Ce n’est probablement pas la meilleure façon de démarrer une réunion importante: lancer votre logiciel de chat vidéo pour découvrir que vous ressemblez à un chat qui parle.

L’avocat Rod Ponton l’a appris à ses dépens lors d’une audience virtuelle, lorsqu’il s’est présenté à la diffusion en direct avec un filtre de chat activé.

« Je suis ici en direct, je ne suis pas un chat », a déclaré Ponton dans un clip du 394ème tribunal de district du Texas partagé sur YouTube intitulé « Kitten Zoom Filter Mishap ».

On ne sait pas exactement quel programme Ponton a utilisé pour générer le filtre de chat. La BBC rapporte que le filtre de chat spécifique dans la vidéo provient d’un logiciel préinstallé pour les ordinateurs portables Dell appelé Live Cam Avatar. USA TODAY a contacté Dell pour confirmer.

Ce n’est pas la première fois qu’un accident de filtre à notre époque de réunions Zoom devient viral. En avril, comme l’a rapporté Buzzfeed, la directrice politique de People for the American Way, Lizet Ocampo, a fait la une des journaux après avoir assisté à une réunion avec un filtre qui la faisait ressembler à une pomme de terre.

Mais que faire si vous voulez vraiment faire cela exprès? Tu veux peut-être animez votre propre réunion Zoom envous transformer en pomme de terre, ou en chat, ou même en banane. Voici comment:

Téléchargez Snap Camera. L’application de la société derrière Snapchat extrait tous ces filtres de réalité augmentée sauvages de son application pour smartphone sur votre bureau. Il est disponible pour Windows et Mac. Il fonctionnera avec la plupart des services vidéo, notamment Skype, Zoom, Twitch et Google Hangouts.

Rendez-vous dans vos paramètres. Accédez à Paramètres dans votre application préférée (ou Préférences si vous êtes sur un Mac). Sous vidéo, vous devriez voir l’option pour choisir votre caméra. Choisissez la caméra Snap. Pour que les filtres de Snap Camera fonctionnent, vous devrez peut-être le faire fonctionner avec votre logiciel de chat vidéo.

Appliquez vos filtres. Lorsque vous ouvrez Snap Camera, vous verrez la variété de filtres disponibles, qui vont des arrière-plans froids à, oui, vous donner une tête de chat. Il vous suffit de cliquer sur le filtre souhaité, puis de le cliquer à nouveau pour le désactiver.

N’oubliez pas cette dernière étape si votre prochaine réunion est une audience juridique.

