Vous voulez une chance pour une nouvelle maison? Maisons de loterie pour enfants de la Colombie-Britannique à Kelowna et Vernon

Voulez-vous courir la chance de gagner une nouvelle maison à Kelowna ou à Vernon?

Les maisons du prix 2023 de la BC Children’s Lottery Foundation ont commencé et elles comprennent deux propriétés de l’Okanagan.

La maison de Kelowna est située à Sunset Ranch sur le lot 57 à Trickle Creek Ranch. Il comprend quatre chambres, trois salles de bain et demie et mesure 2 225 pieds carrés. Sont également inclus dans le forfait :

50 000 $ en mobilier;

BMW IX Xdrive50 électrique 2023 ;

Chevrolet Silverado 1500 Édition High Country 2023;

Camping-car Renegade Vienna 25FWC 2022 ;

essence et épicerie pendant un an (carte-cadeau Save-on-Foods de 15 000 $ ou 11 000 $ en espèces et carte-cadeau ESSO de 10 000 $ ou 7 500 $ en espèces);

1 million de dollars supplémentaires.

L’ensemble vaut plus de 2,6 millions de dollars.

Le lot de prix de Vernon est évalué à plus de 2,5 millions de dollars et comprend une maison à The Ledge at The Rise, située au 9-7735 Okanagan Hills Boulevard. La maison mesure 2 436 pieds carrés et compte quatre chambres et trois salles de bains. Si vous avez le ticket gagnant, vous gagnerez également :

Essence et épicerie pendant un an (carte-cadeau Save-on-Foods de 15 000 $ ou 11 000 $ en espèces et carte-cadeau ESSO de 10 000 $ ou 7 500 $ en espèces);

50 000 $ en mobilier;

Tesla modèle X longue portée 2023 ;

une Chevrolet Silverado 1500 Édition High Country 2023;

un bateau à moteur Crownline 200SS 2023 ;

45 000 $ en voyages de Travel Best Bets

1 million de dollars supplémentaires.

Plus d’informations sur les prix peuvent être trouvées sur bcchildren.com.

