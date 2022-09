Vous vous demandez où va l’économie ? Portez une attention particulière aux gains

Pourtant, les investisseurs restent nerveux quant à la santé de l’activité ferroviaire, signe de la nervosité de l’économie globale. Parts des principaux opérateurs ferroviaires Union Pacifique ( UNP ) , CSX ( CSX ) et Norfolk Sud ( NSC ) sont en forte baisse cette année. Même Warren Buffett Berkshire Hathaway ( BRKB ) qui possède Burlington Northern Santa Fe, a récemment plongé.

Mais FedEx n’est pas la seule entreprise à tirer la sonnette d’alarme de la récession. Lors d’un appel de résultats inhabituellement sombre plus tôt ce mois-ci, le PDG d’un détaillant de meubles haut de gamme HR ( HR ) (alias Restoration Hardware) a déclaré que “quiconque pense que nous ne sommes pas en récession est fou” et a ajouté que le marché du logement est dans un ralentissement qui “ne fait que commencer”.

Le directeur financier de Meilleur achat ( av.BY ) a déclaré fin août qu’il s’attendait à ce que la croissance des ventes continue de ralentir. Et bien que la société ait évité d’utiliser le terme récession, le directeur financier de Best Buy a déclaré qu’il y avait “une conviction que les tendances actuelles de l’environnement macro pourraient être encore plus difficiles … pour le reste de l’année”.

Le PDG de PVH ( PVH ) qui possède les marques Tommy Hilfiger et Calvin Klein, a noté dans l’appel sur les résultats de la société fin août que “les prix élevés de l’essence et d’autres pressions inflationnistes ont commencé à affecter les dépenses discrétionnaires des consommateurs” au cours de l’été, ajoutant que le changement “était le plus prononcé pour nous dans le consommateur à revenu moyen et de valeur en Amérique du Nord. »

Chef d’équipement de puce Matériaux appliqués ( AMAT ) a noté lors d’un appel aux résultats le mois dernier que certains de ses clients de semi-conducteurs sont en mode ralentissement “car l’incertitude macroéconomique et la faiblesse de l’électronique grand public et des PC poussent ces entreprises à reporter certaines commandes”.

Bulletins des grandes entreprises pour donner des indices sur l’économie

Ce sont des signes inquiétants. Et encore plus d’entreprises feront probablement référence au ralentissement de l’économie – certains dirigeants pourraient même oser utiliser le mot R – dans les semaines à venir. La plupart des sociétés américaines opèrent selon un calendrier annuel pour les bénéfices, ce qui signifie qu’elles publieront leurs résultats du troisième trimestre en octobre.

Titans de la technologie Pomme ( AAPL ) et Microsoft ( MSFT ) leader du streaming Netflix ( NFLX ) piliers des produits de consommation Coca Cola ( KO ) et Procter & Gamble ( PG ) chaînes de restaurants McDonalds ( MCD ) et Chipotlé ( GCM ) et dirigeants bancaires JPMorgan Chase ( JPM ) et Goldman Sachs ( GS ) ne sont que quelques-uns des blue chips qui donneront des mises à jour financières le mois prochain.

Le changement de sentiment a été spectaculaire. Selon les estimations suivies par FactSet, pas plus tard que le 30 juin, les bénéfices du troisième trimestre devraient augmenter de près de 10 % par rapport à il y a un an.

Mais comme les entreprises et les analystes ont réduit leurs perspectives, les prévisions ne prévoient désormais qu’une augmentation des bénéfices de 3,5 %. Ce serait le pire trimestre pour les bénéfices depuis une baisse de 5,7 % au troisième trimestre 2020, lorsque l’économie était sous le choc des blocages imposés par Covid.

L’analyste principal des bénéfices de FactSet, John Butters, a noté que l’ampleur du changement dans les estimations des bénéfices est la plus importante depuis le deuxième trimestre de 2020, date à laquelle de nombreuses entreprises sont passées pour la première fois en mode fermeture.

Les hausses de taux agressives de la Réserve fédérale, qui devraient se poursuivre, la Fed augmentant probablement fortement les taux plus tard cette semaine, alimentent également les craintes de récession.

De plus, d’autres banques centrales mondiales, dont la Banque centrale européenne et la Banque d’Angleterre, sont désormais également en mode de resserrement. Cela ajoute au risque qu’une flambée mondiale des taux entraîne un nouveau ralentissement des bénéfices, des dépenses de consommation et de l’économie dans son ensemble.

“Le sentiment et la dynamique du marché sont devenus résolument négatifs”, a déclaré Mark Hackett, responsable de la recherche sur les investissements chez Nationwide, dans un rapport la semaine dernière. “Les craintes sur les bénéfices ont maintenant rejoint l’inflation et la Fed au premier plan des préoccupations des investisseurs.”

Hackett a ajouté que “les attentes de croissance continuent de se modérer” et que les PDG et les petites entreprises s’inquiètent de plus en plus d’une récession.

Il convient de noter que toutes les récessions ne sont pas de “grandes récessions” comme en 2008. L’économie américaine a connu des ralentissements beaucoup plus modestes en 1990 après la flambée des prix du pétrole pendant la première guerre du Golfe ainsi qu’en 2001 après l’implosion de la bulle Internet. Et la récession de Covid de 2020 n’a duré que deux mois, le plus bref ralentissement jamais enregistré.

Il y a un point lumineux possible. Le marché immobilier américain, malgré les inquiétudes concernant la flambée des prix et la flambée des taux hypothécaires, devrait ralentir mais pas s’effondrer comme il l’a fait lors de la crise des subprimes de 2007 et 2008.