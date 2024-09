Vous voulez un emploi dans la programmation ? Apprenez ces trois langages

traffic_analyzer/Getty Images

Si vous souhaitez un emploi dans la programmation, vous devez vous assurer que vous maîtrisez SQL, Python et Java. C’est ce qu’affirme le Les meilleurs langages de programmation selon IEEE Spectrum 2024 rapport qui examine ce que recherchent les employeurs.

Également : Les langages de programmation les plus populaires en 2024

Entre les Rapport sur les principales langues en 2022 et l’analyse actuelle de 2024, il y a eu quelques changements dans la douzaine de langages les plus demandés. Java et Python ont échangé les deuxième et troisième positions, Python arrivant juste derrière le langage d’accès aux bases de données SQL. Python, bien sûr, est extrêmement populaire pour le développement lié à l’IA.

Image : Spectre IEEE

TypeScript a remplacé JavaScript en quatrième position, faisant ainsi descendre JavaScript de quelques crans. C’est une légère rétrogradation pour le langage de programmation de pages Web, mais un grand pas en avant pour TypeScript, la version de JavaScript de Microsoft, avec un typage de données plus fiable (pour un code plus solide).

SAS, un langage d’analyse statistique, est un autre grand succès. SAS ne figurait même pas dans le top 12 des langages il y a deux ans, mais il est passé à la cinquième place en termes de demande des employeurs. Cette hausse peut être attribuée à l’augmentation de la programmation liée aux données en raison de l’essor de l’IA et de la demande de données.

Également : Comment j’ai utilisé ChatGPT pour analyser 170 000 lignes de code en quelques secondes et économiser des heures de travail de détective

Le langage traditionnel C a complètement disparu du top 12. Cette chute est logique car C# et C++ sont des langages bien plus polyvalents, tandis que C est un problème de maintenance et est vraiment ancien.

Ce qui est surprenant, c’est que Ruby, un langage assez populaire pour le développement web, a disparu de la liste. Parallèlement, Kotlin, un langage très utilisé dans le développement d’applications Android, ainsi que dans la science des données et les applications d’entreprise, fait son entrée dans le top 12.

Il y a bien plus à comprendre pour comprendre comment nous mesurons la popularité d’un langage de programmation que de simplement regarder les offres d’emploi. Mais pour l’instant, le message est clair : maîtrisez Python, SQL et Java. Et si vous avez programmé en JavaScript, il est temps de vous efforcer de vous perfectionner en TypeScript.

Attends, il y a plus…

Après avoir publié cet article, nous avons commencé à collecter des données. Si une enquête recommandait un ensemble de langages, que recommanderaient neuf enquêtes ? Nous avons analysé cette question dans l’article « Les langages de programmation les plus populaires en 2024 (et ce que cela signifie) ».

Également : La meilleure IA pour le codage en 2024 (et ce qu’il ne faut pas utiliser)

Ensuite, en parcourant ces résultats, j’ai trouvé des données de 2016, afin que nous puissions comparer ce qui était populaire à l’époque et ce qui se passe aujourd’hui. Cette analyse peut être consultée dans l’article « La montée et la chute de la popularité des langages de programmation depuis 2016 – et ce que cela nous apprend ».

Alors, si vous prenez des décisions importantes concernant votre carrière ou votre apprentissage, assurez-vous de lire ces deux articles en premier :

Bonne chance. Dites-nous quelles langues vous allez étudier dans les commentaires ci-dessous.

Vous pouvez suivre l’évolution de mes projets au jour le jour sur les réseaux sociaux. N’oubliez pas de vous abonner à ma newsletter hebdomadaire de mise à jouret suivez-moi sur Twitter/X à @DavidGewirtzsur Facebook à Facebook.com/DavidGewirtzsur Instagram à Instagram.com/DavidGewirtzet sur YouTube à YouTube.com/DavidGewirtzTV.