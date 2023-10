AVERTISSEMENT : Cette histoire contient des détails troublants.

Dans son contre-interrogatoire de Nathaniel Veltman, la procureure de la Couronne Jennifer Moser a souligné les mots qu’il a utilisés dans les heures qui ont suivi une attaque mortelle contre une famille de London, en Ontario, en juin 2021, lorsqu’il a déclaré aux enquêteurs qu’il avait prévu de tuer des musulmans pour trois mois.

L’homme de 22 ans témoigne depuis plusieurs jours dans son procès pour meurtre et terrorisme devant la Cour supérieure de l’Ontario, à Windsor.

« Vous saviez vous-même que vous aviez commis un attentat terroriste le 6 juin 2021 », a déclaré Moser. « Vous avez commencé à planifier cet acte en mars 2021. Je suggère qu’à votre sortie du [psychedelic] voyage aux champignons, vous avez décidé de commettre un attentat terroriste.

Ce sont des suggestions que l’accusé a niées, mais Moser a lu ce qu’il a dit au dét. Micah Bordeau, qui l’a interrogé quelques heures après son arrestation lors de l’attaque contre la famille Afzaal.

« Vous lui avez dit : ‘J’ai commencé à planifier cela en mars.’ Vous lui avez dit cela », a déclaré Moser, ce à quoi l’accusé a répondu : « Mars a été le moment où j’ai finalement atteint un point où mon cintre était si haut. »

« Votre objectif final était de renverser les gouvernements occidentaux. Vous dites : ‘L’objectif final est de renverser les gouvernements occidentaux, de créer une nouvelle société pour permettre aux Blancs de contrôler leur vie' », a déclaré Moser. L’accusé a répondu : « S’attaquer aux musulmans ne renverse pas les gouvernements… C’est idiot. Je ne fais que répéter des choses que j’ai lues sur Internet. Je régurgite ce que j’ai lu en ligne. »

« Vous avez dit au détective Bordeau que c’était juste une journée normale, que vous ressentiez… des effets de descente mais que vous ne pensiez pas que cela avait quelque chose à voir avec ce que vous aviez fait », lui a dit Moser. « Vous avez dit que les gens prétendraient que c’était à cause des drogues psychédéliques, mais que vous ne croyez pas que ce soit la cause. » L’accusé a déclaré qu’il ne comprenait pas l’effet que pouvaient avoir les champignons et qu’il se sentait « agité et mentalement détaché ».

Ce que l’accusé a dit lors de son entretien avec la police

L’accusé a plaidé non coupable à quatre chefs d’accusation de meurtre au premier degré et à un chef de tentative de meurtre, ainsi qu’aux accusations de terrorisme associées.

Cinq membres de la famille Afzaal, originaires du Pakistan, se promenaient par une chaude soirée de printemps dans la banlieue de Londres lorsqu’ils ont été heurtés par un camion noir conduit par l’accusé, un détail convenu par la défense et l’accusation. La famille a pris l’habitude de marcher la nuit pendant la pandémie de COVID-19.

Yumnah Afzaal, 15 ans, une élève de 9e année qui aimait l’art, avait de nombreux amis et avait peint une murale dans son école primaire, est décédée avec ses parents — Madiha Salman, 44 ans, une étudiante diplômée de l’Université Western décrite comme une personne généreuse et aimante. qui aimait l’ingénierie et la recherche, et Salman Afzaal, 46 ans, physiothérapeute qui a travaillé avec des personnes âgées dans des foyers de soins du sud-ouest de l’Ontario.

Yumnah Afzaal, 15 ans, Madiha Salman, 44 ans, Talat Afzaal, 74 ans, et Salman Afzaal, 46 ans, de gauche à droite, se promenaient dimanche soir lorsqu’ils ont été renversés par un camion dans ce que la police dit être une attaque motivée par des anti -La haine musulmane. (Soumis par la famille Afzaal)

Talat Afzaal, 74 ans, la mère de Salman, a également été tuée. L’artiste et enseignant vivait avec la famille et vivait avec un autre fils dans la région du Grand Toronto.

L’accusé a déclaré à la police dans les heures qui ont suivi l’attaque qu’il avait pris pour cible la famille parce qu’elle était musulmane, ce qu’il pouvait constater grâce à ses vêtements.

Lors de son procès, qui a débuté le 11 septembre, il a déclaré que son obsession dévorante de regarder des vidéos d’extrême droite en ligne avait atteint un point de rupture. Il a pris trois grammes de champignons magiques aux petites heures du 5 juin 2021 et a décrit s’être senti détaché et dans un état onirique dans les heures qui ont suivi la disparition des champignons, a-t-il témoigné.

L’état onirique a commencé à s’estomper le 7 juin 2021, lors d’un deuxième entretien avec Bordeau. L’accusé a déclaré au jury qu’il avait décidé de justifier le meurtre des Afzaal en faisant part au détective de ses opinions d’extrême droite.

« J’avais du mal à justifier mes actes, mais à mesure que les choses devenaient de plus en plus réelles, cela me paraissait de plus en plus horrible et difficile à justifier », a-t-il déclaré.

Moser a également fait référence à un rapport rédigé par le Dr Julian Gojer, un psychiatre légiste qui l’a examiné dans les mois qui ont suivi son arrestation.

Elle a souligné que l’accusé n’avait pas mentionné qu’il était sorti chercher de la nourriture dans la nuit du 6 juin 2021, lorsqu’il a été interrogé par Gojer en juillet 2021. « ‘Je suis juste sorti en pensant à tuer des musulmans.’ Avez-vous dit cela au Dr Gojer ? » elle a demandé.

L’accusé a déclaré qu’il ne s’en souvenait pas.

« Il m’est difficile de me souvenir des déclarations exactes faites au Dr Gojer. Je sais que j’éprouvais beaucoup de remords et il m’était difficile de savoir à quoi je pensais, ce qui se passait dans mon esprit, quelle était mon intention. « , a-t-il témoigné.

« J’ai enfilé une chemise avec une croix avant de quitter l’appartement, donc évidemment je pensais que quelque chose pourrait arriver. Mais je ne pensais pas : ‘Je vais tuer des musulmans.’ Je pensais que si je les voyais, je pourrais les percuter.' »

Toujours en juillet 2021, un mois après l’attaque, le rapport de Gojer indique que l’accusé a déclaré : « J’ai mis une armure. Je pensais que j’allais faire la guerre. J’ai ressenti une montée du mal, puis j’ai eu un sentiment de soulagement », a déclaré Moser. .

L’accusé n’a pas non plus dit au psychiatre ou à son équipe, qui l’ont vu en juin 2023, qu’il pensait avoir tourné à gauche à la dernière seconde après avoir visé l’Afzaals, après avoir changé d’avis.

Moser a souligné que l’accusé « essayait de rejeter la faute sur beaucoup de gens » pour ses actes, notamment les musulmans et les gouvernements occidentaux. « C’est puéril », a reconnu l’accusé.

Gojer devrait également témoigner pour la défense.