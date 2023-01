Vous voulez un salaire plus élevé ? Vos chances sont peut-être meilleures maintenant que dans six mois

Les nouvelles données du gouvernement sur l’emploi montrent que le marché du travail américain est toujours solide, avec un taux de chômage record de 3,5 %.

“Le taux de chômage est au plus bas depuis 50 ans”, a déclaré le président Joe Biden dit vendredi. “Nous venons de terminer les deux années les plus fortes de croissance de l’emploi de l’histoire.”

Pourtant, alors que la Réserve fédérale cherche à freiner l’inflation, le marché du travail risque de décliner en 2023. La question est de savoir si cela entraînera un “atterrissage en douceur” ou une récession à part entière.

“Un atterrissage doux et parfait signifiera toujours beaucoup plus de licenciements et un marché du travail beaucoup plus souple”, a déclaré Andy Challenger, vice-président senior de la société d’outplacement Challenger, Gray & Christmas.

Pour les travailleurs qui recherchent un emploi maintenant, il y a beaucoup d’urgence, a-t-il déclaré.

“Aujourd’hui, c’est mieux qu’il ne le sera dans six mois”, a déclaré Challenger. “Alors j’essaierais d’effectuer vos démarches dès que possible.”