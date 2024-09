Vous vous interrogez sur les plans de l’Alberta en matière de vaccins contre la grippe et le COVID-19 ? Tu n’es pas seul

Les médecins préviennent qu’un manque de message sur la campagne de vaccination d’automne en Alberta pourrait entraîner davantage d’infections au COVID-19 et à la grippe – et une pression accrue sur les hôpitaux – et ils appellent la province à communiquer immédiatement les détails du plan.

Selon l’Association du personnel médical de la zone d’Edmonton il est préoccupé par le manque d’informations fourni par le gouvernement de l’Alberta aux travailleurs de la santé et au public, sur le déploiement des vaccins contre la COVID-19 et contre la grippe.

La province partage très peu de choses sur ses projets, si ce n’est qu’elle prévoit un lancement le 15 octobre.

« Il n’y a eu aucun message. Et c’est ce qui nous préoccupe », a déclaré le Dr Steve Fisher, médecin urgentiste à Edmonton.

Il a déclaré que les informations sont désormais généralement partagées.

« Il devrait y avoir des messages indiquant où l’approvisionnement devrait être disponible, où accumuler l’approvisionnement pour les cliniques et les agents de santé. [and] où prendre vos rendez-vous. Et nous ne voyons rien de tout cela », a déclaré Fisher.

« Cela nous inquiète donc, étant donné certaines des tendances que nous avons observées au sein de l’administration actuelle, de savoir si elles vont se manifester et à quel titre. »

Compte tenu du manque d’informations, l’association du personnel a déclaré qu’il pourrait y avoir des retards dans la vaccination avant que la grippe et le COVID-19 n’apparaissent réellement.

Le groupe a averti que les retards pourraient entraîner une augmentation des infections au COVID et à la grippe, des hospitalisations et des décès.

25/24 septembre : Communiqué de presse

Les retards du gouvernement de l’Alberta dans la fourniture des vaccins contre la COVID et la grippe coûtent des vies

Nous exhortons @GoAHealth informer rapidement le public et les prestataires de soins de santé du plan de campagne de vaccination de la province contre la grippe et la COVID-19.

On s’attend à ce que le COVID et la grippe… pic.twitter.com/KbU6CPKu8y —@EZMSA2

« Je crains que les efforts ne soient à la traîne et, à cause de cette vaccination de masse, ne se produira que bien avant la hausse prévue vers la fin octobre », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il fallait une à deux semaines pour que la protection offerte soit assurée. par les vaccins pour faire effet.

« Nous craignons de rater le coche et la tension se fera sentir dans les établissements de soins actifs. »

L’association du personnel d’Edmonton exige que la province publie immédiatement des informations sur où et quand les gens peuvent se faire vacciner et fournisse des messages clairs sur l’importance de la vaccination.

« Chaque jour où ces campagnes sont retardées augmentera également la pression sur le système. Nous pouvons nous attendre à voir les temps d’attente aux urgences augmenter, le taux d’occupation des lits de soins intensifs et d’hôpitaux augmenter et éventuellement l’annulation d’interventions chirurgicales électives », a déclaré un communiqué de presse du personnel médical de la zone d’Edmonton. Association.

Interrogée mercredi sur le déploiement des vaccins contre la COVID et la grippe lors d’une conférence de presse, la ministre de la Santé Adriana LaGrange a eu peu de détails à partager.

« Nous prévoyons toujours d’atteindre l’objectif du 15 octobre pour la vaccination contre la grippe et d’autres vaccins – les vaccins respiratoires – en Alberta. Et nous communiquerons davantage à ce sujet très, très bientôt », a-t-elle déclaré.

À ce moment-là, elle a déclaré que la province attendait toujours que Santé Canada confirme son approbation de tous les vaccins alors qu’en fait, le régulateur avait déjà donné son feu vert à Moderna, Pfizer et Novavax (qui ne seront pas disponibles en Alberta). ). L’annonce de Pfizer, le dernier des vaccins à être approuvé, a eu lieu mardi.

En réponse aux préoccupations de l’association du personnel, un porte-parole du cabinet du ministre de la Santé a déclaré que des doses commençaient à arriver dans la province.

« Protéger et améliorer la santé et le bien-être des individus est une priorité absolue pour le gouvernement de l’Alberta. Les vaccins d’automne contre les virus respiratoires commencent à arriver dans la province et les informations politiques commencent à être partagées avec les acteurs de la vaccination pour soutenir la mise en œuvre du programme », a-t-il déclaré par courrier électronique. » a déclaré le communiqué.

« Nous aurons davantage à dire sur le programme de vaccination de l’Alberta dans les semaines à venir. »