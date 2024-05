Vous voulez vivre plus longtemps ? Cela peut dépendre de votre sexe

Voulez-vous vivre jusqu’à 100 ans ? Le chemin pour devenir un centenaire en bonne santé – par opposition à simplement un centenaire – est étonnamment différent pour ceux qui sont nés femmes et hommes, déclare un chercheur en sciences sociales et auteur Maddy Dychtwald. Et il n’est jamais trop tôt pour commencer un voyage, même lorsque l’on est jeune et vif. (Nous vous parlons, zoomeurs.)

En tant que co-fondateur de Vague d’âgeun groupe de réflexion axé sur la longévité et le vieillissement, Dychtwald mène des recherches sur ces sujets depuis près de 40 ans. Dans son nouveau livre, « Le vieillissement sans âge : un guide destiné aux femmes pour augmenter la santé, la durée du cerveau et la durée de vie » Dychtwald aborde le tableau du vieillissement le plus récent des femmes et identifie un plan holistique pour la longévité. Il associe la science et la médecine, la psychologie et la spiritualité, ainsi que des conseils financiers dans un guide basé sur la recherche et regorgeant d’étapes concrètes.

«Il y a cet effet d’entraînement», dit Dychtwald à propos du mode de vie qu’elle recommande pour maximiser la durée de vie, c’est-à-dire combien de temps vous vivez en bonne santé, par rapport à combien de temps vous vivez simplement. « Si vous pouvez avoir un impact sur un élément – le sommeil, la nutrition, la forme physique, le sentiment d’être utile et la connexion – cela commence à affecter les autres. » Cette interview a été éditée pour des raisons de longueur et de clarté.

Comment est longévité différente pour les femmes et les hommes ?

Les femmes ont en fait gagné à la loterie de la longévité. Aux États-Unis, nous vivons en moyenne six ans de plus que les hommes. C’est donc incroyablement positif. Mais il y a un côté sombre à cela. Et c’est : nous, les femmes, passons en moyenne le dernier 12 à 14 ans en santé déclinante. Nous ne faisons donc pas un excellent travail pour adapter notre espérance de vie à notre durée de vie. Il existe un écart entre les sexes en matière de santé. Pourquoi? Je ne sais pas si la réponse est claire, même dans l’esprit des scientifiques. Ce que nous savons, c’est que les œstrogènes ont des propriétés protectrices pour les femmes. Mais une fois que leurs niveaux d’œstrogènes diminuent, elles ont plus de problèmes de santé que les hommes, à mesure qu’elles vieillissent. Mais c’est quelque chose que les scientifiques ne comprennent pas encore pleinement.

Si les femmes représentent 51 % de la population, n’est-il pas logique que les scientifiques le comprennent désormais mieux ?

Vous penseriez! Je pense que le système de santé, dans son ensemble, est bien intentionné. Mais il a été créé par des hommes et, par conséquent, l’accent a été davantage mis sur les hommes que sur les femmes. La question du cancer du sein est un bon exemple de la façon dont les femmes peuvent, en tant que communauté, vraiment motiver les médecins, les chercheurs et les scientifiques à changer. Les femmes se sont vraiment prononcées sur ce sujet et je pense que, par conséquent, nous avons constaté de grands progrès en matière de recherche, de taux de survie et de méthodologies de traitement.

Auteur Maddy Dychtwald. (Photographie de Lisa Keating)

Vous avez rencontré un problème de santé, ce qui est l’une des raisons qui vous ont amené à écrire ce livre. Pouvez-vous nous parler de ça?

Je suis un gros sportif, c’est comme ça que je gère le stress. J’ai commencé à avoir mal aux hanches, au point de boiter. J’ai fait du PT, j’ai suivi des traitements à la cortisone, j’ai fait diverses choses pour gérer la douleur. Mais cela ne résolvait pas le problème. Il s’avère que j’avais besoin d’une double opération de la hanche – j’avais 68 ans, ce qui est jeune pour mon état. Mais ils n’ont pas pu me voir pendant des mois – et je souffrais atrocement. J’ai commencé à faire des recherches et j’ai appris, auprès des experts de mon réseau, que je devais réduire mon niveau d’inflammation. J’ai suivi un régime anti-inflammatoire – j’ai supprimé le gluten, le sucre et les produits laitiers – et j’ai constaté qu’en six semaines, toutes mes douleurs avaient disparu. Je me suis dit : « Whoa, il y a toutes ces choses que nous pouvons tous faire – et elles ne coûtent pas nécessairement de l’argent – ​​pour vivre mieux, plus longtemps. » J’ai commencé à chercher d’autres choses que je pouvais faire. J’ai travaillé avec un psychiatre à Harvard qui m’a appris la méditation et les affirmations. Essentiellement, je faisais de la pré-récupération – je préparais mon opération à l’avance. Et cela a fait une différence. Ce livre est la distillation de tout cela, ainsi que du travail que je fais chez Age Wave depuis 40 ans.

De nouvelles recherches sur la génétique par rapport aux choix de mode de vie éclairent également le livre – et votre décision de le diriger vers les femmes. Que nous disent les dernières recherches sur la manière d’influencer notre destin ?

Nous pensions simplement que la génétique étaient notre destin. Quel que soit notre patrimoine génétique, c’est en quelque sorte la main qui nous a été donnée. Mais en fait, selon le science la plus récente D’après Calico Life Sciences d’Alphabet et d’autres recherches, jusqu’à 90 % de notre santé et de notre longévité sont littéralement sous notre contrôle. Et je trouve que c’est une information incroyablement stimulante. Cela nous donne une agence presque totale. Je ne voulais pas garder cette information pour moi, je voulais la partager avec le monde. Il existe de nombreux livres sur la longévité, mais rares sont ceux qui se concentrent vraiment sur les femmes et la longévité. Et évidemment, les femmes et les hommes sont vraiment différents.

Pendant le COVID, j’étais plus à la maison qu’avant. Il y avait tellement de problèmes de santé que j’ai vu autour de moi et j’ai eu l’occasion de vraiment m’appuyer sur mon propre but. Et pour m’y pencher d’une manière qui me faisait du bien, je voulais [educate] les femmes dans la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine et au-delà. Aux États-Unis, il y a des dizaines de millions de femmes de ce groupe d’âge qui commencent à ressentir les douleurs liées au vieillissement, ou qui sont aux prises avec une maladie dégénérative chronique, ou qui font simplement face à la réalité de la ménopause – et qui sont aux prises avec une maladie dégénérative chronique. à la recherche de solutions. Je voulais offrir aux femmes une ressource unique pour dissiper toute confusion, leur donner des réponses simples basées sur la science ainsi que des mesures à prendre pour vivre mieux et plus longtemps.

Vous parlez d’une « recette holistique » pour vieillir en bonne santé en tant que femme. Quels en sont les ingrédients – quelles activités quotidiennes, par exemple, intégrez-vous pour promouvoir la longévité ?

Il existe de nombreux livres sur le sommeil, l’exercice, la nutrition, les hormones ou le fait d’avoir une attitude positive – et soit dit en passant, notre attitude à l’égard de notre propre vieillissement peut en fait ajouter 7 ans et demi à notre espérance de vie – mais il ne s’agit pas seulement d’une chose, c’est toutes ces choses qui fonctionnent ensemble. Ils n’existent pas en silos.

Prenez les finances : il existe un écart salarial entre les sexes. J’encourage toutes les femmes à prendre en charge leurs finances. Si votre situation financière n’est pas en ordre, il y a de fortes chances que cela affecte votre niveau de stress, votre santé et votre bien-être. Et vous n’avez peut-être même pas le bien-être financier nécessaire pour payer votre santé – et c’est un endroit effrayant.

Si vous faites de l’exercice efficacement, cela affecte votre humeur et votre stress. Cela aide au sommeil, à la cognition et à bien d’autres choses, y compris la gestion de vos finances. C’est cyclique.

Le sommeil est un ingrédient essentiel. Que faites-vous pour gérer ça ?

Le sommeil n’est pas mon super pouvoir. Mais j’ai appris qu’il y avait des choses que je pouvais faire. La première consistait à être vraiment attentif à mes rythmes circadiens ; contrôler nos cycles veille-sommeil est très important. J’ai appris que ce que je faisais pendant la journée était aussi important, sinon plus, que ce que je faisais la nuit pour m’endormir. C’est simple, tout le monde peut le faire, et cela ne coûte pas un centime. Autrement dit : lorsque vous vous levez tôt le matin, regardez le soleil se lever pendant 10 minutes. S’il est déjà levé, exposez votre peau au soleil pendant 10 minutes. Je fais ce que j’appelle « empiler mes habitudes ». En même temps, je fais quelques exercices de respiration qui m’aident à être à la fois calme et énergique – quelle excellente façon de commencer ma journée.

Une nouvelle recherche surprenante que vous citez est que l’exercice a un impact plus important sur la santé et évite le déclin du cerveau plus tard dans la vie, pour les femmes par rapport aux hommes.

Oui. Nous savons déjà que faire de l’exercice le matin est le meilleur moment de la journée pour faire de l’exercice, qu’il donne des résultats optimaux et qu’il est préférable de le faire l’estomac vide. Mais de toutes nouvelles recherches, en une étude de février 2024 du Smidt Heart Institute de Cedars-Sinai, affirme que les femmes n’ont pas besoin de faire de l’exercice aussi fort ni aussi longtemps que les hommes pour obtenir des résultats optimaux. Ils peuvent bénéficier des mêmes bienfaits pour la santé que les hommes en faisant de l’exercice en moins de temps.

Par exemple, les femmes peuvent réduire leur risque de décès de 18 % en faisant 140 minutes d’exercice aérobique modéré par semaine, tandis que les hommes ont besoin de 300 minutes pour obtenir le même bénéfice. Les femmes peuvent également obtenir le même bénéfice en matière de survie grâce à des exercices aérobiques modérés à vigoureux, comme le vélo ou la marche rapide, après 2 heures et demie par semaine, alors que les hommes ont besoin d’environ cinq heures. Et lorsqu’il s’agit de développer la masse musculaire, d’effectuer des exercices de renforcement tels que l’haltérophilie ou des exercices de base, les femmes peuvent obtenir les mêmes avantages positifs après une séance par semaine, alors que les hommes ont besoin de trois séances.

Vous évoquez deux sujets qui exigent une attention beaucoup plus grande de la communauté médicale. Quels sont-ils?

Santé du cerveau – personne ne veut parler de quoi que ce soit au-dessus du cou – et hormones. Les hormones affectent notre cognition, notre sommeil, nos articulations et nos os, notre humeur. Si vous ne parvenez pas à dormir la nuit, cela affecte la santé de votre cerveau, votre capacité cérébrale et votre longévité. Si votre densité osseuse est affectée, vous êtes plus susceptible de tomber, ce qui pourrait entraîner des problèmes de santé.

Et la maladie d’Alzheimer est deux fois plus susceptible de toucher les femmes que les hommes – les gens ne veulent pas en parler. C’est super effrayant. Mais il y a des choses que nous pouvons faire. Dr Andrea Pfeifer, neurochirurgien et PDG de AC immunisé, une entreprise qui travaille sur un vaccin contre la maladie d’Alzheimer, affirme que les probiotiques sont ce qu’elle prend – la connexion intestin-cerveau est bien réelle. De nombreux médecins recommandent le régime méditerranéen. Je fais le régime anti-inflammatoire.

Une autre chose est de limiter ou d’arrêter l’alcool. Et l’exercice – tous les experts du cerveau à qui j’ai parlé ont dit que c’était la chose n°1 pour protéger la santé et l’étendue du cerveau. La crainte du déclin cognitif et de la maladie d’Alzheimer chez les femmes est réelle, mais seulement 4 % des femmes ont un lien génétique. Et nous pouvons prendre des mesures pour l’empêcher ou le retarder.

Y a-t-il des aspects positifs du vieillissement pour les femmes ?

Nous acquérons une certaine quantité de sagesse et d’expérience en vieillissant. Selon récent études que nous avons faites chez Age Wave, il s’avère que les femmes, à partir de 50 ans, semblent être gagner plus de confiance en eux et en leur vie, alors que les hommes semblent plafonner autour de 50 ans. Tout cela est général, bien sûr. Mais pour les femmes, l’autonomisation.

