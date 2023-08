Vous voulez un rappel COVID-19 ? Les experts disent que la plupart des Canadiens devraient attendre des photos mises à jour

Cela fait près d’un an qu’Edwina Thomas n’a pas reçu de vaccin contre le COVID-19, et dans quelques semaines, elle reprendra son travail de bibliothécaire scolaire alors que les taux d’infection augmentent à nouveau.

La résidente de Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, âgée de 59 ans, souhaite une autre injection de rappel, mais a déclaré qu’on lui avait dit qu’elle n’était pas encore admissible à une autre injection et qu’elle ne savait pas quand les vaccins mis à jour arriveraient.

Elle se sent désormais coincée dans les limbes.

« Je ne veux pas tomber malade, je ne veux pas le transmettre à des membres plus âgés de la famille qui sont immunodéprimés, je ne veux pas que les enfants à l’école soient malades, je ne veux pas que ce soit le cas. » c’est ma faute », a-t-elle déclaré à CBC News.

« Je pense que cela va nous traverser comme un raz-de-marée. »

Bien que l’ampleur de la vague apparente de COVID à l’automne au Canada ne soit pas claire avant un certain temps, il y a des premiers signes indiquant que les cas augmentent – ​​alors que les fabricants de médicaments comme Pfizer et Moderna sont toujours en train de le faire. en attendant Santé Canada et d’autres organismes de réglementation pour donner leur feu vert à leurs clichés mis à jour. Ces rappels, une fois approuvés, commenceront probablement à être déployés début octobre, selon les responsables.

En attendant, comment les Canadiens sont-ils censés affronter les semaines à venir ?

REGARDER | Les responsables de la santé recommandent d’attendre les rappels COVID mis à jour : Attendez la mise à jour du rappel COVID-19 cet automne, suggèrent les experts Malgré une vague attendue de COVID-19 à l’automne, les experts de la santé recommandent à la plupart des gens d’attendre le prochain vaccin mis à jour – encore dans quelques semaines – pour obtenir un rappel pour une protection maximale.

La Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, a déclaré à CBC News que la plupart des gens devraient simplement attendre que les dernières injections soient disponibles.

La raison, ont expliqué plusieurs experts, est double : premièrement, les nouveaux rappels seront mieux adaptés aux sous-variantes d’Omicron actuellement en circulation, ce qui devrait aider à prévenir les infections au cours des mois d’automne et d’hiver.

Deuxièmement, même sans cette dose supplémentaire, les experts affirment que la majorité de la population a déjà développé une protection plus durable contre les maladies graves après plusieurs cycles de vaccination, d’infection ou les deux.

Cependant, pour toute personne présentant un risque plus élevé de maladie grave, Tam a déclaré qu’une dose plus précoce des vaccins actuellement disponibles pourrait être bénéfique si plus de six mois se sont écoulés depuis la dernière vaccination ou infection d’une personne.

« Nous recommandons aux gens d’aller parler à leur prestataire de santé de leur propre situation de risque particulière », a-t-elle déclaré.

Ce que nous savons des rappels d’automne contre le COVID-19 Les autorités s’attendent à ce que le déploiement des vaccins commence d’ici octobre.

Les fabricants de médicaments mettent à jour leurs vaccins pour mieux correspondre aux souches actuelles.

La plupart des Canadiens peuvent envisager de se faire vacciner à nouveau six mois environ après leur dernière vaccination ou infection.

Toute personne présentant un risque plus élevé de maladie grave, y compris les personnes âgées, les personnes enceintes, les personnes immunodéprimées ou les personnes souffrant d’autres problèmes de santé, devrait parler à son professionnel de la santé si elle souhaite une autre dose plus tôt.

Il est considéré comme sûr de recevoir à la fois votre rappel COVID et un vaccin contre la grippe au même rendez-vous.

Santé Canada examine également les injections de rappel mises à jour pour les enfants de six mois et plus.

Il n’y a pas d’approche universelle

À ce stade-ci du déploiement des vaccins au Canada, il y a beaucoup plus de nuances et moins d’approche universelle.

« Déterminer quand les gens sont censés se faire vacciner… cela devient plus compliqué », a déclaré la Dre Allison McGeer, spécialiste des maladies infectieuses au Sinai Health System à Toronto.

L’époque où les Canadiens de tous âges faisaient la queue devant les cliniques éphémères pour recevoir une première ou une deuxième dose – le tout pour se protéger contre un nouveau virus que leur corps n’avait jamais rencontré auparavant – est révolue depuis longtemps.

Depuis lors, le recours aux rappels a diminué, tandis que les gens sont régulièrement exposés à ce virus à différents moments. La protection basée sur les anticorps après une exposition s’estompe au fil des mois, ce qui signifie que les gens peuvent bénéficier d’un rappel à différents moments.

« Il existe différents ensembles de circonstances qui font qu’il est difficile de donner une simple recommandation générale à travers le pays », a noté Tam.

Des personnes reçoivent une dose du vaccin contre la COVID-19 dans une clinique de vaccination de masse au Scotiabank Arena de Toronto, le 27 juin 2021. (Cole Burston/La Presse Canadienne)

McGeer a déclaré que la plupart des gens peuvent attendre en toute sécurité environ six mois entre une vaccination ou une infection précédente avant de recevoir une autre dose, ce qui signifie que le calendrier de rappel pour chaque personne peut varier.

Il vaut également la peine d’attendre les dernières formulations, car « faire correspondre le vaccin autant que possible maximise la réponse immunitaire » contre les protéines de pointe du virus en constante évolution, a déclaré Matthew Miller, immunologiste à l’Université McMaster à Hamilton.

Mais il y a un autre aspect de la campagne d’automne : l’aspect pratique. Le déploiement des vaccins, ont souligné plusieurs experts, est coûteux et prend du temps, tandis que leur adoption est souvent faible. Seulement autour quatre Canadiens sur dix se sont fait vacciner contre la grippe au cours des trois dernières saisons , par exemple. Les autorités tentent maintenant de rationaliser ce processus en proposant à la fois le vaccin contre la grippe et les rappels COVID.

« Et l’objectif est de faire de notre mieux pour nous préparer au déploiement de ces deux vaccins à peu près en même temps », a déclaré Tam.

Miller convient que la plupart des Canadiens peuvent envisager une approche deux pour un : se faire vacciner contre la COVID et contre la grippe cet automne au cours du même rendez-vous.

« Il n’y a aucun risque inhérent à cela, et cela augmente la commodité », a-t-il déclaré. « Pour les vaccins, comme celui contre la grippe, que nous devons mettre à jour régulièrement, l’un des principaux obstacles à l’adoption du vaccin est simplement le facteur de commodité. »

Une personne prélève une dose de Moderna lors d’une clinique de vaccination au volant contre la COVID-19 au St. Lawrence College de Kingston, en Ontario. le dimanche 2 janvier 2022. (Lars Hagberg/La Presse Canadienne)

Les hôpitaux sont toujours « à bout de souffle »

Les experts médicaux espèrent que la couverture vaccinale dans les mois à venir aidera à lutter contre ce qui pourrait être une autre saison chargée de virus respiratoires.

« Notre capacité hospitalière est tellement poussée à l’extrême que nous devons faire tout ce que nous pouvons pour réduire les taux communautaires de maladies évitables par la vaccination comme le COVID, la grippe, et de plus en plus le VRS, afin de garantir que des choses comme les chirurgies et procédures de routine et les urgences la disponibilité est là pour toutes les autres choses auxquelles les gens sont confrontés », a déclaré Miller.

Les enfants pourraient également avoir accès à des vaccins mis à jour dans les mois à venir, selon les responsables. Dans un courriel adressé à CBC News, le porte-parole fédéral Mark Johnson a noté que « certains enfants courent un risque accru de maladie grave due à la COVID-19 ou de développer une maladie post-COVID-19, et la vaccination est particulièrement importante pour ces enfants ».

Santé Canada, a-t-il ajouté, examine activement les soumissions de vaccins mis à jour pour les enfants de six mois et plus.

Un enfant reçoit un vaccin contre la COVID-19 dans une clinique de Vancouver en août 2022. Santé Canada examine les demandes de vaccins mis à jour pour les enfants de six mois et plus. (Ben Nelms/CBC)

Certaines personnes peuvent bénéficier de tirs plus fréquents

Mais le plus important, selon plusieurs experts, est que les populations vulnérables reçoivent les dernières injections, peut-être même plus fréquemment que le grand public.

Les personnes immunodéprimées ou enceintes, les personnes souffrant d’autres problèmes de santé préexistants et les personnes âgées restent toutes exposées à un risque plus élevé de maladie grave due à une infection au COVID.

McGeer a déclaré que pour les personnes âgées à haut risque telles que les résidents des soins de longue durée, il serait probablement logique de recevoir un rappel à l’automne et au printemps. (Tam a déclaré que le Canada planifiait également la possibilité d’une campagne de vaccination de printemps plus large, si nécessaire.)

Une nouvelle analyse d’une équipe de recherche de l’Université de Yale, publié lundi dans le Journal of the National Cancer Institute suggère également que des injections plus régulières devraient être envisagées pour certains patients atteints de cancer.

La majorité des personnes suivant un traitement contre le cancer pourraient bénéficier de rappels tous les six mois, ont découvert les chercheurs, à une exception près. Les patients dont les traitements ont un impact direct sur leur réponse immunitaire ont probablement besoin de vaccinations plus fréquentes pour atteindre le même niveau de protection, a déclaré Jeffrey Townsend, professeur de biostatistique à la Yale School of Public Health.

« Il devient tout à fait clair que pour différents individus, il existe différents niveaux de risque, et que pour différents individus, nous avons besoin d’un système flexible qui leur permette d’obtenir des rappels comme ils le souhaitent », a-t-il déclaré.