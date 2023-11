Vous voulez un emploi bien rémunéré dans la technologie ? Il vous suffit de devenir un dieu natif du cloud. • The Register

Avis À la KubeCon North America, j’ai fait un petit exercice que j’avais déjà fait lors de grands salons technologiques. J’ai fait le tour des stands du hall d’exposition et posé une question très simple : « Vous recrutez ? La réponse des startups composées de deux personnes, toujours en train de se développer à partir de leurs cartes de crédit personnelles jusqu’aux entreprises Fortune 500, était toujours la même : oui.

Il est vrai qu’il y a eu de nombreux licenciements dans le secteur technologique ces derniers temps, mais pour chaque réduction de masse salariale de LinkedIn, Nokia et Qualcomm, de plus en plus d’entreprises recherchent des personnes expertes en technologie.

Oui, c’est bizarre. Certaines entreprises – nous vous regardons, Nokia – sont en difficulté, mais de nombreuses entreprises semblent licencier du personnel par crainte infondée d’une récession cachée au cours du prochain trimestre. Alerte spoiler : les économistes, fatigués de jouer à Chicken Little et réalisant enfin que le ciel n’est pas tombé sur leur tête, sont nous ne sommes plus sûrs qu’une récession soit à l’ordre du jour.

Pendant ce temps, l’informatique open source et le cloud natif continuent de dominer le monde de la technologie. Et il ne fait que s’agrandir. Beaucoup plus gros. Comme l’a déclaré Priyanka Sharma, directrice exécutive de la Cloud Native Computing Foundation (CNCF) : « Si vous vous interrogez sur l’importance du marché du cloud natif, nous atteindrons 2 300 milliards de dollars en 2029. »

Pour concrétiser ces chiffres, les entreprises auront besoin de personnes capables de se tenir au courant des projets open source et cloud natifs. Les entreprises sont également prêtes à payer de l’argent réel pour des personnes qui connaissent Kubernetes et autres. Par exemple, selon Rapport sur les salaires informatiques 2024 de Robert Half Technology, les ingénieurs cloud gagnent entre 132 060 $ et 185 380 $ ; Ingénieurs DevOps : 140 740 $ à 210 800 $ ; et les développeurs de logiciels entre 130 200 et 186 930 dollars. Ce n’est pas de la nourriture pour poulets.

Alors, de quoi avez-vous besoin pour ces emplois ?

Les incontournables sont :

En plus d’un ou plusieurs d’entre eux, vous devez connaître les meilleures pratiques en matière de sécurité. Il n’y a pas assez de personnes qui savent comment sécuriser correctement les logiciels. Avec les fiascos de sécurité qui se succèdent, comme la violation de Microsoft Exchange Online en juillet, la sécurité est devenue critique. Si vous pouvez montrer que vous maîtrisez, par exemple, AWS et la gestion des identités et des accès, la question n’est pas de savoir si vous obtiendrez un emploi, mais quand.

Comme l’a souligné Dustin Kirkland, vice-président de l’ingénierie chez Chainguard, une entreprise qui s’y connaît en sécurité, il est crucial de comprendre la situation de sécurité des applications exécutées dans Kubernetes et les améliorations nécessaires.

C’est bien beau, mais comment prouver que vous avez ce qu’il faut ?

Même si un diplôme en informatique ou dans un domaine connexe est certainement utile, les certifications peuvent également mettre en valeur votre engagement et votre expertise. Outre les plus évidents, tels qu’AWS Certified Solutions Architect ; Certifié Microsoft : associé administrateur Azure ; Certifié Google Cloud – Architecte Cloud professionnel ; et Certified Kubernetes Administrator (CKA), Sharma a suggéré que les certifications spécialisées cloud natives peuvent également être d’une grande aide à la fois pour les entreprises et le personnel.

Elle a déclaré : « Il est de plus en plus essentiel de mettre tout le monde au courant. 55 % des personnes interrogées dans nos enquêtes ont déclaré qu’une formation et une certification spécifiques au cloud natif les avaient aidés à décrocher un emploi. Malheureusement, il est plus facile de dire « obtenir une certification » que de le faire.

Comme l’a récemment déclaré Christophe Sautier, responsable de la formation et des certifications cloud natives à la CNCF, il reste encore beaucoup de travail à faire pour combler le déficit de compétences qui empêche de nombreuses organisations d’adopter des plateformes informatiques modernes.

Néanmoins, si vous parvenez à combler cet écart, vous serez sur la bonne voie vers une carrière dans la technologie cloud native. Les emplois peuvent aller et venir dans le secteur technologique, mais si vous combinez des compétences cloud natives avec une expertise en sécurité, vous ne resterez jamais longtemps sans emploi. ®