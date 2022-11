Vous vous demandez toujours comment se déplace une étoile de mer ? Regardez l’ancienne vidéo qui est redevenue virale

La Terre abrite une pléthore de flore et de faune qui font de cette planète un endroit intéressant et magnifique à vivre. Avec tant de fascinations autour, il n’est pas possible de tout savoir sur chacune de ces espèces. Mais, de nos jours, la puissance de la technologie a facilité la saisie de chaque centimètre d’information sur tout et n’importe quoi auquel un esprit humain peut penser ! Récemment, une vidéo spectaculaire d’un phénomène inconnu a fait surface en ligne et vous surprendra à coup sûr ! L’ancienne vidéo montre les mouvements d’une étoile de mer et révèle comment l’animal aquatique “marche” dans les plans d’eau. Vous vous demandiez encore comment se déplace une étoile de mer ? Regardez la vidéo qui est redevenue virale !

La vidéo a été initialement mise en place par un utilisateur, Adam J Calhoun, en avril 2020. Cependant, elle a été republiée par un compte Twitter appelé Fascinating, le 21 novembre, lundi. Le clip viral qui a refait surface en ligne mettait en vedette l’étoile de mer rampant contre un verre. Dans la démonstration rapprochée, on a pu remarquer que la créature marine plate se déplaçait doucement sur la surface avec ses multiples “pattes” courtes. Ces petites pattes ressemblaient à de minuscules points se déplaçant à l’unisson pour soutenir le mouvement de l’animal aquatique. Alors que les étoiles de mer sont connues pour être les créatures marines les plus omniprésentes, on sait très peu de choses sur leurs mouvements et leurs modes de mobilité. De là, une vidéo montrant les moindres détails de la mobilité de ces invertébrés a stupéfié les utilisateurs des médias sociaux qui l’ont trouvée étrange mais instructive. “Si vous regardez encore plus près, vous vous rendrez compte qu’il fait en fait la marche sur la lune…”, a déclaré un utilisateur. Un autre utilisateur a tweeté, “Oh, ABSOLUMENT fascinant”. Certains d’entre eux ont même trouvé cela un peu bizarre lorsqu’un internaute a commenté : “Je suis impressionné et mal à l’aise en même temps.”

Regardez comment une étoile de mer bouge !

Les étoiles de mer ou étoiles de mer sont de beaux animaux marins qui appartiennent à la classe des astéroïdes. On les trouve dans différentes formes, tailles, couleurs et nuances, ce qui les rend encore plus captivants à regarder. Cependant, il est intéressant de savoir que toutes les étoiles de mer ne sont pas en forme d’étoile. Etrange mais vrai! Pour ce qu’on appelle le mouvement d’une étoile de mer, elles rebondissent ou “marchent” sur leurs pieds appelés podiums qui se synchronisent pour permettre aux étoiles de mer de ramper et de faire des mouvements lents à la recherche de nourriture ou de proies !

