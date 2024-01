Vous voulez une meilleure santé intestinale ? Essayez de faire cette chose étonnamment simple à chaque repas

Il existe d’innombrables raisons de désirer un intestin sain. Atteindre et maintenir un microbiome robuste – les milliards de bactéries bénéfiques et les produits chimiques utiles qu’elles produisent – ​​dans la partie inférieure de notre tractus gastro-intestinal peut aider notre corps dans tout, de la lutte contre les agents pathogènes à l’amélioration de notre santé mentale.

“Ce que j’incite les gens à faire, c’est d’abord de penser à diversifier leurs plantes et d’essayer d’obtenir 30 sortes de plantes différentes au cours de la semaine”, Megan Rossi, un doctorat. titulaire et diététiste professionnelle connue dans certains cercles comme la «reine de la santé intestinale», nous ont récemment déclaré – Raj Punjabi et Noah Michelson, les co-animateurs de “Est-ce que je me trompe ?” du HuffPost. podcast.

Rossi a déclaré que ces plantes devraient provenir de ce qu’elle appelle « les super six » : les grains entiers, les noix et les graines, les légumes, les fruits, les légumineuses, les herbes et les épices.

“Si nous voulons cette diversité de bactéries dans nos intestins, qui ont montré un large éventail de compétences et des sortes de super pouvoirs, alors nous devons les nourrir avec cette gamme diversifiée d’engrais, sinon elles mourront – elles ont gagné.” ça ne grandit pas, dit-elle.

Rossi, le fondateur de La clinique de santé intestinale à Londres, nous a également donné un conseil pour une meilleure santé intestinale, utile peu importe ce que vous mettez dans votre bouche : mâchez davantage vos aliments.

«Cela dépend simplement de la digestion», a-t-elle déclaré. « Non seulement nous commençons à décomposer physiquement les aliments dans notre bouche, mais nous avons également des enzymes dans notre salive qui commencent à les décomposer chimiquement. »

La recherche montre que plus nous mastiqueons, plus nous extrayons de nutriments de notre nourriture, ce qui est bon pour nos intestins.

“Une étude Ils ont examiné les amandes et ont comparé les personnes qui les mâchaient 10 fois contre 40 fois », nous a expliqué Rossi.

«Ils ont montré que si vous les mâchiez 40 fois, vous absorbiez en réalité bien plus de cette bonne nutrition. … Si vous ne les mâchez que 10 fois environ, vous en malabsorbez une grande partie et vous n’obtenez pas tout le potentiel de santé. Il est donc très important de mâcher votre nourriture pour extraire une grande partie de cette nutrition au lieu de la faire caca.

Cependant, pour beaucoup d’entre nous, mâcher davantage est plus facile à dire qu’à faire.

«C’est difficile à faire», a déclaré Punjabi. “Je n’ai pas tendance à manger avant d’avoir vraiment faim et d’avoir compté – je mâche environ six fois [before swallowing].»

“Je suis là avec vous”, approuva Michelson. “C’est comme si un œuf dur entier me coulait dans la gorge, comme si j’étais un anaconda.”

“Je comprends”, nous a assuré Rossi. « Il existe de nombreuses applications de mastication différentes [to help people chew more and slower] mais ce que je dis à beaucoup de mes clients à la clinique, c’est de se concentrer uniquement sur les deux premières bouchées de chaque repas. Vous n’allez jamais faire 30 mastications à chaque bouchée, mais vous vous concentrerez simplement sur les deux premières et cela commencera à créer une habitude. Ensuite, vous commencez en quelque sorte à en faire de plus en plus [chewing] à chaque repas que vous prenez.

Rossi a ajouté que même trois mastications supplémentaires pourraient contribuer à de meilleures habitudes de mastication, ce qui peut améliorer la santé intestinale.

« Comptez la prochaine fois – comptez littéralement combien de fois vous mâchez [your mouthful of food] – puis ajoutez trois bouchées supplémentaires », a-t-elle déclaré.

« Et puis, à chaque repas, concentrez-vous simplement sur les deux premières bouchées pour avoir ces trois bouchées supplémentaires. [chews]. Et puis, si toutes les deux semaines, vous pouvez ajouter une ou deux bouchées supplémentaires, alors au bout de six mois, vous obtenez un assez bon nombre de bouchées.

Nous avons également discuté du lien potentiel entre nos microbiomes intestinaux et notre santé mentale, de la vérité sur les probiotiques et bien plus encore :

