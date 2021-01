Les Américains qui ont voté pour le président Biden lors de l’élection présidentielle américaine de novembre ont exprimé leur regret de s’être portés volontaires pour les démocrates, après que l’administration a révélé qu’elle ne distribuerait pas de chèques de secours de 2000 dollars.

Le Parti démocrate a annoncé samedi que les Américains recevraient des chèques de secours contre le coronavirus de 1400 dollars au lieu des 2000 dollars promis par le parti et Biden lors de leur campagne présidentielle.

«J’ai travaillé mon cul et frappé à plus de 1000 portes promettant des chèques de 2000 $. Où sont-ils? Vous leur avez promis. Je déteste mentir aux ppl, » s’est plaint un socialiste autoproclamé sur Twitter, incitant un autre à signaler, « Vous vous êtes fait arnaquer, purement et simplement. »

J’ai travaillé mon cul et frappé à plus de 1000 portes promettant des chèques de 2000 $. Où sont-ils? Vous leur avez promis. Je déteste mentir aux ppl. Pas 1400 $. 2 000 $ @ossoff @ReverendWarnock @DNC @Joe Biden – El Chicano 🐬 (@ ElChicano90) 31 janvier 2021

D’autres ont dit à l’homme de « facture » le Comité national démocrate pour ses heures passées à faire du bénévolat et pour ne plus jamais se porter volontaire ou voter pour un démocrate, avec un commentaire d’un utilisateur, «Ce doit être un sentiment horrible de se rendre compte qu’ils vous ont utilisé.»

Mec, vous avez été volé. Facturez le DNC pour vos heures. – CrimeNonCrime (@Squigle) 31 janvier 2021

Ne vous portez plus jamais volontaire pour un démocrate, ne votez plus jamais pour un démocrate, ne croyez plus jamais un démocrate. Vous ne pouvez faire confiance qu’aux progressistes indépendants et tiers et il est temps que nous arrêtions TOUS d’acheter leurs mensonges une fois pour toutes. Veuillez travailler aussi dur pour des candidats dignes de confiance la prochaine fois. – PAS DE LEADER CLAIR (@ TGreg72) 31 janvier 2021

Je me souviens que les volontaires d’Obama ont frappé à ma porte en disant qu’il allait instituer des soins de santé à payeur unique s’il était élu. Ce doit être un sentiment horrible de se rendre compte qu’ils vous ont utilisé. – ☭ 🇨🇳 Biden a annulé les réductions sur l’insuline 🐿️ (@squirrelpalooza) 31 janvier 2021

«Bien que tu détestes peut-être mentir, c’est ce que fait Biden et maintenant il a fait de toi un menteur,» remarqué un Américain moins sympathique. «Félicitations pour tomber dans l’arnaque.»

Vous avez joué, réveillez-vous déjà. – Little.Guppy (@guppy_little) 31 janvier 2021

Vous avez été utilisé par un politicien de carrière? pic.twitter.com/0vLqL9h6lh – Nap Turner (@Naptownasaurus) 31 janvier 2021

L’ancien volontaire démocrate n’était cependant pas la seule personne sur Twitter à exprimer ses regrets d’avoir soutenu la campagne Biden. «Je me suis défoncé pour vous tous en Géorgie et vous vous retournez et nous traitez comme si nous étions stupides» protesté une femme d’Atlanta, en Géorgie, tandis qu’un autre utilisateur a écrit, «Vous êtes tous des menteurs. Je ne vote plus jamais démocrate. »

Le Parti démocrate a tenté de justifier ses chèques de secours de 1400 dollars en affirmant que les chèques de 600 dollars précédemment distribués par l’ancien président Donald Trump en décembre étaient un « acompte. »

Trump lui-même avait voulu envoyer des chèques de 2000 dollars aux Américains, mais le mouvement a été bloqué par le Congrès.

