gestion de la pandémie de Covid par le président Jair Bolsonaro qui a vu Le Brésil enregistre 475 000 décès – juste derrière les États-Unis au total.

Jeudi, la star du Real Madrid Casemiro ne s’est pas présentée lors d’une conférence de presse qui devait être organisée conjointement avec le manager Tite, qui a ensuite expliqué que l’absence avant le choc contre l’Équateur était liée à la débâcle.

Tite a déclaré que de nombreux joueurs brésiliens ne veulent PAS de la Copa America dans leur pays d’origine 🇧🇷🗣️ »C’était la raison pour laquelle Casemiro, notre skipper, n’était pas là pour notre [Thursday press conference]. » pic.twitter.com/exyCzIvJAJ – Objectif (@goal) 4 juin 2021

« Nous avons demandé aux athlètes de se concentrer uniquement sur le match contre l’Équateur. Ensuite, ils ont demandé à parler directement au président [Caboclo], « Tite a confirmé.

« C’était une conversation très simple. Et puis la position des joueurs est également devenue très claire. Nous avons une position mais nous ne la révélerons pas maintenant.

« Notre priorité est maintenant de bien jouer et de gagner contre l’Équateur. Nous comprenons que la situation deviendra claire après cette pause internationale.

« Ils (les joueurs) ont une opinion, ils l’ont dit au président et ils le diront au peuple au bon moment.

| Casemiro sur le fait de jouer la Copa America : « Tout le monde connaît notre position, tout le monde la connaît, il est impossible d’être plus clair et Tité l’a déjà exposée publiquement. » 🇧🇷 pic.twitter.com/iR85QvawqJ — Madrid Xtra. (@MadridXtra) 5 juin 2021

« C’est la raison pour laquelle Casemiro, notre skipper, n’était pas là pour cette interview. »

Après la victoire 2-0 à Porto Alegre, Casemiro a cependant rompu son silence.

« Tout le monde connaît notre position, tout le monde la connaît. Il est impossible d’être plus clair et Tite l’a déjà exposé publiquement », il a dit.

« Ce n’est pas seulement ma position personnelle, ce n’est pas la position des joueurs de l’équipe nationale qui jouent en Europe. C’est la position de tous les joueurs de l’équipe et aussi du staff technique de Tite.

Record de Tite en tant qu’entraîneur de l’équipe nationale du Brésil53 matchs39 victoires10 nuls4 défaites114 buts marqués19 buts encaissés105 joueurs nommés dans les effectifs74 joués plafonnés dont 36 débutants#BRAECU#BRAxEQU – Volante57 (@volante57) 5 juin 2021

« Je ne peux rien dire d’autre parce que nous avons décidé de ne pas en parler, mais après la rencontre avec le Paraguay, nous préciserons très clairement notre position. »

Avec Bolsonaro déclarant que la Copa America se déroulera dans le plus grand pays d’Amérique du Sud quelles que soient les manifestations, le président se mêlerait encore plus des affaires de l’équipe nationale en exigeant que Tite soit retiré pour ne pas avoir mis les joueurs en ligne.

Tite pourrait être remplacé par le fervent partisan de Bolsonaro Renato Gaucho, qui a récemment été licencié par Gremio.

Tite a gardé 21 feuilles blanches en 28 matchs de compétition pour le Brésil depuis 2016. N’ayant concédé que 9 fois et remporté un trophée majeur tout en n’encaissant qu’une seule fois tout le tournoi (une pénalité). Je ne pense pas que les gens réalisent à quel point c’est impressionnant. — AllThingsSeleção ™ (@SelecaoTalk) 6 juin 2021

Le changement aurait lieu après le match à l’extérieur de mardi soir contre le Paraguay, et devrait se heurter à une nouvelle révolte de l’équipe.

Figure populaire depuis qu’il a succédé à Dunga en 2016, la Seleçao n’a subi que quatre défaites durant son règne – avec une seule de celles en compétition en Russie lors de la Coupe du monde contre la Belgique en quart de finale.

Aidant à livrer une première pièce d’argenterie majeure en 12 ans au Maracana l’année dernière, il a également conduit le Brésil à la Copa America, où Bolsonaro a célébré sur le terrain avec l’équipe gagnante.