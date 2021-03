L’un des festivals de printemps les plus amusants, Holi est ici. Alors que nous nous préparons pour le jour des couleurs, il est important d’avoir la bonne tenue. Le festival haut en couleur appelle à un ensemble festif. Nous voulons tous jouer Holi et être fabuleux dans nos tenues. Le blanc est resté le premier choix, car il embrasse magnifiquement toutes les couleurs. De plus, le blanc rend le coiffage si facile car il n’y a rien qui ne va pas avec la teinte immaculée. Cela donne tellement d’espace pour explorer et utiliser toutes les idées créatives et colorées. Alors garçons et filles, qu’attendez-vous? Parcourez tous les choix du livre pour vous préparer Holi.

