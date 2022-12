Vous vous engagez à acheter Parler annulé

La société conservatrice de médias sociaux Parler a déclaré jeudi que son accord d’achat par Ye avait été annulé.

Le rappeur, anciennement connu sous le nom de Kanye West, a accepté d’acheter l’application en octobre pour un montant non divulgué. Ye a fait des commentaires antisémites répétés et publics ces derniers mois, et plusieurs partenariats commerciaux impliquant le musicien ont été résiliés.

“La société a mutuellement convenu avec Ye de mettre fin à l’intention de vente de Parler”, a déclaré la société mère de l’application dans un communiqué à CNBC. “Cette décision a été prise dans l’intérêt des deux parties à la mi-novembre. Parler continuera à rechercher de futures opportunités de croissance et d’évolution de la plateforme pour notre communauté dynamique.”

Cette histoire se développe. Veuillez vérifier les mises à jour.