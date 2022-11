Vous voulez voir l’Inde dans la prochaine Coupe du monde avec le Brésil : Cafu

Cafu, lors de sa récente visite à Hooghly au Bengale occidental, a déclaré qu’il souhaitait voir l’équipe de football indienne jouer dans la Coupe du monde. Dimanche matin, la légende du football brésilien, double vainqueur de la Coupe du monde, a été aperçue dans le quartier de Bangur Park à Rishra, où il a passé du temps avec des fans et a également joué au football avec des enfants.

Sur Dashami, le Jagdhatri Puja de Rishra a pris une dimension différente, lorsque Cafu est venu voir les festivités. La légende brésilienne, accompagnée de sa femme Diego, a posté une photo de leur visite sur les réseaux sociaux. La photo est devenue virale en un rien de temps puisque certains ont même commenté : « Rab Ne Bana di Jodi ».

Dimanche matin, avec sa femme Diego, Cafu a également rendu visite à Shishir Udayan de Hoogly’s Rishra à un rythme complètement différent, où il a été vu dans un avatar complètement différent. Sa femme en sari blanc tandis que Cafu en t-shirt. Tous deux se tenaient devant la déesse Jagaddhatri et s’inclinaient les mains.

Il est venu à Hooghly dimanche matin et Bikash, survivant du cancer, et l’a félicité d’être venu. Bikash n’a pas pu retenir ses larmes quand il a vu son footballeur préféré devant lui. Cafu a exprimé ce qu’il ressentait lorsqu’il est venu au Bengale occidental, disant qu’il était ému par l’amour des Indiens pour le football et leur amour pour l’équipe brésilienne. Dans le même temps, il a déclaré à quel point il était optimiste quant à l’équipe de football indienne. Il espère que l’équipe de football indienne jouera très bientôt la coupe du monde de football avec le Brésil.

