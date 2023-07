Vous voulez une agence à l’ère de l’IA ? Préparez-vous à combattre

Les écrivains protestent contre l’utilisation par les studios de modèles de langage d’IA pour écrire des scripts. Les acteurs sont en grève après avoir rejeté une proposition d’entreprises cherchant à utiliser la technologie de l’IA pour scanner les visages et les corps des gens, et détiennent le droit d’utiliser ces copies numériques de style deepfake sans consentement ni compensation à perpétuité.

Ce qui relie ces cas, c’est la peur que les humains soient remplacés par des programmes informatiques et le sentiment que nous ne pouvons pas y faire grand-chose. Pas étonnant. Notre approche laxiste pour réglementer les excès du boom technologique précédent signifie que les entreprises d’IA se sont senties en sécurité en construisant et en lançant des produits qui exploitent et sont nuisibles.

Mais cela est sur le point de changer. Le boom de l’IA générative a ravivé l’enthousiasme des politiciens américains pour l’adoption de lois spécifiques à l’IA. Bien qu’il faille un certain temps avant que cela n’ait un effet, les lois existantes fournissent déjà de nombreuses munitions à ceux qui affirment que leurs droits ont été lésés par les sociétés d’IA.

Je viens de publier un article sur le flot de poursuites et d’enquêtes qui ont récemment frappé ces entreprises. Ces poursuites sont susceptibles d’être très influentes pour garantir que la manière dont l’IA est développée et utilisée à l’avenir est plus équitable et juste. Lisez-le ici.

L’essentiel est que la semaine dernière, la Federal Trade Commission a ouvert une enquête pour savoir si OpenAI a violé les lois sur la protection des consommateurs en grattant les données en ligne des gens pour former son populaire chatbot AI ChatGPT.

Pendant ce temps, des artistes, des auteurs et la société d’image Getty poursuivent des sociétés d’IA telles que OpenAI, Stability AI et Meta, alléguant qu’elles ont enfreint les lois sur le droit d’auteur en formant leurs modèles sur leur travail sans fournir aucune reconnaissance ni paiement. La semaine dernière, la comédienne et auteure Sarah Silverman a rejoint la lutte des auteurs contre le droit d’auteur contre les sociétés d’intelligence artificielle.

L’enquête de la FTC et la multitude de poursuites judiciaires tournent autour des pratiques de données d’IA, qui reposent sur la recherche de données sur Internet pour former des modèles. Cela inclut inévitablement les données personnelles ainsi que les œuvres protégées par le droit d’auteur.

Ces affaires détermineront essentiellement comment les entreprises d’IA sont légalement autorisées à se comporter, déclare Matthew Butterick, un avocat qui représente des artistes et des auteurs, dont Silverman, dans le cadre de recours collectifs contre GitHub et Microsoft, OpenAI, Stability AI et Meta.