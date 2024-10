Vous voulez voter avant le jour du scrutin dans le sud de la Floride ? Voici où – et conseils à suivre

Les électeurs éliront un président américain, décideront des amendements apportés par l’État et choisiront des candidats locaux le jour du scrutin, le 5 novembre.

Mais les électeurs ont déjà voté par correspondance. Désormais, le vote anticipé en personne pour les élections générales de 2024 est également à nos portes.

Le vote anticipé à Miami-Dade, Broward et Monroe s’ouvre le lundi 21 octobre.

Beaucoup d’entre vous voudront peut-être profiter de deux semaines de vote anticipé. – peut-être pour éviter les longues files d’attente le jour du scrutin, ou simplement pour profiter de votre participation civique, entre autres.

Voici un aperçu du vote anticipé dans le sud de la Floride :

Quelles sont les heures de vote anticipé ?

Vote anticipé à 33 ans bureaux de vote à Miami-Dade et 28 centres à Broward se déroule tous les jours de 7 h à 19 h du lundi 21 octobre au dimanche 3 novembre.

Le comté de Monroe gère cinq sites de vote anticipé dans les Florida Keys du lundi 21 octobre au samedi 2 novembre. Les heures d’ouverture sont de 8 h 30 à 17 h.

En tant qu’électeur inscrit, vous pouvez vous rendre dans n’importe quel lieu de vote anticipé de votre comté pendant la période de vote anticipé. Les électeurs de Miami-Dade ne peuvent pas voter à Broward, et vice-versa.

Conseil important : Le jour du scrutin, le 5 novembre, vous pouvez voter uniquement dans votre circonscription électorale désignée. Vous ne pouvez pas vous rendre dans un centre de vote anticipé le jour du scrutin si ce n’est pas votre circonscription.

Autre conseil important : Si vous avez en main un bulletin de vote par correspondance rempli, vous pouvez l’apporter à n’importe quel lieu de vote anticipé pendant les heures d’ouverture – il y a des boîtes de dépôt pour que vous n’ayez pas à faire la queue. Vous pouvez également le déposer au service des élections de Miami-Dade, 2700 NW 87th Ave. à Doral, du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00. Mais vous ne pouvez pas le déposer dans votre circonscription le jour du scrutin.

EN SAVOIR PLUS : Quand peut-on voter par correspondance dans le sud de la Floride ? Comment obtenir un bulletin de vote ? Voici les étapes

Le vote anticipé commence en Floride pour les élections générales de 2024, qui incluent la course à la présidentielle.

Que devez-vous apporter pour voter ?

Lorsque vous allez voter, que ce soit sur un site de vote anticipé ou le jour du scrutin, vous devez avoir une pièce d’identité actuelle et valide avec photo et signature. Ceux-ci peuvent inclure votre permis de conduire de Floride, une carte d’identité de Floride délivrée par le Département de la sécurité routière et des véhicules automobiles, un passeport américain et une pièce d’identité d’employé délivrée par le gouvernement.

Votre carte d’information de l’électeur n’est pas obligatoire, mais cela ne fait pas de mal de l’apporter.

Pour voir la liste complète des pièces d’identité acceptées à Miami-Dade, visitez miamidade.gov/elections et cliquez sur Boîte à outils pour les électeurs. Pour Broward, visitez browardvotes.gov et cliquez sur « Exigences en matière d’identification des électeurs ».

Comment vérifier votre échantillon de bulletin de vote

Vous pouvez consulter votre bulletin de vote avant de vous rendre aux urnes. Vous saurez qui et quoi figure sur le bulletin de vote, ce qui peut vous donner le temps de vous renseigner sur les candidats et les enjeux si vous avez besoin de plus d’informations avant de voter. Vous pouvez trouver votre exemple de bulletin de vote personnalisé via le Miami-Dade et Broward sites Web électoraux.

CONSEILS D’AIDE :

▪ Vous pouvez apporter un exemple de bulletin de vote, de liste ou de journal contenant des recommandations si vous les suivez ou si vous avez besoin d’un rappel sur la façon dont vous aviez prévu de voter. Le matériel peut être imprimé ou sur un téléphone.

▪ Les électeurs peuvent choisir quelqu’un pour aider eux avec le vote. La Floride autorise les électeurs qui ont besoin d’aide pour voter et doivent remplir une déclaration pour obtenir de l’aide. Un fonctionnaire électoral peut aider, mais si l’électeur amène une personne pour l’aider, cette personne doit remplir une Déclaration d’assistance. Ces deux formulaires sont disponibles au lieu de vote.

Sites de vote anticipé à Miami-Dade

Voici les 33 sites de vote anticipé de Miami-Dade.

▪ Bibliothèque de la succursale des lacs d’Arcola8240 NW Septième Ave.

▪ Bibliothèque de la succursale du California Club700, chemin Ives Dairy.

▪ Bibliothèque de la succursale de Coral Gables3443 rue Ségovie.

▪ Bibliothèque de la succursale des récifs coralliens9211 SW 152e rue.

▪ Département des élections (Bureau principal)2700 nord-ouest de la 87e avenue.

▪ Centre d’activités pour les jeunes de Florida City650 NW Cinquième Avenue.

▪ Université internationale de Floride (Centre de réussite académique des étudiants)11200 SW Eighth St. (Prenez l’entrée sur Southwest 107th Avenue. Le parking se trouve sur le côté droit.)

▪ Garage historique3250, avenue South Miami.

▪ Centre communautaire Homestead William F. « Bill » Dickinson1601, avenue N. Krome.

▪ Bibliothèque de la succursale du centre commercial international10315 NW 12e rue, Doral.

▪ Bibliothèque John F. Kennedy190 W. 49th St., Hialeah.

▪ Centre Joseph Caleb — Bâtiment A5400 NW 22e Avenue.

▪ Bibliothèque de la succursale de Kendall9101 sud-ouest de la 97e avenue.

▪ Bibliothèque de la succursale de Kendale Lakes15205 SW 88th St.

▪ Petit complexe culturel d’Haïti212 NE 59e Ter.

▪ Hôtel de ville de Miami Beach1700 Convention Center Dr.

▪ Campus Kendall du Miami Dade College — Centre de conférence Fascell I, bâtiment K11011 SW 104th St. (L’entrée se fait sur Southwest 104th St. et Southwest 113th Pl.)

▪ Campus nord du Miami Dade College — Bâtiment 211380 NW 27e Avenue.

▪ Centre communautaire Miami Lakes Mary Collins15151 NW 82e Avenue.

▪ Bibliothèque de la succursale de Naranja14850 SW 280th St., propriété.

▪ Bibliothèque régionale de North Dade — Miami Gardens2455 NW 183e rue.

▪ Bibliothèque publique de North Miami835 NE 132e rue.

▪ Bibliothèque de la succursale de la Côte-Nord7501 Collins Avenue, Miami Beach.

▪ Bibliothèque de la succursale nord-est de Dade-Aventura, 2930, boulevard Aventura.

▪ Bibliothèque de la succursale de Palmetto Bay17641, chemin Old Cutler.

▪ Musée des sciences Phillip et Patricia Frost1101, boulevard Biscayne, Miami.

▪ Bibliothèque de la succursale Pinecrest5835 SW 111e rue.

▪ Installation polyvalente Rebecca Sosa1700 W 56th Ave., Hialeah.

▪ Bibliothèque de la succursale de Shenandoah2111 SW 19th St, Miami.

▪ Bibliothèque régionale de South Dade — Cutler Bay10750 SW 211e rue.

▪ Centre Stephen P. ClarkBureau des élections, 111 NW First St.

▪ Bibliothèque régionale de West Kendall10201 Hammocks Blvd., Miami.

▪ Bibliothèque régionale de Westchester9445 SW 24e rue.

Broward

Voici les 28 lieux de vote anticipé de Broward.

▪ Bibliothèque de recherche afro-américaine — Fort Lauderdale2650, boulevard Sistrunk. (NW Sixth St.)

▪ Broward College – Campus central A. Hugh Adams — Bâtiment 3, salle 1173501 chemin Davie.

▪ Bibliothèque régionale du Nord du Collège Broward1100, boulevard Coconut Creek.

▪ Broward College — Bibliothèque régionale du Sud7300, boulevard Pines, Pembroke Pines.

▪ Centre gouvernemental du comté de Broward — Superviseur des électionssalle 110, 115 S. Andrews Ave., Fort Lauderdale.

▪ Bibliothèque de la succursale de Carver Ranches — West Park4735 SW 18e rue.

▪ Bibliothèque de la succursale Paul DeMaio de Dania Beach1, avenue Park Est.

▪ Bibliothèque municipale Davie/Cooper4600 sud-ouest de la 82e avenue.

▪ Centre communautaire E. Pat Larkins — Superviseur des élections520, boulevard Martin Luther King, Pompano Beach.

▪ Centre civique Emma Lou Olson1801 NE Sixth St., Pompano Beach.

▪ Fort. Bibliothèque de la succursale de Lauderdale/Art Serve1350 E. Sunrise Blvd.

▪ Centre communautaire culturel de Hallandale Beach410 SE Troisième rue.

▪ Handy, Inc.1717, avenue North Andrews, Fort Lauderdale.

▪ Centre communautaire de Hillsboro50 Hillsboro Technology Dr., Deerfield Beach.

▪ Bibliothèque de la succursale d’Hollywood2600 Hollywood Blvd.

▪ Centre culturel Island City de Wilton Manors600 NE 21e Ct.

▪ Lauderhill Mall – Superviseur des élections1519 nord-ouest de la 40e avenue.

▪ Bibliothèque du centre-ville de Lauderhill6399, boulevard W. Oakland Park.

▪ Club de football de Nob Hill10200 Sunset Strip, lever du soleil.

▪ Bibliothèque de la succursale de North Lauderdale Saraniero6901, boulevard Kimberly.

▪ Bibliothèque régionale du Nord-Ouest — Superviseur des élections3151, promenade University, Coral Springs.

▪ Amphithéâtre du parc Pine Trails10561 Trails End, Parkland.

▪ Bibliothèque régionale du Sud-Ouest — Superviseur des élections16835 rue Sheridan, Pembroke Pines.

▪ Spectrum —Superviseur des élections4650 NW 21e Avenue. Fort Lauderdale.

▪ Bibliothèque de la succursale de Tamarac — Superviseur des élections8701 W. Commercial Blvd.

▪ Bibliothèque de la succursale Tyrone Bryant2230 NW 21e Avenue, Fort Lauderdale.

▪ Bibliothèque régionale de l’Ouest8601, boulevard W. Broward, Plantation.

▪ Bibliothèque de la succursale de Weston4205, boul. Bonaventure

Sites de vote Monroe

Voici les cinq sites de vote anticipé dans les Florida Keys

Superviseur des bureaux des élections :

▪ 5200, chemin du Collège. Clé Ouest.

▪ 10015, route d’outre-mer., Marathon

▪ 102050, route d’outre-mer. #137, Key Largo.

Autres emplacements :

▪ Parc communautaire Big Pine Key, End of Sands Road31009, promenade Atlantis, Big Pine Key.

▪ Bibliothèque de la succursale d’Islamorada81830 route outre-mer, MM. 81,7 Islamorada.