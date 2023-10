Vous voulez un iMac 32 pouces ? Soyez prêt à attendre jusqu’en 2025.

Selon l’analyste Apple Ming-Chi Kuoun nouvel iMac haut de gamme doté d’un écran mini-LED de 32 pouces sortira probablement en 2025.

Au cours des deux dernières années, il y a eu de nombreuses discussions et rumeurs concernant un iMac plus grand, mais les informations ont été confondues avec des options d’affichage autonomes ou avec des produits qu’Apple a finalement décidé de ne pas poursuivre. L’iMac 27 pouces étant également annulé en 2022, les consommateurs ne savent pas s’ils verront un iMac plus grand et, si oui, quand.

Cet iMac pourrait être positionné comme un « iMac Pro » pour remplacer le modèle 2017 qu’Apple a abandonné en 2021. Lorsque cet iMac a été abandonné, Apple a lancé le Mac Studio et son écran Studio de 27 pouces correspondant, mais nous n’avons pas vraiment vu de remplacement plus grand de l’iMac. Étant donné qu’Apple prévoit d’utiliser la même technologie mini-LED dans le prochain modèle 2025 introduit dans le Pro Display XDR, le modèle 2025 pourrait être le plus grand iMac que nous attendions.

Sur cet iMac, on peut s’attendre aux mêmes dimensions que le 6K Pro Display XDR qui coûte 5 000 $. En termes de design, nous pourrions probablement obtenir des cadres plus fins et l’élimination du menton comme nous le voyons dans le Studio Display. Cependant, tout cela repose pour l’instant sur des conjectures.

Il est important de mentionner que les prédictions de Kuo ont été plus vagues et moins fiables ces derniers jours. Les gens à 9à5Mac se sont accrochés à chaque mot des analystes pendant des années, mais ils se sont récemment sentis obligés de remettre publiquement en question la part que nous devrions accorder aux prévisions de Kuo, en disant :