Vous voulez un nouvel appareil photo ? Découvrez ces offres du Black Friday

C’est le Black Friday et les offres volent. Nous avons déjà couvert les ordinateurs portables, les montres intelligentes, les périphériques de jeu, les téléphones, les écouteurs et les tablettes, il est maintenant temps pour les appareils photo.

Nous avons couvert les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Europe (en particulier l’Allemagne) pour trouver les meilleures offres sur les appareils photo numériques. Nous sommes un peu surpris de voir à quel point les choix sont minces, mais bon, il y a encore des choix à faire.

Le Panasonic Lumix S5 est le secret le mieux gardé du monde des appareils photo. Il a quelques années mais est toujours très compétitif, en termes de spécifications, avec les derniers et les meilleurs appareils photo sans miroir plein format. Mais il est souvent à prix réduit et Panasonic propose de superbes offres qui l’associent à un ou même deux objectifs, ou à une deuxième batterie. En Allemagne, le Lumix S5 est livré avec l’excellent (et très large) objectif en kit 20-60 mm et un objectif 50 mm 1,8 gratuit, tandis qu’au Royaume-Uni, il est livré avec l’objectif en kit et une batterie gratuite. Aux États-Unis, vous n’obtenez que l’appareil photo.

Canon n’est pas gros sur les remises. Le désormais ancien Canon R6 est l’appareil photo sans miroir plein format actuel le plus abordable de Canon. C’est un excellent appareil photo, même si grâce à la marque, il est plus cher que le Panasonic Lumix S5, qui est une meilleure option aux yeux de beaucoup de gens, même sans la différence de prix substantielle.





Canon EOS R6 Corps uniquement

Petite remise mais Canon plein format le moins cher du moment

Le Sony a7 IV est l’appareil photo sans miroir plein format phare actuel de Sony. À la manière typique de Sony, c’est le plus cher de tous ses concurrents, mais Amazon a des réductions dessus. En revanche, l’a7C est encore plus abordable. Il s’agit essentiellement d’un a7 III plus petit sans joystick AF, mais vous pouvez trouver un a7 III pour moins d’argent, cela peut en valoir la peine – nous l’avons fait mais il s’est vendu.

Le Nikon Z6 II est un rival direct du Sony a7 IV et du Panasonic Lumix S5 et constitue une excellente option. Il est également bon marché pour le moment, surtout avec un objectif 24-70 mm f/4. Le Nikon Z fc est une option APS-C abordable avec un objectif en kit.





Nikon Z6II Avec objectif 24-70 f/4

En baisse de 23 % et 20 %, respectivement

Les Sony ZV-E10L et ZV-1 sont des options actuelles axées sur le vlogging à un prix raisonnable. Le ZV-E10L est un appareil photo APS-C avec des objectifs interchangeables, le ZV-1 a un objectif intégré et un capteur de 1 pouce.

Le Nikon Z5 est un appareil photo APS-C complet pour passionnés avec un objectif groupé 24-50 mm.

Si vous voulez un appareil photo professionnel pour le travail vidéo mais que vous souhaitez tout de même prendre des photos de temps en temps, le Panasonic GH6 est fait pour vous. Il a une stabilisation intégrée incroyable (7,5 arrêts), peut filmer en 4K 10 bits jusqu’à 120 images par seconde et est livré avec un objectif 12-60 mm (c’est l’équivalent de 24-120 mm).

DJI n’est pas trop chaud sur les remises ce Black Friday, mais nous avons trouvé le nouveau Action 2, un concurrent GoPro avec une touche magnétique, et le pack DJI Mini 2 Fly More Combo.