Vous voulez une place sur la scène de l’ONU ? Les dirigeants des nations divisées doivent d’abord dépasser ce gardien

NATIONS UNIES (AP) — C’est l’un des organes les plus obscurs des Nations Unies, sans espace propre au sein du siège au bord de la rivière. Et il y a peu d’informations sur la façon dont il tranche une question d’une portée considérable : qui peut passer la porte ?

Avec un nom anodin, le Comité de vérification des pouvoirs de l’ONU est passé longtemps inaperçu ; cela n’apparaît même pas dans l’organigramme de l’ONU, composé de ses nombreuses agences, conseils, comités et départements. Mais lorsqu’il s’agit de pays déchirés par des divisions politiques ou des coups d’État, l’organe de neuf membres est le gardien de la scène mondiale lors de la réunion annuelle de l’Assemblée générale des Nations Unies.

L’accréditation n’est qu’une simple formalité pour les gouvernements universellement reconnus. Mais les dirigeants des factions au sein de nations divisées savent que la décision du comité risque de refuser ou de conférer une légitimité tant souhaitée – surtout lorsque leurs revendications ne sont pas nécessairement les plus fortes.

Alors, comment la commission décide-t-elle qui parle au nom des États membres ?

Le fonctionnement de la commission d’accréditation a fait l’objet de peu d’examen jusqu’à récemment – ​​lorsque les talibans et la junte militaire du Myanmar ont demandé à y entrer – et reste « un organe étonnamment opaque », a déclaré Richard Gowan, directeur de l’ONU pour l’International Crisis Group.

Le président de l’Assemblée générale propose les membres au début de chaque session annuelle. La Russie, la Chine et les États-Unis occupent des sièges au comité depuis sa création en 1947. Les six autres sièges tournent et les membres nouvellement sélectionnés sont Andorre, Grenade, le Nigeria, les Îles Salomon, le Suriname et le Togo.

Le comité se réunit quelques fois par an à huis clos et émet des recommandations dans un rapport qui ne jette pratiquement aucune lumière sur la teneur de son évaluation ou de ses discussions. Celui de l’année dernière comptait à peine trois pages. L’Assemblée générale discute ou débat rarement du rapport avant de l’approuver.

« Je pense que tout le monde trouve le comité d’accréditation un peu mystérieux. C’est l’un des organes de l’ONU les moins transparents », a déclaré Gowan par téléphone. « Dans une certaine mesure, tout le monde vit avec cela, car le fait que ce ne soit pas transparent permet de truquer certaines décisions et de rejeter des décisions difficiles plus tard. »

Que se passe-t-il en cas de litige concernant la représentation ?

Les autorités rivales peuvent soumettre des documents pour tenter d’accréditer leurs propres représentants potentiels à l’ONU. Les critères du comité pour recommander que l’ONU accorde ou refuse l’entrée restent une question de conjecture.

La principale d’entre elles semble être le contrôle effectif du territoire, même si cela pourrait ne pas suffire, selon un article de l’American Society of International Law rédigé par Catherine Amirfar, ancienne présidente de l’association, et deux associés de son cabinet d’avocats Debevoise & Plimpton.

« Il est difficile de distiller des règles ou des principes sur les déterminations de représentation à partir des recommandations du Comité d’accréditation », ont-ils écrit. « Le Comité semble appliquer une présomption de continuité par rapport à la session précédente, tout en tenant compte de facteurs tels que la légitimité démocratique et l’engagement en faveur des droits de l’homme. Quels que soient les facteurs que le Comité pourrait considérer comme pertinents, la nature des critères pris en compte laisse certainement place à des considérations politiques.

Bien qu’aucun pays n’ait reconnu diplomatiquement les talibans, ceux-ci détiennent le pouvoir dans tout l’Afghanistan. La junte birmane contrôle également le pays. Pourtant, les deux pays ne sont pas représentés à l’Assemblée générale en 2021 et 2022.

En décembre, après avoir reçu une fois de plus des soumissions concurrentes, le Comité de vérification des pouvoirs a publié son rapport. Cela a retardé la prise de décision concernant les deux pays, laissant les talibans et la junte toujours enfermés.

Il a également refusé d’émettre une recommandation sur les demandes de duel de la Libye. Cela a laissé les pouvoirs entre les mains de l’administration internationalement reconnue siégeant dans la capitale Tripoli plutôt que du gouvernement rival de l’est, où des inondations dévastatrices ont tué des milliers de personnes au début du mois.

Il existe plusieurs autres pays où le pouvoir est contesté au niveau national, mais pas à l’ONU.

S’adressant jeudi à l’Assemblée générale, le général soudanais Abdel-Fattah Burhan, qui a pris le pouvoir lors d’un coup d’État en 2021, a mis à l’écart un vaste mouvement pro-démocratie et, depuis cinq mois, lutte contre un général rival tout aussi autocratique pour le contrôle du Soudan. . Bien qu’elles contrôlent une grande partie du territoire du pays – même dans la capitale, Khartoum – les forces paramilitaires de soutien rapide n’ont pas soumis de demande d’accréditation auprès de l’ONU.

Y a-t-il des litiges non résolus cette année ?

À la suite d’un coup d’État en juillet, deux pouvoirs concurrents ont été soumis pour le Niger – mais jeudi après-midi, le Comité de vérification des pouvoirs n’avait pas prévu de réunion, a déclaré Stéphane Dujarric, porte-parole du Secrétaire général, dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

Le Niger figurait sur le calendrier préliminaire de l’Assemblée générale au début du mois, mais aucun orateur n’était prévu jeudi.

Avant le coup d’État, Bakary Yaou Sangaré était le représentant du Niger à l’ONU. Par la suite, la junte au pouvoir l’a nommé ministre des Affaires étrangères et a fait circuler ses photos aux journalistes dans la salle de l’Assemblée générale lundi, accompagnées d’une déclaration proclamant qu’il « réaffirmerait » la souveraineté de la nation.

Cependant, l’ONU a reçu une lettre du ministre des Affaires étrangères du gouvernement déchu « l’informant de la fin des fonctions de M. Bakary en tant que Représentant permanent du Niger auprès de l’ONU », et Dujarric a déclaré jeudi que Sangaré n’était plus autorisé à accéder aux locaux.

« Cette équipe, dirigée par l’armée, bénéficie du soutien inconditionnel de la population et nous allons exiger que notre gouvernement réagisse », a déclaré à l’Associated Press Insa Garba Saidou, une militante locale qui assiste les nouveaux dirigeants militaires du Niger dans leurs communications. .

Quel impact la représentation à l’ONU a-t-elle dans votre pays ?

L’Assemblée générale des Nations Unies est une occasion annuelle de s’adresser à d’autres dirigeants et aux médias internationaux, de se prononcer sur des questions clés et de dévoiler des initiatives majeures. Prendre la parole confère du prestige et une certaine légitimité au pays.

Juan Guaidó, qui s’est déclaré leader du Venezuela en 2019 à la suite de la réélection simulée largement considérée l’année précédente du président Nicolas Maduro, a été initialement reconnu par des dizaines de pays, dont les États-Unis. Il n’a jamais soumis de documents pour prendre la parole à l’Assemblée générale, bien que les représentants de son gouvernement parallèle aient tenu des réunions en marge.

Une tentative américaine de plaider en faveur du transfert des pouvoirs du gouvernement de Maduro à la reconnaissance de Guaidó n’a abouti à rien, et les efforts de Guaidó pour renverser Maduro ont finalement échoué.

« Cet effort américain a échoué, et je pense que c’était un pas en arrière pour Guaidó qui tentait de se positionner comme président légitime du Venezuela », a déclaré Gowan.

Les recommandations du comité peuvent avoir d’autres répercussions : l’article d’Amirfar et de ses co-auteurs souligne que la réticence du comité de vérification des pouvoirs à prendre une décision sur le Myanmar a créé une confusion quant à savoir qui – un représentant de la junte ou du gouvernement précédent – ​​représenterait le pays. pays à la Cour internationale de Justice.

« Le rôle du Comité de vérification des pouvoirs et l’impact de ses recommandations se sont considérablement accrus depuis que les États membres de l’ONU ont adopté pour la première fois les règles qui régissent sa procédure », peut-on lire. « Loin de sa fonction ministérielle initiale… le Comité de vérification des pouvoirs est devenu un acteur clé dans les questions cruciales de gouvernance mondiale. »

Les journalistes de l’AP Sam Mednick à New York et Regina García Cano à Mexico ont contribué à ce rapport.

David Biller et Joseph Krauss, Associated Press